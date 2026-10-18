Donald Trump a anunțat duminică că-l va sprijini pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în alegerile pentru Parlamentul Israelului (Knesset).

Politicianul conservator israelian Benjamin Netanyahu, în vârstă de 76 de ani, este șeful partidului conservator israelian Likud (Consolidarea), și dorește să obțină cel de-al șaptelea mandat de prim-ministru al Israelului.

El a mai fost premier între 1996 și 1999, din 2009 până în 2021, iar mandatul curent l-a început de la finalul anului 2022. În cel de-al șaselea mandat ca premier, Netanyahu a condus Israelul în războaie multiple cu Hamas, Liban, Siria,Hezbollah, Houthi și Iran.

Trump l-a lăudat pe prim-ministru pentru eforturile sale de a combate Iranul și l-a catalogat drept „un partener măreț pentru pace.

„Bibi Netanyahu a fost un mare premier războinic și un partener măreț pentru pace în combaterea Republicii Islamice Iran, care cântă de 51 ani sloganul „Moarte Israelului, Moarte Americii! Îi vom distruge pe Micul Satan și pe Marele Satan”. Ce țară poate să supraviețuiască unor asemenea chestii care sunt permise să fie spuse, pentru că, eventual, se încheie în a fi adevărate? Ar fi fost o chestiune de timp pânpă când Iran ar fi pus acel slogan în aplicare, dar iranienii au fost distruși sistematic, militar și financiar, și dacă nu-și schimbă căile, rapid, ne vom duce treaba la final”, a scris Trump pe Truth Social.

„Dacă Israel are un lider nepotrivit, care ar putea fi oricare în afară de Bibi, Americ ar trebui să facă treaba pe cont propriu, și înclin să nu o fac. Bibi Netanyahu a fost puternic, curajos, inteligent în fața unei opoziții extraordinare, chiar dacă aceasta este tot din Israel. În ciuda acestor lucruri, el a îndurat și a reușit. L-am văzut pe Bibi sub grele încercări de multe ori. Oamenii normal, în asemenea situații, ar fi cedat sub presiune, dar Bibi nu a cedat, el a devenit mai puternic și se menține putermic. Este genul de partener al SUA pe care îl vrea de la Israel, o țară care a făcut foarte multe. Rog această scrisoare să fie considerată drept un anunț al sprijinului meu complet și total pentru Bibi Netanyahu în cursa pentru realegerea sa ca premierul Israelului. Bibi Netanyahu, noi nu te vom abandona!”, a mai scris președintele american.

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