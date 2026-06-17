Trump îl laudă pe Netanyahu și când îl critică: „Bibi este un om bun, dar exagerează uneori”

În conferința de presă din cadrul summitului G7 din Franța, Donald Trump a făcut câteva declarații despre acordul de pace cu Iran, dar și despre cel mai mare aliat din regiune.

Președintele american susține că premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a primit mandat de arestare pentru crime de război comise în bombardarea Fâșiei Gaza din 2023, este „un om bun, dar exagerează”.

Trump a dezvăluit că a avut o dispută cu premierul israelian pe tema războiului cu Hezbollah, după ce bombardarea israeliană a capitalei Libanului, Beirut, ar fi putut compromite negocierile dintre Washington și Teheran. Președintele i-a transmis premierului israelian că „nu este necesară să bombardeze clădiri”.

„Bibi Netanyahu este un om bun. Se entuziasmează puțin uneori, dar se întâmplă să fie un om foarte bun.Am avut o mică dispută despre Liban — zic eu, poți fi puțin mai blând, Bibi, nu trebuie să dărâme o clădire de fiecare dată când cineva intră în ea; asta e de la Hezbollah.”

Trump a propus extinderea Acordurilor Abraham, de această dată între Israel și Arabia Saudită.

Președintele i-a luat apărarea când premierul israelian a criticat acordul nuclear cu Iran încheiat în 2015 de fostul președinte american Barack Obama. Trump spune că Netanyahu ar fi crezut că Iranul era la un pas să obțină arma nucleară.

„Netanyahu a venit în țară și l-a implorat pe Barack Hussein Obama, președintele, să nu facă JCPOA. A spus că ar putea fi sfârșitul Israelului și așa ar fi fost dacă nu aș fi venit și eu.Și Obama nu l-a ascultat.Bibi s-a dus de fapt la Congres și i-a implorat, dar nu a ajuns nicăieri. Și au avut această înțelegere oribilă, care a fost oribilă pentru Israel.”

Trump susține că prin războiul declanșat din 28 februarie 2026 și bombardarea centralelor nucleare iraniene în 2025 au prevenit scenariul în care Iranul fabrica arme nucleare.

„Gândiți-vă la ce primește Israelul: nu vor fi bombardați cu arme nucleare.”

Cât despre războiul cu Hamas și Hezbollah, Trump i-a sugerat premierului Netanyahu că ar putea „să se comporte mai bine”, prin a nu mai bombarda orașe din cauza unor drone „inofensive”.

„Cred că ar putea face mai bine, în ceea ce privește Hezbollah. Nu spun că nu ar trebui să se protejeze, spun – când două drone sunt lansate în deșert, dar nu sunt periculoase, nu trebuie să dărâmi clădiri în Beirut.S-ar putea comporta mai bine. Și, sincer, ar putea face o treabă mai bună – îi iubesc, ca parteneri au fost grozavi, dar ar putea face o treabă mult mai bună cu Hezbollah. Cred că sunt mulțumiți.Se construiesc clădiri peste ei sau chiar lângă ei.Cum v-ar plăcea să locuiți acolo?Este atât de nedrept, mai ales la Beirut, știți – mergeți la Beirut și… M-am uitat, m-am uitat la scena asta de acum două zile, ieri, unde au lovit asta. A fost o lovitură mare.Asta a fost inutil, din punctul meu de vedere”, a declarat Trump.

Președintele i-a făcut grupării Hamas o caracterizare succintă:

„Când se nasc, ei ies din uterul mamei cu o mitralieră în mână”.

Sursa Video: White House