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Atac masiv cu drone asupra Sankt Petersburgului. Terminalul petrolier cuprins de flăcări

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Sankt Petersburg și regiunea Leningrad au fost vizate de un atac de amploare cu drone ucrainene în noaptea de 17 spre 18 octombrie. În urma atacului de la aproximativ 2:00, au izbucnit incendii în mai multe zone ale orașului, inclusiv la terminalul petrolier. Terminalul petrolier din Sankt Petersburg este un punct important pentru depozitarea și transportul produselor petroliere din Rusia către alte țări. Presa rusă și ucraineană a scris că atacul ar fi avariat și centrul de date al rețelei sociale VKontakte, dar și o stație electrică.

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Terminalul petrolier din Sankt Petersburg bombardat noaptea trecută

Instalațiile petroliere au fost lovite în repetate rânduri. Filmările apărute pe rețelele sociale surprind mai multe explozii și un incendiu puternic în apropierea portului, conform publicației 24 Kanal.

Terminalul petrolier din Sankt Petersburg ocupă aproximativ 37 de hectare și are peste 30 de rezervoare, care pot stoca împreună 441.000 de metri cubi de produse petroliere. Prin acest terminal trec anual aproximativ 12,5 milioane de tone de produse petroliere, transportate spre export prin Marea Baltică.

Incendii în mai multe zone din Sankt Petersburg

Guvernatorul orașului Sankt Petersburg, Alexander Beglov, a anunțat incendii în patru districte, inclusiv în apropierea terminalului petrolier.

Alexander Beglov

Alexander Beglov

Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a declarat că apărarea antiaeriană a încercat să oprească dronele. Acesta a adăugat că până în jurul orei 6:14 dimineața, armata rusă doborâse 127 de drone.

Alexander Drozdenko

Alexander Drozdenko

Atacuri asupra rețelei VKontakte și a unei stații electrice

Dronele au lovit un centru de date al platformei VKontakte, aflat în regiunea Leningrad din Rusia. După atac, numeroși utilizatori au semnalat probleme majore de funcționare a celei mai mari rețele sociale din Rusia. În același timp, mai multe zone din Sankt Petersburg și din împrejurimi au rămas fără curent electric. Traficul de internet a scăzut până la 56% din nivelul obișnuit.

VKontakte este una dintre cele mai populare rețele sociale din Rusia și poate fi comparată cu Facebook. Atacurile asupra centrelor de date din Rusia au devenit tot mai dese. În noaptea de 14 octombrie, dronele au vizat un centru de date al băncii Sberbank, aflat în regiunea Saratov. Cu câteva zile înainte, pe 11 octombrie, un alt atac a lovit un centru de date Yandex din regiunea Vladimir. Incidentul a dus la întreruperea mai multor servicii online folosite în Rusia.

Nu este prima dată când Ucraina lovește Sankt Petersburg. Pe 4 iulie 2023, un alt atac nocturn cu drone a avariat același Terminal Petrolier din oraș. În ultimele zile, Ucraina a derulat atacuri similare asupra regiunii Moscovei, provocând perturbări în traficul aerian și avarii asupra altor centre de date.

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