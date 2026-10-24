Alertă maximă în Franța. Ministerul de Interne trimite 70.000 de polițiști și jandarmi pe străzi pentru o nouă zi de proteste. Vor fi mobilizate inclusiv drone, elicoptere și vehicule blindate. Ce riscă cei care vor participa la o demonstrație interzisă

Franța este în alertă maximă în această sâmbătă, 24 octombrie, pentru o nouă zi de mobilizare națională, la doar o săptămână de la protestele violente din 17 octombrie. Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a mobilizat 70.000 de polițiști și jandarmi pe tot teritoriul țării. Atenția autorităților este concentrată pe Paris, unde traseul marșului stârnește controverse aprinse, dar și pe Orléans, oraș care găzduiește congresul partidului Rassemblement National (RN).

Potrivit BFMTV, mulți demonstranți au părăsit, în această dimineață Parisul spre Orléans pentru a protesta împotriva desfășurării congresului RN.

Mai multe autobuze au plecat din Place de la République pentru a ajunge la Orléans, unde urmează să aibă loc congresul Mitingului Național.

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Al XIX-lea Congres al partidului Rassemblement National (RN) are loc la Orléans în acest weekend, pe 24 și 25 octombrie 2026. Evenimentul reprezintă un moment de cotitură pentru formațiunea politică, marcând atât reînnoirea structurilor de conducere, cât și lansarea simbolică a campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2027.

Prefectul de Loiret, Hugues Moutouh, a anunțat joi, 22 octombrie, că „20.000 până la 30.000 de oameni din toată Franța“ sunt așteptați în oraș.

24 de staţii de metrou, închise în Paris

La cererea Prefecturii de Poliție și „din motive de securitate”, 24 de stații de metrou vor fi închise astăzi începând cu ora 9:00 în Paris.

Lista stațiilor vizate: Argentine, Assemblée Nationale, Bel Air, Champs-Elysées – Clemenceau, Charles de Gaulle – Étoile, Cluny – La Sorbonne, Concorde, Daumesnil, Dugommier, Franklin D. Roosevelt, George V, Mabillon, Maubert – Mutualité, Miromesnil, Odéon, Picpus, Rennes, Rue du Bac, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Sulpice, Sèvres – Babylone, Solférino, Tuileries, Varenne.

Competițiile sportive, puternic afectate

Mai multe meciuri din etapa a 8-a a Ligue 1 au fost amânate din cauza mobilizărilor preconizate pentru astăzi. Meciul PSG-Lyon a fost reprogramat pentru luni, ziua în care va avea loc ceremonia Balonului de Aur.

Cu toate acestea, evenimentul sportiv al weekendului, primul meci din NFL, campionatul de fotbal american al Statelor Unite, va avea loc duminică, conform programului.

De la Hôtel de Beauvau ieri, ministrul de Interne al Franței a promis „un sistem de aplicare a legii extrem de important“ pentru această nouă zi de mobilizare.

70.000 de polițiști și jandarmi vor fi dislocați în toată țara pentru a gestiona demonstrațiile. De asemenea, vor fi mobilizate unități specializate precum Raid, GIGN și BRI.

Laurent Nuñez a menționat și drone, elicoptere și vehicule blindate Centaure.

Pe lângă măsurile locale, va fi interzisă organizarea de manifestații în Marsilia și Lyon. Potrivit datelor transmise de BFMTV, cei care vor participa la o manifestație interzisă vor fi amendați cu 135 de euro – 750 de euro.

„Este suficient să ai fața acoperită în timpul manifestației, este suficient să ai asupra ta o armă – și nu neapărat o armă prin natura sa, cum ar fi o armă de foc, ci poate fi și o armă prin destinație – pentru ca acest lucru să devină o infracțiune”, explică Ibrahim Shalabi, avocat penalist la Baroul din Paris.

Nerespectarea somațiilor polițiștilor în timpul unei manifestații, atunci când aceștia doresc să disperseze mulțimea, constituie, de asemenea, o infracțiune în sine, la fel ca și adunarea în vederea comiterii de acte de violență, care se pedepsește cu un an de închisoare și o amendă de 15.000 de euro.

„Practic, toate comportamentele pe care le putem observa atunci când o manifestație degenerează pot constitui infracțiuni”, rezumă avocatul.

Șase luni de închisoare pentru organizatorii unei manifestații interzise

Organizarea unei manifestații interzise este pedepsită mai sever decât simpla participare la aceasta. Organizatorul unei manifestații nedeclarate sau interzise riscă șase luni de închisoare și o amendă de 7.500 de euro.