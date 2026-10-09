Presupusul deturnator al Flydubai a declarat că atacurile din 11 septembrie l-au determinat să devină pilot, conform primelor anchete.

Hamam al-Hammami, suspectul tentativei de deturnare și copilot la bordul zborului de săptămâna trecută de la Dubai la Tel Aviv, a vrut să comită un atac similar cu atacurile teroriste din 2001.

Atunci, patru grupuri de teroriști au deturnat patru avioane cu pasageri, lovind Turnurile Gemene de la New York și Pentagonul din Washington DC, cauzând uciderea a 3.000 de persoane.

Aceste atacuri sângeroase l-au determinat pe Hamam al-Hammami să urmeze o carieră în aviație, potrivit unei declarații a procurorului general al Emiratelor Arabe Unite, Hamad Saif Al Shamsi a distribuit mass-media de stat din Emirate.

Copilotul plănuise să prăbușească avionul pe Aeroportul Ben Gurion din apropierea orașului Tel Aviv.

„Ideea de a efectua o operațiune similară cu atacurile de la 11 septembrie folosind o aeronavă i-a devenit fermă în minte, ceea ce, conform mărturisirilor sale, era legat de decizia sa de a urma o carieră în aviație”, se arată în declarația de vineri.

Anterior, el a participat la două zboruri către aeroportul Ben Gurion pentru a se familiariza cu ruta și aeroportul în pregătirea atacului, au dezvăluit concluziile preliminare.

Hamam al-Hammami l-a înjunghiat cu un topor de urgență pe pilotul de origine indiană, Smit Machchhar. Cursa transpora 170 de pasageri la zborg la altitudinea de 5.200 de metri înălțime și dura 2 ore și jumătate. Mai mulți pasageri, printre care și patru cetățeni israelieni, au reușit să se năpustească peste atacator și să preia cu succes controlul asupra avionului.

Aeronava a aterizat de urgență în Arabia Saudită, iar pasagerii au fost transportați în siguranță într-un avion separat la Tel Aviv.

Un oficial israelian și o sursă israeliană familiarizată cu situația au declarat pentru CNN anterior că presupusul deturnător dorea probabil să vizeze aeroportul, principala poartă de acces internațională a țării, în 2017, în timp ce studia în Australia, a constatat ancheta.

El a fost influențat de publicațiile extremiste pe care le-a citit și de conținutul online pe care l-a urmărit, care glorifica grupările teroriste și atacurile sinucigașe.

Declarația spunea că „s-a pregătit psihologic și fizic pentru a-și pune în aplicare complotul prin creșterea expunerii la materiale care incită la terorism și antrenându-se la box sub conducerea unui antrenor privat”.

Anterior, el a lucrat pentru Oman Air din 2020 până în 2024 înainte de a se alătura Royal Air Maroc în 2025, lucrând la compania aeriană marocană timp de câteva luni înainte de a se muta la Flydubai în ianuarie 2026.

O sursă a declarat anterior pentru CNN că suspectul a fost retras din antrenamentul de zbor cu Oman Air din cauza îngrijorărilor legate de opiniile sale radicale și i s-a dat un alt rol la compania aeriană omaneză.

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