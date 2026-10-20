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Alegeri SUA 2026: a început votarea anticipată în Texas, bastionul lui Trump. Democrații conduc în sondaje pentru două funcții-cheie

Alegeri SUA 2026: a început votarea anticipată în Texas, bastionul lui Trump. Democrații conduc în sondaje pentru două funcții-cheie
Donald Trump - Foto: Mediafax foto
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Votul anticipat pentru alegerile de la mijlocul mandatului a început de luni în Texas, unul dintre bastioanele republicanilor din SUA. Democrații speră să producă o surpriză istorică, mai ales că sondajele îi plasează drept favoriți în două funcții cheie. De cealaltă parte, candidații susținuți de Donald Trump încearcă cu toate forțele să își păstreze controlul asupra statului.

Texasul a intrat luni în febra alegerilor americane de la mijlocul mandatului prezidențial, un scrutin care ar putea modifica echilibrul politic de la Washington și ar putea testa popularitatea președintelui Donald Trump.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Primele semne ale mobilizării electorale au apărut încă de dimineață, când alegătorii au format cozi în fața unei secții de votare din Houston, relatează CNN.

Votul anticipat se desfășoară înaintea scrutinului din 3 noiembrie, într-un stat dominat de republicani de mai multe decenii, dar unde democrații încearcă să profite de nemulțumirile legate de creșterea prețurilor, politica externă și măsurile dure împotriva imigrației.

Campania electorală a devenit o confruntare între două viziuni politice. Republicanii mizează pe loialitatea alegătorilor față de Donald Trump, în timp ce democrații încearcă să atragă independenții și votanții dezamăgiți de administrația de la Casa Albă.

Democrații speră să cucerească Texasul. Greg Abbott și Ken Paxton, sub presiune

Una dintre cele mai importante confruntări electorale este cea pentru funcția de guvernator al Texasului.

Republicanul Greg Abbott, în vârstă de 68 de ani, candidează pentru al patrulea mandat, însă se confruntă cu o adversară democrată care încearcă să schimbe raportul de forțe din stat.

Gina Hinojosa, avocată în vârstă de 52 de ani, este creditată cu un ușor avantaj în sondaje, ceea ce alimentează speranțele democraților privind o victorie cu o puternică semnificație politică.

O confruntare la fel de importantă se desfășoară pentru un loc în Senatul Statelor Unite.

Democratul James Talarico, fost profesor în vârstă de 37 de ani, a reușit să mobilizeze o parte a electoratului și să obțină, potrivit acelorași informații, un mic avans în fața republicanului Ken Paxton, în vârstă de 63 de ani, actualul procuror general al Texasului și aliat apropiat al lui Donald Trump.

Hinojosa și Talarico reprezintă o generație de politicieni democrați care încearcă să depășească granițele electoratului tradițional al partidului.

Strategia lor se concentrează asupra problemelor economice, dar și asupra nemulțumirilor provocate de implicarea administrației Trump în conflictul din Orientul Mijlociu.

Un rol important îl poate avea electoratul latino, care a contribuit la succesul republicanilor în alegerile prezidențiale din 2024.

Democrații speră să recâștige o parte dintre acești alegători, pe fondul criticilor privind operațiunile împotriva imigranților desfășurate de autoritățile americane de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

Donald Trump rămâne principalul atu al republicanilor. Controversele care îl urmăresc pe Ken Paxton

În tabăra republicană, strategia electorală se bazează în mare măsură pe popularitatea președintelui american în rândul alegătorilor conservatori. Pentru susținătorii săi, scrutinul reprezintă și o oportunitate de a confirma direcția politică adoptată de administrația de la Washington.

„Vreau ca Donald Trump să meargă până la capăt (…) Vreau să pună în practică ceea ce a promis că va face”, a declarat Rose Mary Cuevas, o alegătoare republicană în vârstă de 64 de ani.

Pe măsură ce se apropia ziua alegerilor, Greg Abbott și Ken Paxton au evitat participarea la dezbateri electorale, o decizie care a atras atenția asupra strategiei lor de campanie.

Situația este deosebit de delicată pentru Paxton, a cărui carieră politică a fost marcată de mai multe controverse.

Procurorul general al Texasului s-a confruntat de-a lungul anilor cu acuzații de fraudă, întrebări privind relațiile sale cu anumiți donatori politici și scandaluri personale legate de destrămarea căsniciei.

În 2023, Camera Reprezentanților din Texas, controlată de republicani, a votat punerea sa sub acuzare în cadrul unei proceduri de impeachment, invocând suspiciuni de corupție și abuz de putere. Procesul politic s-a încheiat însă cu achitarea sa de către Senatul statului, permițându-i să își păstreze funcția de procuror general.

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