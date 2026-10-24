Prima pagină » Știri externe » Alertă maximă în Franța. Ministerul de Interne trimite 70.000 de polițiști și jandarmi pe străzi pentru o nouă zi de proteste. Vor fi mobilizate inclusiv drone, elicoptere și vehicule blindate. Ce riscă cei care vor participa la o demonstrație interzisă

Alertă maximă în Franța. Ministerul de Interne trimite 70.000 de polițiști și jandarmi pe străzi pentru o nouă zi de proteste. Vor fi mobilizate inclusiv drone, elicoptere și vehicule blindate. Ce riscă cei care vor participa la o demonstrație interzisă

Melania Agiu
Alertă maximă în Franța. Ministerul de Interne trimite 70.000 de polițiști și jandarmi pe străzi pentru o nouă zi de proteste. Vor fi mobilizate inclusiv drone, elicoptere și vehicule blindate. Ce riscă cei care vor participa la o demonstrație interzisă
Galerie Foto 7
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Franța este în alertă maximă în această sâmbătă, 24 octombrie, pentru o nouă zi de mobilizare națională, la doar o săptămână de la protestele violente din 17 octombrie. Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a mobilizat 70.000 de polițiști și jandarmi pe tot teritoriul țării. Atenția autorităților este concentrată pe Paris, unde traseul marșului stârnește controverse aprinse, dar și pe Orléans, oraș care găzduiește congresul partidului Rassemblement National (RN).

Foto: Mediafax

Potrivit BFMTV, mulți demonstranți au părăsit, în această dimineață Parisul spre Orléans pentru a protesta împotriva desfășurării congresului RN.
Mai multe autobuze au plecat din Place de la République pentru a ajunge la Orléans, unde urmează să aibă loc congresul Mitingului Național.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Al XIX-lea Congres al partidului Rassemblement National (RN) are loc la Orléans în acest weekend, pe 24 și 25 octombrie 2026. Evenimentul reprezintă un moment de cotitură pentru formațiunea politică, marcând atât reînnoirea structurilor de conducere, cât și lansarea simbolică a campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2027.

Prefectul de Loiret, Hugues Moutouh, a anunțat joi, 22 octombrie, că „20.000 până la 30.000 de oameni din toată Franța“ sunt așteptați în oraș.

24 de staţii de metrou, închise în Paris

La cererea Prefecturii de Poliție și „din motive de securitate”, 24 de stații de metrou vor fi închise astăzi începând cu ora 9:00 în Paris.

Lista stațiilor vizate: Argentine, Assemblée Nationale, Bel Air, Champs-Elysées – Clemenceau, Charles de Gaulle – Étoile, Cluny – La Sorbonne, Concorde, Daumesnil, Dugommier, Franklin D. Roosevelt, George V, Mabillon, Maubert – Mutualité, Miromesnil, Odéon, Picpus, Rennes, Rue du Bac, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Sulpice, Sèvres – Babylone, Solférino, Tuileries, Varenne.

Competițiile sportive, puternic afectate

Mai multe meciuri din etapa a 8-a a Ligue 1 au fost amânate din cauza mobilizărilor preconizate pentru astăzi. Meciul PSG-Lyon a fost reprogramat pentru luni, ziua în care va avea loc ceremonia Balonului de Aur.

Cu toate acestea, evenimentul sportiv al weekendului, primul meci din NFL, campionatul de fotbal american al Statelor Unite, va avea loc duminică, conform programului.

De la Hôtel de Beauvau ieri, ministrul de Interne al Franței a promis „un sistem de aplicare a legii extrem de important“ pentru această nouă zi de mobilizare.

70.000 de polițiști și jandarmi vor fi dislocați în toată țara pentru a gestiona demonstrațiile. De asemenea, vor fi mobilizate unități specializate precum Raid, GIGN și BRI.

Laurent Nuñez a menționat și drone, elicoptere și vehicule blindate Centaure.

Pe lângă măsurile locale, va fi interzisă organizarea de manifestații în Marsilia și Lyon. Potrivit datelor transmise de BFMTV, cei care vor participa la o manifestație interzisă vor fi amendați cu 135 de euro – 750 de euro.

„Este suficient să ai fața acoperită în timpul manifestației, este suficient să ai asupra ta o armă – și nu neapărat o armă prin natura sa, cum ar fi o armă de foc, ci poate fi și o armă prin destinație – pentru ca acest lucru să devină o infracțiune”, explică Ibrahim Shalabi, avocat penalist la Baroul din Paris.

Nerespectarea somațiilor polițiștilor în timpul unei manifestații, atunci când aceștia doresc să disperseze mulțimea, constituie, de asemenea, o infracțiune în sine, la fel ca și adunarea în vederea comiterii de acte de violență, care se pedepsește cu un an de închisoare și o amendă de 15.000 de euro.

„Practic, toate comportamentele pe care le putem observa atunci când o manifestație degenerează pot constitui infracțiuni”, rezumă avocatul.

Șase luni de închisoare pentru organizatorii unei manifestații interzise

Organizarea unei manifestații interzise este pedepsită mai sever decât simpla participare la aceasta. Organizatorul unei manifestații nedeclarate sau interzise riscă șase luni de închisoare și o amendă de 7.500 de euro.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

TAXE Administrația Trump a decis să elimine o parte din tarifele de 50% impuse Canadei. Cum ar putea ajuta această decizie candidații republicani la alegerile din noiembrie
11:24
Administrația Trump a decis să elimine o parte din tarifele de 50% impuse Canadei. Cum ar putea ajuta această decizie candidații republicani la alegerile din noiembrie
FLASH NEWS „Cuibul Vulturului”, celebrul refugiu montan al lui Hitler din Bavaria, a luat foc. 200 de pompieri s-au luptat cu flăcările. De ce crede poliția germană că incendiul ar fi fost provocat
10:49
„Cuibul Vulturului”, celebrul refugiu montan al lui Hitler din Bavaria, a luat foc. 200 de pompieri s-au luptat cu flăcările. De ce crede poliția germană că incendiul ar fi fost provocat
ANALIZA de 10 Kaliningrad și retorica amenințătoare a lui Putin. Ce se ascunde, de fapt, în spatele declarațiilor făcute de liderul de la Kremlin
10:00
Kaliningrad și retorica amenințătoare a lui Putin. Ce se ascunde, de fapt, în spatele declarațiilor făcute de liderul de la Kremlin
ALEGERI Radiografia unei toamne electorale în Europa: Serbia, Bulgaria și Spania își reconfigurează viitorul politic la urne
09:37
Radiografia unei toamne electorale în Europa: Serbia, Bulgaria și Spania își reconfigurează viitorul politic la urne
CONTROVERSĂ Cum încearcă Putin și Xi să salveze regimul din Cuba. Blocada impusă de Trump a adus insula în pragul colapsului energetic
09:00
Cum încearcă Putin și Xi să salveze regimul din Cuba. Blocada impusă de Trump a adus insula în pragul colapsului energetic
ISTORIE Donald Trump este mai admirat de republicani decât Ronald Reagan și Abraham Lincoln. Liderul de la Casa Albă se consideră cel mai „măreț” președinte din toate timpurile
08:00
Donald Trump este mai admirat de republicani decât Ronald Reagan și Abraham Lincoln. Liderul de la Casa Albă se consideră cel mai „măreț” președinte din toate timpurile
Mediafax
INCREDIBIL! Cum ar fi acționat Alexandru Toader, FIUL fostului ministru al Justiției, cu studentele. Procurorii descriu un tipar REPETAT
Digi24
Milioane de oameni iau aceste suplimente pentru memorie. Un studiu de doi ani arată că nu au efectul așteptat
Cancan.ro
Claudia Ion și ispita-pilot, scandal monstru într-un club din Timișoara! Fosta lui Mocăniță l-a altoit, în văzul tuturor
Prosport.ro
Mitică Dragomir, milionar din imobiliare: „În Pipera, nici acum, când nu cumpără nimeni, nu se vinde metrul pătrat sub 3.000 de euro”
Adevarul
Banii reținuți din pensiile speciale şi cele militare ar putea fi restituiți până în 2028. Ce prevede proiectul și cine este exclus de la plată
Mediafax
Escrocherie INCREDIBILĂ! Cinci angajați ai unei loterii au aflat numerele norocoase. Ce a URMAT
Click
Fiul Mădălinei Apostol rupe tăcerea! Cine i-ar fi furat gențile mamei sale în valoare de zeci de mii de euro?
Digi24
EXCLUSIV Ce spune Ilie Bolojan despre posibilitatea unor noi creșteri de taxe anul viitor și deficitul bugetar
Cancan.ro
Scandal cu iz de telenovelă la vârful Armatei! A sunat la 112 după o ceartă conjugalā cu generalul Berdilă
Ce se întâmplă doctore
O simplă julitură se poate transforma într-o infecție periculoasă la copii. La ce trebuie să fie atenți părinții
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Volkswagen Arteon din 2022 doar un Passat mai stilat? Ce trebuie verificat înainte de achiziție
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică? Latrinele fără intimitate și controversa buretelui comun
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
GALERIE FOTO Muzeul pe roți al României a revenit în Sectorul 4. Pot fi admirate peste 200 de autovehicule istorice
11:29
Muzeul pe roți al României a revenit în Sectorul 4. Pot fi admirate peste 200 de autovehicule istorice
FLASH NEWS Luca Niculescu dezvăluie că îl cunoaște pe Nicușor Dan încă de la începutul anilor 2000. Ce amintiri au cei doi cu fostul președinte Emil Constantinescu. S-au întâlnit în aceeași formulă, după 26 de ani
11:26
Luca Niculescu dezvăluie că îl cunoaște pe Nicușor Dan încă de la începutul anilor 2000. Ce amintiri au cei doi cu fostul președinte Emil Constantinescu. S-au întâlnit în aceeași formulă, după 26 de ani
EVENIMENT Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Mihai Ghigiu, la conferința Gândul Euro Industry Summit. Cum pregătește România strategia de investiții pentru bugetul UE 2028–2034
11:00
Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Mihai Ghigiu, la conferința Gândul Euro Industry Summit. Cum pregătește România strategia de investiții pentru bugetul UE 2028–2034
FINANCIAR TAROM renunță la o rută istorică, după 16 ani. Cine va asigura de acum încolo traseul spre această destinație
10:38
TAROM renunță la o rută istorică, după 16 ani. Cine va asigura de acum încolo traseul spre această destinație
VIDEO Ion Cristoiu: Guvernul Luca Niculescu lucrează. Lucrează la imaginea sa de Guvern care lucrează!
10:18
Ion Cristoiu: Guvernul Luca Niculescu lucrează. Lucrează la imaginea sa de Guvern care lucrează!
NEWS ALERT UDMR este prima „victimă” dacă proiectul AUR de modificare a legii electorale ajunge act normativ. Formațiunea maghiară riscă să nu atingă pragul de intrare în Parlament
10:18
UDMR este prima „victimă” dacă proiectul AUR de modificare a legii electorale ajunge act normativ. Formațiunea maghiară riscă să nu atingă pragul de intrare în Parlament

Cele mai noi

Trimite acest link pe