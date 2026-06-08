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Atac cu dronă asupra unui tren de pasageri care circula pe ruta Moscova-Simferopol. Un mort și un rănit în Crimeea

Ionuț Stan
Atac cu dronă asupra unui tren de pasageri care circula pe ruta Moscova-Simferopol. Un mort și un rănit în Crimeea
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Tren - Foto: Freepik.com - Imagine cu rol ilustrativ
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Un atac cu dronă atribuit Ucrainei a lovit un tren de pasageri care circula între Moscova și Simferopol, în Crimeea. Un membru al personalului feroviar a fost ucis, iar altul a fost rănit. Incidentul amplifică tensiunile într-un moment în care eforturile diplomatice pentru oprirea războiului rămân blocate.

Conflictul dintre Rusia și Ucraina continuă să producă victime și departe de linia frontului. Un tren de pasageri care efectua cursa dintre Moscova și Simferopol a fost lovit de o dronă, într-un atac atribuit de autoritățile ruse Ucrainei, scrie agenția de stat a Federației Ruse, TASS.

Tren - Foto: Freepik.com - Imagine cu rol ilustrativ

Tren – Foto: Freepik.com – Imagine cu rol ilustrativ

Potrivit informațiilor preliminare comunicate de administrația instalată de Moscova în Crimeea, atacul a vizat locomotiva garniturii.

„În urma unui atac inamic cu dronă împotriva locomotivei unui tren de pasageri pe linia Moscova-Simferopol, conductorul a fost rănit, iar asistentul conductorului a fost ucis, potrivit datelor preliminare”, a declarat Serghei Axionov, liderul administrației proruse din Crimeea.

Oficialul nu a precizat locul exact în care se afla trenul în momentul producerii atacului.

„Pasagerii nu au fost răniţi”, a adăugat Serghei Axionov.

Compania Grand Service Express, operatorul feroviar care asigură legăturile dintre Crimeea și Rusia continentală, a anunțat suspendarea temporară a operațiunilor în peninsulă.

Atacurile cu drone se intensifică în teritoriile ocupate de ruși în Ucraina

În ultimele luni, Ucraina și-a extins campania de atacuri cu drone asupra infrastructurii și obiectivelor aflate în teritoriile ocupate de Rusia, în contextul bombardamentelor aproape zilnice lansate de armata rusă asupra orașelor ucrainene.

Atacul asupra trenului vine la doar câteva zile după un alt incident grav. Miercuri, un autocar care circula pe ruta Moscova-Simferopol a fost lovit într-un atac atribuit Ucrainei în regiunea Donețk aflată sub controlul forțelor proruse. Potrivit autorităților locale instalate de Moscova, acel atac s-a soldat cu șapte persoane decedate.

Pe fondul intensificării atacurilor aeriene și cu drone, Kievul continuă să solicite sprijin suplimentar din partea partenerilor occidentali, în special pentru aprovizionarea cu muniție destinată sistemelor de apărare antiaeriană.

Negocierile de pace rămân în impas

În paralel cu evoluțiile de pe teren, perspectivele unei soluții diplomatice par în continuare îndepărtate. Duminică, la Londra, liderii Franței, Marii Britanii și Germaniei și-au exprimat sprijinul pentru inițiativa președintelui Volodimir Zelenski privind lansarea unui dialog direct cu Rusia, cu implicarea Statelor Unite și a Europei.

„Au salutat apelul lansat de către preşedintele Volodimir Zelenski în vederea unei încheieri a războiului negociate pe cale diplomatică”, se arată în declarația comună adoptată după reuniune.

Emmanuel Macron, Volodimir Zelenski, Keir Starmer și Friedrich Merz - Foto: X/@DemocraticWins

Emmanuel Macron, Volodimir Zelenski, Keir Starmer și Friedrich Merz – Foto: X/@DemocraticWins

Propunerea liderului ucrainean a venit după ce acesta i-a transmis lui Vladimir Putin o invitație la discuții directe privind încheierea conflictului.
Președintele rus a respins însă ideea unei întâlniri imediate.

„Nu văd interesul unei astfel de întâlniri atât timp cât nu a fost negociat în prealabil un acord pentru încetarea războiului”, a transmis Vladimir Putin.

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