O persoană a murit și alte patru au fost rănite, vineri, în departamentul Yvelines din Franța, după ce un bărbat a deschis focul în plină stradă. Potrivit primelor informații obținute de BFMTV, un copil de 12 ani se află printre răniți.

Atacatorul conducea un Renault Clio și trăgea cu o armă automată din interiorul vehiculului.

Conform sursei citate, la puțin timp după ora locală 10:30, un bărbat care se deplasa cu un autovehicul a tras mai multe focuri de armă asupra trecătorilor între localitățile Trappes și Coignières. Acesta a fost reținut și plasat în arest preventiv. Potrivit deputatului Liot, Laurent Mazaury, suspectul a fost reținut în parcarea unui magazin Kiloutou, într-o zonă comercială.

Potrivit BFMTV, suspectul în vârstă de 39 de ani a fost arestat de brigada de combatere a criminalității (BAC) din Coignières. El se află în prezent în custodia poliției. Suspectul arestat în această dimineață se numește Kevin T.

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Persoana ucisă era un bărbat în vârstă de 26 de ani, a aflat BFMTV din surse polițienești.

O fetiță de 12 ani a fost rănită

Primarul localității La Verrière, Nicolas Dainville, a declarat la BFMTV că o fetiță de 12 ani a fost lovită de opt ori.

Starea ei s-a stabilizat, a asigurat acesta. Doi bărbați, unul în vârstă de aproximativ 20 de ani și celălalt de 49 de ani, au fost răniți și transportați la spital. Potrivit lui Nicolas Dainville, starea lor nu este critică.

Atacatorul „trăgea în mod evident la întâmplare și voia să provoace un masacru”, a declarat primarul orașului Trappes, Ali Rabeh, la BFMTV.

„Au fost trase numeroase focuri de armă în diferite cartiere ale orașului”, a explicat primarul, referindu-se la un trăgător care, „în mod evident, trăgea la întâmplare și voia să provoace un masacru”.

Sursă video: X/@imzalene

Deocamdată, motivul acestor focuri de armă rămâne necunoscut. Cazul a fost preluat de Parchetul Național Antiterorist, a anunțat ministrul Laurent Nunez.

„Toate resursele forțelor de securitate și ale autorităților judiciare sunt mobilizate pe deplin”, a asigurat, la rândul său, prim-ministrul Sébastien Lecornu.

Atacatorul a folosit o armă automată, a cărei achiziție și deținere sunt în mod normal interzise. Conform informațiilor Le Figaro, suspectul avea asupra sa o mitralieră, cartușe de gaz lacrimogen și cocaină în momentul arestării sale.

Reacția lui Macron

„Gândurile noastre se îndreaptă către victime, către familiile lor, precum și către toți locuitorii departamentului Yvelines. În această încercare teribilă, națiunea le este alături.”, a scris Emmanuel Macron pe pagina sa de X,

Președintele francez și-a exprimat „recunoștința față de forțele noastre de ordine, care l-au arestat deja pe autorul atacului.”