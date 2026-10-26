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Cum este privit rezultatul alegerilor din Serbia la Kiev și Moscova. Zelenski spune că sârbii au deschis „un nou capitol în istoria țării”. Mesajul transmis de Kremlin

Cum este privit rezultatul alegerilor din Serbia la Kiev și Moscova. Zelenski spune că sârbii au deschis „un nou capitol în istoria țării”. Mesajul transmis de Kremlin
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat luni că Serbia a deschis un „nou capitol” în istoria țării odată cu recunoașterea înfrângerii de către Aleksandar Vučić, un lider care a dominat scena politică de la Belgrad timp de 14 ani.

Coaliția politică condusă de Aleksandar Vučić a fost învinsă în mod categoric de „Lista Studenților”, o mișcare civică și politică înființată în urma protestelor masive din ultimii doi ani împotriva corupției guvernamentale. Vučić a recunoscut public înfrângerea și a precizat că „Lista Studenților” a câștigat scrutinul și va obține între 135 și 140 de mandate în noul Parlament. În schimb, Partidul Progresist Sârb al lui Vučić ar urma să obțină 105 locuri.

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Mișcarea de stradă care a propulsat studenții la putere s-a intensificat după tragedia din 2024 de la gara Novi Sad, unde prăbușirea acoperișului a dus la moartea a 16 persoane. De atunci, manifestanții au acuzat sistemul lui Vučić de corupție sistemică și neglijență.

Ucraina este pregătită să continue extinderea cooperării cu Belgradul, a declarat Volodimir Zelenski luni, după ce fostul președinte sârb Aleksandar Vučić a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare în fața unei mișcări de protest conduse de studenți. Fostul președinte și-a anunțat demisia din calitatea de șef al statului pe 27 septembrie, ceea ce i-a permis să candideze pentru funcția de prim-ministru la alegerile parlamentare.

„Acesta este în mod clar un nou capitol în istoria țării și a poporului său”, a declarat Zelenski într-o postare pe rețelele de socializare după alegeri. „Îi urăm Serbiei succes, o dezvoltare reală și relații călduroase cu comunitatea europeană. Noi, cei din Ucraina, îi mulțumim Serbiei pentru că își respectă poporul, statul și independența”.

Pe lângă mesajul lui Zelenski, care vede în acest rezultat o oportunitate pentru resetare diplomatică și pro-europeană în regiune, scrutinul a provocat o reacție imediată și la Moscova.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia dorește menținerea parteneriatului strategic și continuarea relațiilor strânse cu Belgradul, subliniind că, din perspectiva Moscovei, cooperarea bilaterală servește interesele poporului sârb, indiferent de schimbarea de regim din Serbia.

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