Atac armat la o școală primară dn Oregon. Bilanțul: 4 morți și 2 răniți. Atacatorul de 16 ani a fost împușcat mortal

Un atac armat a avut loc la școala primară Silver Rail din Bend, oraș din statul american Oregon. La ora locală 12:59, un adolescent de 16 ani a deschis focul asupra unui autoturism din apropierea școlii. Patru persoane au fost ucise și alte două au fost rănite. Atacatorul a fost ucis ulterior de către un civil înarmat, considerat acum un erou pentru că a prevenit pierderea altor vieți.

În câteva minute de la primul apel telefonic, echipajele de poliție au ajuns la fața locului. Potrivit BBC, atacatorul de 16 ani, al cărui nume este încă necunoscut, a fost împușcat mortal de către o persoană aflată la fața locului ce l-a urmărit în interiorul școlii.

Bilanțul victimelor

Șeful poliției din Bend, Mike Krantz, a declarat că suspectul a pătruns forțat în școală și a tras spre ușile încuiate ale claselor.

Trei elevi au fost uciși, aceștia având vârsta de 5, 8 și 11 ani. Atacatorul a omorât și un învățător. Alte două persoane au fos rănite în urma atacului armat: un elev de 7 ani și un învățător de 54 de ani. Cele două persoane au fost internate în state critică la spital, a anunțat șeful poliției.

Despre atacator și persoana care l-a împușcat

Nu este încă clar dacă suspectul de 16 ani avea vreo legătură cu școala unde a comis atacul sângeros. Toate școlile din Bend au fost închise vineri în urma atacului.

Guvernatoarea statului Oregon, Tina Kotek, a declarat că se simte „devastată” de tragedie și i-a mulțumit persoanei care a intervenit pentru a opri atacatorul și a prevenit pierderea altor vieți. Potrivit ultimelor informații, persoana care l-a împușcat pe atacator este membru al comunității.

„Membrului comunității care a intervenit eroic pentru a preveni pierderea altor vieți: acțiunile dumneavoastră implică o povară emoțională uriașă și vreau să știți că gândurile mele se îndreaptă și către dumneavoastră”, a declarat guvernatoarea.

Au fost 235 de atacuri armate în școlile americane anul trecut și 140 numai în acest an.

Sursa Foto: CityofBendOregon