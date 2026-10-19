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Alertă cu bombă într-un avion cu 57 de pasageri la bord, lângă România. Un MiG-29 l-a escortat de urgență la Sofia

Alertă cu bombă într-un avion cu 57 de pasageri la bord, lângă România. Un MiG-29 l-a escortat de urgență la Sofia
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Un avion Austrian Airlines, care zbura de la Tel Aviv spre Viena, a fost deviat spre Sofia după o amenințare cu bombă primită în apropierea graniței cu România. Un avion militar MiG-29 a intervenit imediat și a escortat aeronava până la aterizare. 

Momente de tensiune la bordul unui avion de pasageri al companiei Austrian Airlines, duminică seară, după ce echipajul a primit o amenințare cu bombă în timp ce aeronava se afla în apropierea graniței dintre Bulgaria și România. Zborul Tel Aviv–Viena a fost deviat de urgență către aeroportul din Sofia, sub escorta unui avion de vânătoare al Forțelor Aeriene bulgare, potrivit BBC.

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Incidentul a implicat cursa OS82, operată cu un Airbus A320, la bordul căreia se aflau 51 de pasageri și șase membri ai echipajului. Autoritățile bulgare au activat procedurile de securitate aeriană, iar piloții au transmis un cod de urgență pentru a alerta controlorii de trafic.

Potrivit Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor din Bulgaria, citat de agenția BTA, aeronava a aterizat în siguranță, fără ca vreuna dintre persoanele aflate la bord să fie rănită.

Avionul a intrat în spațiul aerian al României înainte de a fi deviat spre Sofia

Datele de monitorizare a traficului aerian furnizate de Flightradar24 arată că avionul Austrian Airlines a intrat în spațiul aerian românesc în jurul orei 21:10, înainte ca piloții să schimbe direcția și să se îndrepte către capitala Bulgariei.

În urma alertei, Forțele Aeriene bulgare au trimis un avion de vânătoare MiG-29 pentru a escorta aeronava civilă până la aterizare.

Ministerul Apărării de la Sofia a precizat că intervenția a avut loc în cadrul misiunii NATO de poliție aeriană, fiind coordonată cu Centrul pentru Operațiuni Aeriene Combinate de la Torrejón, Spania.

Aeronava de pasageri a aterizat pe aeroportul din Sofia la ora 21:42, ora României, la aproximativ două ore și jumătate după decolarea din Tel Aviv.

La bord se aflau doi piloți, patru însoțitori de bord și 51 de pasageri. Toți au fost debarcați în siguranță, iar avionul a fost preluat de echipele specializate pentru verificări de securitate.

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După aterizare, autoritățile au început inspectarea aeronavei pentru a stabili dacă amenințarea primită de echipaj avea un fundament real.

Ministerul Transporturilor din Bulgaria a anunțat constituirea unui grup operativ pentru coordonarea intervenției. Totodată, instituțiile competente au deschis o anchetă privind circumstanțele incidentului.

Purtătoarea de cuvânt a Austrian Airlines, Anita Kiefer, a confirmat situația și a subliniat că siguranța pasagerilor și a echipajului reprezintă prioritatea companiei.

Reprezentanții operatorului aerian au transmis că persoanele afectate vor fi transferate pe alte zboruri cât mai curând posibil, după finalizarea procedurilor de securitate.

Presa israeliană a relatat că printre pasageri s-ar fi aflat și o delegație de tineri care urma să participe la intervenții în cadrul Organizației Națiunilor Unite.

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