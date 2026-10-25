Bulgaria își alege președintele și vicepreședintele duminică

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🚨 Doar 15% dintre alegătorii bulgari au votat până la ora 15:00. Prim-ministrul Radev: „Cel mai probabil nu vom avea un președinte în primul tur, prezența la vot este scăzută“. De ce nu ies cetățenii la urne

Melania Agiu
Doar 15% dintre alegătorii bulgari au votat până la ora 15:00. Prim-ministrul Radev: „Cel mai probabil nu vom avea un președinte în primul tur, prezența la vot este scăzută“. De ce nu ies cetățenii la urne
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15:38

UPDATE. Prezența la vot la ora 15:00 era de 15%, conform datelor dintr-un sondaj la ieșirea din urne realizat de agenția sociologică „Measure”, comandat de NOVA.

Prezența la vot la alegerile prezidențiale din Bulgaria a fost de numai 5,8% la ora 12:00. În cadrul scrutinului de astăzi, țara își alege cel de-al șaptelea șef de stat dintre 27 de candidați la președinție, având un total de 6.590.000 de cetățeni bulgari cu drept de vot.

Prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev

Conform datelor Comisiei Electorale Centrale din Bulgaria, rata de particiare la vot la nivel național era de 5,8% la ora 12:00, cu numai 385.092 de persoane care au votat. Cea mai ridicată rată se înregistrează în județul Vidin – 8,12%, iar cea mai scăzută în județul Kardjali – 2,56%, relatează NOVA.

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După ce și-a exercitat dreptul de vot, prim-ministrul Rumen Radev a transmis că președintele Bulgariei trebuie să aibă cunoștințe, experiență, poziții și principii clare și dorința de a le apăra.

Prim-ministrul a îndemnat oamenii să voteze

„Cel mai probabil nu vom avea un președinte în primul tur, deoarece prezența la vot este încă scăzută“, a transmis Rumen Radev la ieșirea de la urne.

El a îndemnat oamenii să voteze pentru că „cu cât votul este mai masiv, cu atât alegerea este mai legitimă”.

„Am votat pentru o instituție prezidențială eficientă și responsabilă față de cetățenii bulgari, astfel încât interesul național să fie imperativ pentru toate instituțiile”, a spus Radev. În cuvintele sale, în vremurile imprevizibile în care trăim, este important ca președintele să aibă cunoștințe, experiență și poziții și principii clare, fiind pregătit să le apere.

Prim-ministrul nu a văzut lipsa de convingere a candidaților în spatele prezenței scăzute la vot. „Mai degrabă, această campanie s-a bazat pe materiale compromițătoare, pe o înscenare – o campanie de noroi. De aceea, alegătorii au fost respinși. Un alt lucru care îi demotivează pe cetățeni este avansul semnificativ al primului candidat față de al doilea”, consideră Radev.

Iliyana Yotova

Iliyana Yotova

Iliana Iotova: creditată cu 43,4% din opțiuni conform sondajului realizat de agenția Myara (și până la 47,3% în cel realizat de Market Links).
Andrei Ghiurov: creditat cu 28,9% (respectiv 30,6% în barometrul Market Links)

Bulgaria își alege președintele și vicepreședintele duminică

Atfel, Iliyana Yotova și Kiril Valchev au intrat în cursă cu avantajul actualului șef de stat. Yotova a devenit prima femeie președinte al Bulgariei în ianuarie 2026, după ce Rumen Radev a părăsit funcția înainte de termen. Înainte de aceasta, ea a fost vicepreședintele său timp de două mandate și membru al Parlamentului European. Valchev este jurnalist și avocat și este director general al BTA din 2021. Cei doi au fost nominalizați de un comitet de inițiativă și susținuți de Bulgaria Progresistă și Partidul Socialist Bulgar.

Andrey Gyurov și Georgi Kandev se bazează pe experiența lor în finanțe și administrația de stat, pe de o parte, și în sistemul de securitate, pe de altă parte. Gyurov este finanțator, profesor universitar și fost prim-ministru interimar, iar Kandev este un angajat cu experiență îndelungată al Ministerului Afacerilor Interne, care a deținut funcții de conducere în poliție. Candidatura lor a fost înaintată de un comitet de inițiativă și susținută de „Schimbarea Continuă” și „Bulgaria Democrată”. Principalele lor mesaje sunt legate de independența instituției prezidențiale, statul de drept și securitate.

Kostadin Kostadinov și Petar Volgin sunt candidații partidului Vazrazhdane. Kostadinov, liderul partidului și membru al parlamentului din 2021, candidează la președinție pentru a doua oară. Partenerul său este jurnalistul Petar Volgin, ales europarlamentar în 2024 cu sprijinul partidului.

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