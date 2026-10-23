Magazinele de lux din Paris se baricadează înaintea unui nou val de proteste programate să aibă loc sâmbătă, 24 octombrie.

Joia aceasta, în Place Vendôme, magazinele de poșete de lux Louis Vuitton și magazinele de ceasuri Piaget au instalat grilaje.

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Ce alte magazine franțuzești au instalat baricade

Pe Rue de la Paix, la magazinul de bijuterii de lux Tiffany au fost montate panouri. La magazinul de ceasuri Panerai și cel de diamante Messika au fost montate grilaje.Pe Rue Saint-Honoré, magazinul de parfumuri Guerlain și magazinul de bagaje Maison Goyard și-au întărit protecția vitrinelor.

Anumite magazine rămân deschise în ciuda măsurilor sporite de protecție. Însă, magazinele Apple Store de telefoane, tablete, laptopuri și accesorii din Paris vor fi închise sâmbătă. Potrivit The Guardian, autoritățile italiene se așteaptă să aibă loc și în weekendul acesta proteste violente și la Milano.

Despre protestele violente din 17 octombrie

Pe 17 octombrie, violențele și jafurile desfășurate pe durata protestelor duse împotriva creșterii costurilor vieții au afectat cel puțin 3.000 de magazine din Franța, conform unui bilanț provizoriu al guvernului. Protestele s-au desfășurat la scară largă în Franța, Belgia, Italia, Portugalia și Albania. Sute de mii de oameni au manifestat împotriva creșterii costurilor vieții, scumpirii carburanților ca urmare a războiului SUA-Iran, declinul serviciilor sociale și degradarea învățământului.

Câteva mii au comis infracțiuni: au jefuit magazinele, au vandalizat clădirile publice, au instalat baricade, au provocat incendii și s-au bătut cu forțele de ordine. Mare parte din protestatarii care au luat parte la violențe au fost tineri și chiar minori.

Bilanțul este sumbru

Numai în Franța, ministerul de Interne a anunțat că au participat 550.000 de oameni la proteste desfășurate în 110 orașe. Publicațiile susțin că protestele de pe 17 octombrie au fost cele mai violente din istoria Franței după revoltele din mai 1968. Peste 1.000 de ofițeri de poliție, pompieri, jandarmi, precum și 400 de civili au fost răniți. Un singur protestatar a murit din cauza afecțiunilor cardiace.

În Belgia, cinci ofițeri de poliție au fost răniți. În Italia au rezultat 240 de răniți, iar în Albania, 61 de polițiști și 28 de civili au fost răniți. În Franța, 2.400 de protestatari au fost arestați, 195 în Belgia, 60 în Italia. În paralel se desfășoară protestul studenților și elevilor în Franța, precum și proteste împotriva scumpirii locuințelor în Portugalia și Spania.

Sursa Video: Culture Élite