Într-un interviu pentru Newsmax, Donald Trump a catalogat atacurile ucrainene asupra rafinăriilor petroliere rusești o „rușine”.

Liderul de la Casa Albă afirmă că a urmărit un interviu cu o femeie ucraineană care a vorbit despre „consecințele devastatoare” ale conducerii președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

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Femeia a spus că Zelenski a ruinat Ucraina, a trimis bărbații ucraineni pe front și mulți au fost uciși sau au rămas fără picioare și fără mâini, iar în multe cazuri, veteranii au ajuns în instituții psihiatrice.

„Sunt o grămadă de ținte. Ei nu trebuiau să lovească rafinăriile. Sunt o grămadă de ținte pe care le puteau lovi.”

Președintele american a declarat weekendul trecut că Volodimir Zelenski trebuie înlocuit cu un alt președinte care să reia negocierile de pace cu Rusia. Trump consideră că „Zelenski este la conducere de prea mult timp” și că, dacă Ucraina dorește să rezolve conflictul, este timpul să organizeze alegeri prezidențiale.

„Cred că aveți nevoie de alegeri pentru că nimeni nu-mi spune că poporul ucrainean este mulțumit să-i fie lovite blocurile de apartamente de rachete. Ei pierd, în medie, 25.000 de oameni. Acum, acest număr a crescut la 32.000, dar în principal sunt 25.000… în principal bărbați, în principal militari. Știți, un număr relativ mic de oameni”, a spus Trump.

Trump a continuat să-i atace și pe democrații din timpul administrației fostului președinte Joe Biden pentru că au oferit gratuit muniție.

„Ei au irosit o grămadă din muniția noastră pe Ucraina. În comparație cu Ucraina, noi cheltuim foarte puțin pe Iran. Petrolul este mai ieftin acum decât a fost în timpul lui Biden. Este mai ieftin decât a fost sub Barack Hussein Obama. Ați văzut prețurile lor la petrol din timpul mandatelor lor?”.

Trump a mai spus că Zelenski nu este un partener cu care SUA să poată colabora ușor:

„Zelenski nu este un partener cu care să ne fie ușor să colaborăm… dacă se va ajunge la un acord de orice fel, acesta nu se va încheia cu el. El nu vrea să ajungă la un acord. Spune că vrea să ajungă la un acord, dar nu știe ce vrea. Nu sunt un mare admirator al lui Zelenski. Ei au distrus țara aceea”, a declarat președintele SUA.

Trump a repetat apoi afirmația sa că războiul nu ar fi început niciodată dacă el ar fi fost președinte în 2020. De asemenea, a spus că Zelenski și Putin se urăsc reciproc. Acest aspect îngreunează negocierile.

Potrivit președintelui, războiul Rusiei împotriva Ucrainei „trebuia să fie foarte scurt” și ar fi trebuit încheiat demult. Cu toate acestea, el a susținut că un general nu a reușit să vireze la timp pe un drum de țară, ceea ce a făcut ca tancurile rusești să se împotmolească în noroi și să oprească avansul spre Kiev.

„Așa că au avut, nu știu dacă să spun că au avut noroc sau nu, sincer, pentru că au trecut cinci ani și Ucraina a suferit pierderi enorme, știi, Ucraina a pierdut atât de mulți dintre oamenii săi, la fel și Rusia. Dar Rusia este o țară imensă”, a afirmat Trump, care a adăugat că Rusia poate suporta pierderi de milioane de soldați.

Întrebat dacă războiul se va încheia înainte de expirarea mandatului său prezidențial, președintele SUA a spus că sfârșitul conflictului se apropie.

„Ar trebui să se termine curând. Cred că, de fapt, amândoi ar dori să vadă sfârșitul, dar mi se pare că Zelenski este mai dificil de gestionat decât Putin”, a concluzionat el.

Sursa Foto: Hepta