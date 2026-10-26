Cum arată programul politic în 11 puncte al mișcării „Lista Studenților”, marele câștigător al alegerilor din Serbia. Printre acestea: arestarea corupților, confiscarea averilor dobândite ilegal și recuperarea banilor publici furați

În urma alegerilor din Serbia, deși nu au fost făcute publice rezultatele finale, fostul președinte Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea, iar oamenii au sărbătorit în stradă victoria partidului de opoziție, „Lista Studenților”.

Sârbii au simțit nevoia de schimbare, fapt dovedit și prin rezultatele scrutinului, dar și prin prezența mare la urne. Cu două ore înainte de închiderea secțiilor de votare, prezența se apropia de 65%, fiind cea mai mare din ultimii peste 30 de ani.

Programul politic al platformei „Lista Studenților” se concentrează în special pe combaterea corupției sistemice de la vârful statului, eliminarea figurilor politice tradiționale și adoptarea unei structuri decizionale pe orizontală.

Programul „Listei Studenților”

I. SERBIA SAU MAFIA

Prin eradicarea corupției și confiscarea averilor dobândite ilegal vom încasa sute de milioane de euro pentru noi investiții publice.

1. Eliberarea instanțelor și a parchetelor, cu înființarea unei Poliții Speciale a Parchetului

Formarea unei unități de poliție verificate, care să investigheze în mod independent corupția și să-i aresteze pe cei responsabili fără obstrucții politice, concomitent cu eliberarea judecătorilor și procurorilor de presiunea politică. Un control cuprinzător și temeinic al activității Ministerului de Interne și îndepărtarea din serviciu a funcționarilor și a membrilor legați de mafie. Concedierea tuturor polițiștilor care au încălcat legile serviciului în confruntarea cu studenții și cetățenii revoltați.

2. Legea privind proveniența și confiscarea averilor dobândite ilegal și lustrația funcționarilor publici

Consolidarea Administrației Fiscale și dotarea ei cu personal, pentru verificarea fără compromis a averilor funcționarilor publici și pentru recuperarea în buget a banilor publici furați. Reexaminarea faptelor funcționarilor publici și tragerea la răspundere a tuturor celor care și-au folosit abuziv funcția, s-au afundat în corupție sau au încălcat drepturile omului, Constituția și legile. Astfel întrerupem continuitatea sistemului autoritar și corupt.

3. Transparența totală a achizițiilor publice și auditul proiectelor de stat

Deschiderea către public a tuturor contractelor și licitațiilor, consolidarea Instituției Supreme de Audit și auditarea tuturor proiectelor de infrastructură netransparente și supraplătite de până acum. Accentul cade în special pe acordurile secrete, pe legile speciale („lex specialis”) și pe proiectele cu termene de finalizare depășite. Trebuie să știm unde și la cine se duc banii noștri.

4. Eliberarea mass-mediei

Deblocarea și depolitizarea REM (Autoritatea de Reglementare pentru Media Electronice), care va începe fără întârziere să funcționeze conform legii și va readuce mass-media în cadrul legal. Eliberarea RTS (Radioteleviziunea Serbiei). Cercetarea răspunderii jurnaliștilor și a conducerilor tuturor televiziunilor de stat și private pentru discriminarea de mulți ani și pentru răspândirea discursului instigator la ură. Retragerea și atribuirea din nou a frecvențelor naționale și întărirea rolului Consiliului de Presă în controlul legalității activității presei scrise.

II. ÎN CUNOAȘTERE STĂ PUTEREA

Readucem profesioniștii la conducerea statului prin aplicarea cunoașterii, depolitizarea instituțiilor și educație gratuită. Oprim atacurile asupra universităților și școlilor de stat și reformăm educația ținând cont de opiniile specialiștilor și de nevoile secolului XXI.

5. Angajarea pe criterii profesionale și depolitizarea sectorului public

Desființarea plasării pe criterii de partid, trecerea la concursuri stricte și numirea unor specialiști dovediți în fruntea întreprinderilor publice, în locul slugilor de partid. Desființăm numirea directorilor pe criterii de partid și introducem un control financiar strict al activității.

6. Inovații în învățare și manuale gratuite

Investim în programe educaționale moderne, în gândirea critică și în cunoștințe practice adaptate secolului XXI. Pentru ca educația de top să fie accesibilă tuturor, asigurăm manuale gratuite pentru toți elevii din școlile primare, gimnaziale și din liceu, indiferent de locul de domiciliu. Excursiile de specialitate și activitățile extrașcolare devin accesibile financiar.

7. Economia cunoașterii și sprijin pentru antreprenorii și agricultorii autohtoni

Conectarea universităților, institutelor și asociațiilor profesionale cu economia. Granturi și subvenții consistente pentru startup-uri, inovații, antreprenori și agricultori autohtoni. Scopul este trecerea de la modelul forței de muncă ieftine la o economie modernă cu valoare ridicată.

III. SERBIA CREȘTE CU NOI

O economie așezată pe baze sănătoase și o dezvoltare mai echilibrată și planificată a unei economii de piață competitive. Aceasta se va baza pe interesele Serbiei și ale cetățenilor ei, nu pe aranjamentele individuale ale puterii și ale colaboratorilor ei. Punem accent pe cunoaștere în domeniile și ramurile economice de înaltă productivitate în care Serbia poate concura cu economia europeană și mondială. Banii confiscați de la toate structurile care i-au dobândit ilegal îi vom direcționa direct către dezvoltarea economică și către creșterea calității serviciilor care asigură un trai demn cetățenilor Serbiei. Serbia nu trebuie să fie o țară a forței de muncă ieftine și a resurselor naturale exploatate de companii străine.

8. Contracte pe durată nedeterminată după 12 luni

Modificarea Codului Muncii: reducerea duratei maxime a muncii pe perioadă determinată de la 24 la 12 luni. Astfel se pune capăt șantajului de ani de zile asupra angajaților și se asigură siguranța locului de muncă.

9. Desființarea monopolului lobby-ului importatorilor și asigurarea securității alimentare

Menținând monopolurile și profitând de poziția privilegiată pe piață, lobby-ul importatorilor și grupurile de interese deformează ilegal raportul dintre prețurile din magazine și prețurile de producție. Terenurile agricole și apa vor deveni bunuri naționale protejate, care garantează securitatea alimentară a tuturor familiilor noastre și a generațiilor viitoare.

10. Locuințe accesibile pentru tinerele cupluri și pentru profesiile deficitare

Locuințe cu chirie avantajoasă și posibilitate de cumpărare, cu facilități fiscale pentru familiile tinere și pentru angajații din învățământ și sănătate. Scopul este rezolvarea problemei locuinței, întemeierea unei familii și rămânerea în țară.

11. Medicamente accesibile și un medic în fiecare sat

Controlul de stat și reducerea drastică a prețurilor medicamentelor, împreună cu renovarea dispensarelor sătești și a centrelor de sănătate și angajarea de tineri medici și asistenți medicali, garantează asistența medicală de bază în fiecare colț al Serbiei.