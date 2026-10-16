Prima pagină » Știri externe » Președintele belarus Aleksandr Lukașenko îl critică pe Trump pentru presiunile asupra Kievului, dar admite că Zelenski depinde de SUA

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko îl critică pe Trump pentru presiunile asupra Kievului, dar admite că Zelenski depinde de SUA

Alexandr Lukașenko | Foto - Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat că Donald Trump nu ar trebui să decidă cine conduce Ucraina, susținând că această alegere aparține poporului ucrainean. Liderul belarus a afirmat însă că dependența Kievului de sprijinul american îi permite președintelui SUA să exercite presiuni asupra Ucrainei, inclusiv prin oprirea schimbului de informații și a livrărilor de arme.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Președintele Ucrainei va fi ales de poporul ucrainean”

Declarațiile lui Lukașenko vin după ce Trump a cerut schimbarea conducerii de la Kiev și a susținut că Volodimir Zelenski a ratat mai multe ocazii de a pune capăt războiului.

Întrebat despre posibilitatea încheierii păcii în Ucraina sub conducerea actualului președinte, liderul belarus a spus că Trump nu ar trebui să decidă cine ocupă această funcție.

„Doriți să primiți un răspuns de la mine, ca de la un politician, sau un răspuns sincer? Dacă este sincer, atunci, după cum este principiul meu, aceasta nu este o problemă a lui Trump. Cine va fi președintele în Ucraina, va decide poporul ucrainean”, a spus liderul belarus.

El a amintit că Zelenski a promis în trecut că va ocupa funcția de președinte pentru un singur mandat și a susținut că acesta ar trebui să își respecte angajamentul și să organizeze alegeri.

„Trebuie respectate promisiunile. Trebuie să se meargă la alegeri. Trump are dreptate în acest sens: dacă promiteți, trebuie să respectați promisiunile. Dar nu trebuie să se dicteze. Trump nu ar trebui să dicteze cum ar trebui să acționeze Ucraina.”

Lukașenko susține că Zelenski a devenit dependent de Trump

Lukașenko a explicat că, în opinia sa, Trump își permite să exercite presiuni asupra Kievului tocmai pentru că Ucraina depinde de sprijinul Statelor Unite.

Trump nu ar trebui să-i dicteze Ucrainei cum să acționeze. Dar, pe de altă parte, de ce o face? Pentru că Zelenski a devenit dependent de Statele Unite ale Americii, de însuși Trump.

Poate că va înceta să mai dicteze, dar mai întâi Ucraina va fi privată de informații, iar apoi de arme. Lucruri de care are nevoie disperată, și poate nu doar de arme. Lecția este să nu devii niciodată dependent, mai ales de marile puteri. Fii prieten cu ele. Fă tot ce este necesar pentru a te asigura că mențin relații prietenoase cu tine.”

Ce spune Lukașenko despre negocierile dintre SUA și Rusia

Liderul belarus a susținut și că Statele Unite transmit Moscovei că ar putea obține condiții mai favorabile dacă ajunge la un acord cu Ucraina în perioada următoare.

Americanii le fac acum aluzii rușilor: dacă nu ajungeți la un acord cu Ucraina, lucrurile vor fi și mai grave anul viitor. Dacă faceți pace cu ucrainenii acum, vom ridica sancțiunile și vom face și alte lucruri. Dar anul viitor, chiar dacă veți cuceri toată Ucraina, veți rămâne sub aceste sancțiuni”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS O dronă a explodat pe un câmp din raionul Dondușeni, din Republica Moldova. Anunțul Poliției
19:14
O dronă a explodat pe un câmp din raionul Dondușeni, din Republica Moldova. Anunțul Poliției
FLASH NEWS „Rușii Negri”, gruparea care a forțat granița Letoniei într-un raid armat. Mesajul transmis către statele baltice
18:54
„Rușii Negri”, gruparea care a forțat granița Letoniei într-un raid armat. Mesajul transmis către statele baltice
FOTO După controversa din online cu Susan Dell, o nouă numire a lui Trump stârnește ironii. Cine este ambasadoarea Barbera Thornhill
18:50
După controversa din online cu Susan Dell, o nouă numire a lui Trump stârnește ironii. Cine este ambasadoarea Barbera Thornhill
PROTEST După Albania și Franța, protestele elevilor se mută în Italia. Liceenii au aruncat cu pietre și petarde în Ministerul Educației de la Roma. „Vrem bani pentru școală, nu pentru război”. Ce orașe a fost afectate de revoltele tinerilor
18:28
După Albania și Franța, protestele elevilor se mută în Italia. Liceenii au aruncat cu pietre și petarde în Ministerul Educației de la Roma. „Vrem bani pentru școală, nu pentru război”. Ce orașe a fost afectate de revoltele tinerilor
FLASH NEWS Papa Leon al XIV-lea a oficiat o slujbă de liturghie la spitalul unde a fost operat. Ce anunță Vaticanul despre starea sa de sănătate și când urmează să apară în public
17:43
Papa Leon al XIV-lea a oficiat o slujbă de liturghie la spitalul unde a fost operat. Ce anunță Vaticanul despre starea sa de sănătate și când urmează să apară în public
MILITAR Polonia, după modelul Statelor Unite, este pregătită să trimită trupe pentru a consolida apărarea aliaților. Ce condiții impune Varșovia
17:38
Polonia, după modelul Statelor Unite, este pregătită să trimită trupe pentru a consolida apărarea aliaților. Ce condiții impune Varșovia
Mediafax
Invenția unui student pentru răcirea fațadelor blocurilor vechi. Se răcesc singure, fără ventilatoare
Digi24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Cancan.ro
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Adevarul
Noua Dacia Striker, comparată de britanici cu un Audi A6 Allroad la o treime din preț
Mediafax
Declarație surprinzătoare a lui Donald Trump despre Crimeea: „Este, fără îndoială, cea mai valoroasă parte a Ucrainei”
Click
„A fost un coșmar!” Maurice Munteanu, despre problemele de sănătate care l-au trimis la spital. Ce diagnostic a primit
Digi24
„De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR) a distribuit un mesaj controversat
Cancan.ro
Mircea N. Stoian o face praf pe Gina Pistol și o acuză ca și-a bătut joc de Florin Piersic la Masterchef
Ce se întâmplă doctore
Cine este doctoriţa celebră care a făcut accident în Alexandria? Ce le-a spus polițiștilor că a consumat înainte de a se urca la volan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Trupul Evei Perón a fost ascuns timp de 16 ani. Operațiunea secretă prin care armata a încercat să-i distrugă mitul
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Spania
Scandal pentru sondajul electoral: ”Votul ascuns a existat întotdeauna”
CONTROVERSĂ Ilie Bolojan spune că cel mai periculos adversar al Guvernului Niculescu este chiar PSD, partidul care deține cele mai multe ministere în noul Executiv
19:39
Ilie Bolojan spune că cel mai periculos adversar al Guvernului Niculescu este chiar PSD, partidul care deține cele mai multe ministere în noul Executiv
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan anunță că PNL va decide mâine dacă votează sau nu Guvernul Niculescu. „Dăm un vot pentru țară, nu pentru cineva anume”
19:09
Ilie Bolojan anunță că PNL va decide mâine dacă votează sau nu Guvernul Niculescu. „Dăm un vot pentru țară, nu pentru cineva anume”
DECLARAȚII EXCLUSIVE Concordia inaugurează un birou permanent la Bruxelles. Miza: Accesul companiilor românești la miliardele europene destinate competitivității
19:09
Concordia inaugurează un birou permanent la Bruxelles. Miza: Accesul companiilor românești la miliardele europene destinate competitivității
STUDIU Consumul de băuturi foarte fierbinți ar putea tripla riscul de apariție a acestui tip de cancer, arată un studiu amplu
19:06
Consumul de băuturi foarte fierbinți ar putea tripla riscul de apariție a acestui tip de cancer, arată un studiu amplu
NEWS ALERT A fost confirmat primul deces provocat de virusul gripal din acest sezon. Anunțul Institutului Național de Sănătate Publică
18:56
A fost confirmat primul deces provocat de virusul gripal din acest sezon. Anunțul Institutului Național de Sănătate Publică
INEDIT O regiune din România, pe primul loc într-un clasament al destinațiilor turistice subestimate. Păduri străvechi, mânăstiri și peisaje spectaculoase
18:47
O regiune din România, pe primul loc într-un clasament al destinațiilor turistice subestimate. Păduri străvechi, mânăstiri și peisaje spectaculoase

Cele mai noi

Trimite acest link pe