Președintele belarus Aleksandr Lukașenko îl critică pe Trump pentru presiunile asupra Kievului, dar admite că Zelenski depinde de SUA

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat că Donald Trump nu ar trebui să decidă cine conduce Ucraina, susținând că această alegere aparține poporului ucrainean. Liderul belarus a afirmat însă că dependența Kievului de sprijinul american îi permite președintelui SUA să exercite presiuni asupra Ucrainei, inclusiv prin oprirea schimbului de informații și a livrărilor de arme.

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„Președintele Ucrainei va fi ales de poporul ucrainean”

Declarațiile lui Lukașenko vin după ce Trump a cerut schimbarea conducerii de la Kiev și a susținut că Volodimir Zelenski a ratat mai multe ocazii de a pune capăt războiului.

Întrebat despre posibilitatea încheierii păcii în Ucraina sub conducerea actualului președinte, liderul belarus a spus că Trump nu ar trebui să decidă cine ocupă această funcție.

„Doriți să primiți un răspuns de la mine, ca de la un politician, sau un răspuns sincer? Dacă este sincer, atunci, după cum este principiul meu, aceasta nu este o problemă a lui Trump. Cine va fi președintele în Ucraina, va decide poporul ucrainean”, a spus liderul belarus.

El a amintit că Zelenski a promis în trecut că va ocupa funcția de președinte pentru un singur mandat și a susținut că acesta ar trebui să își respecte angajamentul și să organizeze alegeri.

„Trebuie respectate promisiunile. Trebuie să se meargă la alegeri. Trump are dreptate în acest sens: dacă promiteți, trebuie să respectați promisiunile. Dar nu trebuie să se dicteze. Trump nu ar trebui să dicteze cum ar trebui să acționeze Ucraina.”

Lukașenko susține că Zelenski a devenit dependent de Trump

Lukașenko a explicat că, în opinia sa, Trump își permite să exercite presiuni asupra Kievului tocmai pentru că Ucraina depinde de sprijinul Statelor Unite.

„Trump nu ar trebui să-i dicteze Ucrainei cum să acționeze. Dar, pe de altă parte, de ce o face? Pentru că Zelenski a devenit dependent de Statele Unite ale Americii, de însuși Trump. Poate că va înceta să mai dicteze, dar mai întâi Ucraina va fi privată de informații, iar apoi de arme. Lucruri de care are nevoie disperată, și poate nu doar de arme. Lecția este să nu devii niciodată dependent, mai ales de marile puteri. Fii prieten cu ele. Fă tot ce este necesar pentru a te asigura că mențin relații prietenoase cu tine.”

Ce spune Lukașenko despre negocierile dintre SUA și Rusia

Liderul belarus a susținut și că Statele Unite transmit Moscovei că ar putea obține condiții mai favorabile dacă ajunge la un acord cu Ucraina în perioada următoare.