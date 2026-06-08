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Alegeri în Armenia: Pashinyan revendică victoria la parlamentare. Erevanul și consolidează apropierea de UE și distanțarea de influența Rusiei

Ionuț Stan
Nikol Pashinyan - Foto: Facebook/Nikol Pashinyan
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Premierul Nikol Pashinyan și-a declarat victoria în alegerile parlamentare din Armenia, un scrutin considerat crucial pentru orientarea geopolitică a țării. Rezultatul ar putea consolida apropierea Erevanului de Uniunea Europeană și distanțarea de influența Rusiei.

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Armenia a ales continuarea parcursului său pro-occidental. Premierul Nikol Pashinyan a anunțat că formațiunea sa, Partidul Contract Civil, a câștigat alegerile parlamentare desfășurate duminică, într-un scrutin urmărit cu atenție atât la Bruxelles, cât și la Moscova, scrie DW.com.

Nikol Pashinyan - Foto: Facebook/Nikol Pashinyan

Nikol Pashinyan – Foto: Facebook/Nikol Pashinyan

Potrivit datelor preliminare publicate de Comisia Electorală Centrală, formațiunea aflată la guvernare a obținut 52,5% din voturi după centralizarea rezultatelor din aproape un sfert dintre secțiile de votare. Pe locul al doilea s-a clasat alianța pro-rusă „Armenia Puternică”, fondată de miliardarul armeno-rus Samvel Karapetyan, cu 23,2%.

Într-o conferință de presă organizată în primele ore ale dimineții, liderul de la Erevan a salutat rezultatul.

„Contractul Civil a câștigat aceste alegeri”, a declarat Nikol Pashinyan, prim-ministrul Armeniei, calificând victoria drept una „istorică”.

Sursa video – Foto: X/@clashreport

Participarea la vot a fost de aproximativ 59%, potrivit autorităților electorale. Susținătorii lui Pashinyan au dansat de bucurie pe străzi.

Sursa video – X/@GlobalNews_24

Un vot între Europa și Rusia

Alegerile au fost privite de numeroși observatori drept un referendum asupra direcției strategice a Armeniei. De la venirea sa la putere în 2018, Pashinyan a promovat apropierea de Uniunea Europeană și reducerea dependenței față de Moscova. Principalul său adversar electoral, alianța „Armenia Puternică”, susține menținerea unor relații strânse cu Rusia, principal partener comercial și furnizor de energie al țării.

În perioada premergătoare scrutinului, relațiile dintre Erevan și Moscova s-au deteriorat semnificativ. Kremlinul și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirea față de orientarea europeană a guvernului armean. Președintele rus Vladimir Putin a avertizat recent asupra posibilelor consecințe economice ale îndepărtării Armeniei de Rusia și a sugerat că țara ar putea întâmpina dificultăți similare celor prin care a trecut Ucraina înaintea conflictului cu Moscova.

În același timp, Uniunea Europeană și-a intensificat sprijinul pentru Erevan. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat un pachet financiar de 50 de milioane de euro și măsuri comerciale destinate să reducă impactul restricțiilor impuse de Rusia asupra exporturilor armene.

„Moscova folosește relațiile economice ca armă pentru a exercita presiune politică”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Acordul de pace cu Azerbaidjanul rămâne principala controversă

Deși conduce detașat în preferințele electoratului, Pashinyan continuă să fie contestat de opoziție pentru modul în care a gestionat relația cu Azerbaidjanul după războiul din 2023 pentru Nagorno-Karabah. Criticii îl acuză că a făcut concesii excesive în cadrul acordului de pace mediat de Statele Unite și semnat anul trecut. De asemenea, opoziția îl acuză de tendințe autoritare și de folosirea instituțiilor statului împotriva adversarilor politici.

Guvernul respinge aceste acuzații și susține că persoanele arestate în ultimii ani au fost implicate în tentative de destabilizare și acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Ziua alegerilor nu a fost lipsită de incidente. Poliția armeană a anunțat reținerea a peste zece persoane suspectate de cumpărare de voturi, iar trei membri ai unei comisii electorale locale au fost, de asemenea, plasați în detenție.

Rezultatele finale urmează să fie confirmate oficial, însă datele preliminare indică faptul că Armenia își va continua, cel puțin pentru moment, drumul către o integrare tot mai profundă în structurile occidentale.

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