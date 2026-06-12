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Alertă aeriană maximă în Ungaria după ce un avion israelian nu a mai răspuns semnalelor turnului de control. Avioanele de război Gripen au intervenit de urgență

Ionuț Stan
Alertă aeriană maximă în Ungaria după ce un avion israelian nu a mai răspuns semnalelor turnului de control. Avioanele de război Gripen au intervenit de urgență
Avion de război Gripen - Foto: X/@frontlinekit
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Avioane de luptă Gripen ale Forțelor de Apărare Maghiare au fost ridicate de urgență după ce un avion de pasageri israelian a pierdut legătura radio cu controlul traficului aerian. NATO a activat cel mai înalt nivel de alertă.

Un incident aviatic care a provocat îngrijorare în sistemul de apărare al NATO a avut loc joi în spațiul aerian al Ungariei, după ce un avion de pasageri israelian nu a mai răspuns comunicațiilor controlorilor de trafic aerian, scrie Index.hu.

Potrivit premierului maghiar Peter Magyar, Centrul Comun de Operațiuni Aeriene al NATO a decis activarea celui mai ridicat nivel de alertă după ce aeronava Airbus A321, care efectua un zbor între Tel Aviv și Praga, a întrerupt contactul radio cu autoritățile civile de aviație. Ca urmare a procedurilor standard de securitate aeriană, Forțele de Apărare Maghiare au ordonat decolarea imediată a avioanelor de luptă JAS-39 Gripen de la baza militară Kecskemet.

Peter Magyar – Foto: Mediafax foto

Avioanele Gripen au stabilit contactul cu echipajul

Potrivit informațiilor prezentate de Péter Magyar, aeronavele militare au ajuns rapid în apropierea avionului de pasageri și au reușit să stabilească un contact vizual cu echipajul.

După reluarea comunicațiilor, autoritățile au confirmat că aeronava civilă nu se afla într-o situație de urgență și că își putea continua zborul conform planului stabilit. În conformitate cu procedurile NATO și ale poliției aeriene maghiare, avioanele Gripen au escortat aeronava israeliană până la ieșirea acesteia din spațiul aerian al Ungariei.

Avion de război Gripen - Foto: X/@MilitaryMechs

Avion de război Gripen – Foto: X/@MilitaryMechs

Conform informațiilor oficiale, avionul Airbus A321 a părăsit spațiul aerian ungar la ora 20:10, continuându-și ruta către Austria și mai departe către destinația finală, Praga.

„Centrul de Operațiuni Aeriene Unite al NATO a dispus recent declararea celui mai înalt nivel de alertă pentru Armata Maghiară, din cauza unui avion de pasageri Airbus A-321 israelian. Perechea de avioane JAS-39 Gripen aflate în stare de alertă a decolat deoarece zborul care circula între Tel Aviv și Praga nu a stabilit legătura cu controlul aerian civil. La scurt timp după decolare, avioanele Gripen au stabilit contact vizual cu piloții avionului de pasageri, care au stabilit apoi legătura radio cu controlul terestru maghiar.

Avioanele de vânătoare, conform procedurilor obișnuite în astfel de situații, au escortat avionul de pasageri până la limita spațiului aerian, iar acesta a părăsit spațiul aerian maghiar pe ruta prevăzută în planul de zbor. Avionul civil a părăsit spațiul aerian maghiar la ora 20:10, îndreptându-se spre Austria. După alarme, avioanele de vânătoare s-au întors fără probleme la baza aeriană din Kecskemét. În timpul incidentului, serviciul de gardă al Forțelor Armate Maghiare și sistemul integrat de apărare aeriană al NATO au funcționat eficient.”, a scris Péter Magyar pe Facebook.

Incidentul are loc într-o perioadă extrem de tensionată după mai multe incursiuni ale unor aeroneve cu sau fără pilot rusești. Nivelul de alertă aeriană europeană rămâne ridicat, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Rusia lui Vladimir Putin.

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