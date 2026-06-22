Abelardo de la Espriella, avocat și om de afaceri cu viziuni de extremă dreapta, susținut de președintele Donald Trump, a câștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Columbia. Victoria sa marchează o schimbare majoră de direcție politică într-o țară afectată de violențe și instabilitate.

La capătul unei campanii electorale controversate, Columbia și-a ales un noul președinte în persoana lui Abelardo de la Espriella. Rezultatul scrutinului din week-end-ul care tocmai s-a terminat ar putea schimba semnificativ direcția politică a uneia dintre cele mai importante țări din America Latină, scrie The Guardian.

Abelardo de la Espriella, un politician cu orientare de extremă dreapta, care se identifică drept „anti-sistem” și om de afaceri aflat la primul său test electoral major, a câștigat duminică turul al doilea al alegerilor prezidențiale, reușind să-l învingă la limită pe senatorul de stânga Ivan Cepeda, unul dintre aliații apropiați ai președintelui Gustavo Petro.

Potrivit rezultatelor oficiale preliminare, de la Espriella a obținut 49,7% din voturi, în timp ce rivalul său a fost creditat cu 48,7%.

„Aliaților noștri internaționali le spun: Columbia este din nou o democrație fermă, de încredere și respectabilă. Ne vom ocupa din nou locul printre națiunile libere. Ne vom consolida relațiile cu toate țările care respectă democrația. Nu vom avea relații cu țările care nu respectă libertatea și statul de drept.Vom fi un partener serios, un aliat loial și o voce fermă în apărarea libertății pe întreg continentul”, a transmis Espriella.

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Noul lider va prelua oficial mandatul de președinte al Columbiei la 7 august, pentru o perioadă de patru ani.

Alegerile au fost urmărite cu atenție atât în America Latină, cât și la Washington, în contextul în care aproximativ 41 de milioane de alegători au fost chemați la urne într-un moment marcat de creșterea violențelor și de tensiuni sociale.

Espriella, un susținător al relațiilor strânse cu Trump

După anunțarea rezultatelor preliminare, Abelardo de la Espriella a transmis un mesaj de victorie pe rețeaua X.

„Ne umple de recunoştinţă, dar şi de un imens sentiment de responsabilitate. Astăzi începe un nou capitol pentru ţara noastră”, a declarat Abelardo de la Espriella, președintele ales al Columbiei.

În timpul campaniei electorale, acesta a promovat o platformă bazată pe combaterea criminalității, întărirea autorității statului și consolidarea relațiilor cu Statele Unite. Noul lider a afirmat în repetate rânduri că președintele Donald Trump și-a exprimat sprijinul pentru candidatura sa și a promis o colaborare mai strânsă între Bogotá și Washington.

Victoria sa confirmă tendința observată în ultimii ani în mai multe state din America Latină, unde guvernele de dreapta au revenit în prim-plan, după schimbările politice produse în Argentina, Chile și Ecuador.

Rezultatul alegerilor nu este însă acceptat pe deplin de tabăra adversă. Adresându-se susținătorilor săi reuniți la Bogotá, Ivan Cepeda a anunțat că nu recunoaște încă înfrângerea și a precizat că va aștepta finalizarea procesului de numărare a voturilor.

Senatorul de stânga a declarat că intenționează să conteste rezultatele provenite din aproximativ 33.000 de secții de votare.

În paralel, susținătorii lui Abelardo de la Espriella au ieșit pe străzile mai multor orașe pentru a sărbători victoria. Mulți dintre aceștia au purtat tricoul galben al naționalei de fotbal a Columbiei, devenit simbol al campaniei sale electorale.

Sursa video – X/@Inevitablewest

Cunoscut de simpatizanți sub porecla „Tigrul”, noul președinte și-a construit popularitatea printr-un discurs dur împotriva grupărilor armate, a gherilelor și a stângii politice.

Alegerile din Columbia au avut loc într-un context deosebit de tensionat, marcat de atentate, confruntări armate și asasinarea unui candidat prezidențial, evenimente care au amplificat preocupările populației privind siguranța și stabilitatea țării.

Sursa video – X/@EricLDaugh