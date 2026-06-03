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După incidentul de la Galați, Zelenski spune că va trimite experții ucraineni în apărare aeriană și antidronă în România și țările baltice

După incidentul de la Galați, Zelenski spune că va trimite experții ucraineni în apărare aeriană și antidronă în România și țările baltice
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Volodimir Zelenski a anunțat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă alături de șeful NATO, că Ucraina va trimite grupuri de experți în apărare aeriană și antidronă în România și Statele Baltice.

Anunțul vine după o serie de incidente de securitate provocate de dronele rusești la granițele NATO, dintre care cel mai recent caz este cel din România. În noaptea de 29 mai, o dronă rusească de tip Geran-2 (Shahed) a lovit un bloc din Galați, unde a provocat un incendiu și rănirea a rouă persoane.

Statele Baltice s-au confruntat și ele cu breșe similare în spațiul aerian și au cerut oficial expertiză din partea Ucrainei pentru a gestiona aceste amenințări. Potrivit Kievului, rușii se folosesc de aceste incursiuni ca presiune politică și ca metodă de testare a timpilor de reacție și a sistemelor de apărare a țărilor NATO.

Ajutorul venit din partea ucrainenilor are menirea de a implementa tactici dobândite în cei patru ani de război cu Rusia. Prin urmare, armata română va învăța cum să combat și să intercepteze dronele folosite de Rusia, cum să utilizeze sistemele de interceptare și cum să oprească pe viitor prăbușirea acestora în zonele populate.

Președintele ucrainean a implementat deja cu succes programe similare de consiliere antidronă în țările din Orientul Mijlociu, în special în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, acolo unde Iranul a lansat mai multe atacuri în cadrul conflictului cu Statele Unite.

Trimiterea de experți militari de către Ucraina completează alte acorduri majore semnate recent între București și Kiev. Spre exemplu, cele două țări au demarat deja un proiect comun în valoare de 200 de milioane de euro, finanțat parțial prin programul SAFE, pentru construcția în România a unei fabrici de drone.

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