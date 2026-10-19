Sondaj: Nivelul de încredere în Donald Trump, la minim istoric, cu două săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului

Nivelul de încredere al americanilor în președintele Donald Trump a atins un minim istoric, cu două săptămâni înainte de alegerile în care cetățenii Statelor Unite vor decide ce partid va controla Congresul începând cu anul viitor.

Potrivit unui sondaj Washington Post – ABC News – Ipsos, Trump are în prezent o rată de aprobare de doar 33%. Acest rating este cu 4 puncte mai mic decât sondajul anterior realizat în luna iulie, cu 8 puncte mai mic decât cel realizat cu un an în urmă și mai mic decât în orice alt moment din primul său mandat de președinte. Această nemulțumire față de liderul american se revarsă inevitabil asupra Partidului Republican, care a fost refăcut după imaginea sa.

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De asemenea, 66% dintre respondenții sondajului au declarat că nu sunt de acord cu rezultatele lui Donald Trump din acest mandat de președinte, inclusiv 52% care spun că dezaprobă profund acțiunile lui Trump.

În același timp, sondajul realizat de Ipsos arată că, pentru prima dată în ultimul deceniu, democrații sunt considerați mai de încredere în gestionarea economiei americane. În competiția pentru controlul Camerei Reprezentanților, Partidul Democrat deține un avans de opt puncte procentuale în rândul alegătorilor, o îmbunătățire față de sondajul anterior din iulie, unde avansul acestora era de doar trei puncte procentuale.

Potrivit unei întrebări din acest sondaj, americanii au fost întrebați dacă ar prefera un Congres condus de democrați care să țină sub control politicile lui Donald Trump sau un Congres condus de republicani care să-i susțină agenda. Potrivit respondenților, 58% sunt în favoarea democraților, în timp ce doar 39% i-ar prefera pe republicani, cu o marjă care este dublă față de cea de acum un an.

Cu doar două săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, acest sondaj dezvăluie un electorat american care și-a pierdut încrederea în președintele american și este profund îngrijorat de decizia de a intra în război împotriva Iranului.

Mulți dintre aceștia simt repercusiunile conflictului în prețul combustibilului și tind să acorde încredere democraților pentru a rezolva această problemă majoră. Astăzi, 72% spun că țara se îndreaptă în direcția greșită, o creștere cu cinci puncte procentuale față de aprilie.

În februarie, înainte ca Trump să declanșeze războiul cu Iranul, 71% dintre respondenți spuneau că benzina este accesibilă ca preț. Astăzi, când războiul a perturbat aprovizionarea și transportul maritim, crescând semnificativ prețurile la benzină și motorină, percepțiile s-au inversat, 71% dintre respondenți spunând acum că benzina nu este accesibilă ca preț.

În ciuda acestor cifre, republicanii se bucură de avantajul fondurilor pe care le pot investi în publicitatea politică, despre care speră că vor frâna avansul democraților.

O mare necunoscută la aceste alegeri este câți din cei 77 de milioane de alegători ai lui Trump din alegerile din 2024 se vor prezenta pe 3 noiembrie la urne pentru a-i vota partidul. Așa cum s-a dovedit în anii precedenți, prezența la vot la jumătatea mandatului este întotdeauna mai mică decât la alegerile prezidențiale, iar republicanii au avut mai multe dificultăți în a-i mobiliza pe susținătorii lor atunci când Trump nu a fost prezent pe buletinul de vot. În același timp, alegătorii democrați sunt mai predispuși să voteze la aceste alegeri.

Problemele economice reprezintă o amenințare majoră la adresa poziției Partidului Republican în Camera Reprezentanților și Senat. Rata de aprobare economică a lui Trump a scăzut la 28%, față de 33% în iulie, 41% în februarie și 49% în acest moment al campaniei electorale de la jumătatea mandatului din 2018. Aproximativ 3 din 4 americani dezaprobă modul în care Trump gestionează inflația și costul vieții în Statele Unite. La alegerile Midterms din toamna anului 2022, atunci când președintele Joe Biden era în funcție, impresiile despre economia americană erau aproape identice.

Dincolo de problemele majore, publicul dezaprobă modul în care Trump s-a comportat în funcție. Sondajul arată că 66% au spus că acesta folosește președinția pentru a se îmbogăți, față de 56% toamna trecută. Opt din 10 consideră că este nepotrivit faptul că a insistat să-și pună numele pe Centrul Kennedy din Washington (59% consideră acest lucru „complet nepotrivit”), iar 74% spun că este nepotrivit faptul că guvernul federal a plătit pentru reclame televizate care promovează Trump și politicile sale. Per total, 66% au spus că îl consideră pe Trump „prea extremist”.