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Război în Ucraina, ziua 1.697. Zelenski intră la negocieri cu SUA pentru eliminarea restricțiilor impuse sistemului Starshield

Război în Ucraina, ziua 1.697. Zelenski intră la negocieri cu SUA pentru eliminarea restricțiilor impuse sistemului Starshield
Război în Ucraina, ziua 1.697. Zelenski negociază cu SUA eliminarea restricțiilor Starshield / foto ilustrativ, sursa: Shutterstock
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Războiul din Ucraina a intrat duminică, 18 octombrie 2026, în a 1697-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Volodimir Zelenski a înțeles că trebuie să negocieze cu Statele Unite și SpaceX pentru eliminarea restricțiilor impuse sistemului Starshield, care limitează viteza la care dronele ucrainene pot fi controlate prin satelit pentru interceptarea celor rusești.

Niciun acord, pentru moment

Autoritățile de la Kiev încearcă să obțină ridicarea limitei de viteză impuse sistemului Starshield, utilizat pentru controlul dronelor militare. Restricția, introdusă de partea americană, a redus capacitatea dronelor ucrainene de a intercepta atacurile rusești.

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Potrivit Associated Press, negocierile cu Pentagonul, SpaceX și administrația americană sunt în desfășurare, dar nu s-a ajuns încă la un acord.

Restricția a fost introdusă joi dimineață și întrerupe conexiunea la Internet atunci când terminalele Starlink se deplasează cu o viteză mai mare de 160 km/h. Măsura afectează dronele ucrainene echipate cu Starshield, versiunea militară a serviciului de Internet prin satelit Starlink, dezvoltat de SpaceX.

Astfel, dronele sunt obligate să zboare mai încet, devenind vulnerabile în fața armamentului rusesc. Limitarea se aplică și elicopterelor ucrainene folosite pentru interceptarea dronelor rusești. Limitarea vitezei îngreunează apărarea aeriană a Ucrainei, deoarece Rusia utilizează drone Shahed cu propulsie cu reacție, capabile să depășească 500 km/h.

„Băieții noștri din forțele armate demonstrează că soluția funcționează eficient. Și apoi apare o surpriză: la un moment dat, această soluție încetează să ne mai protejeze țara. Acum înțelegem că aceasta nu este doar o problemă tehnică sau comercială, ci și una politică”, a declarat consilierul prezidențial Serhii Beskrestnov. El a precizat că autoritățile de la Kiev nu cunosc motivele pentru care SpaceX a introdus limita de viteză.

Elon Musk, fondatorul SpaceX, a precizat că Starshield este deținut și controlat de guvernul american, iar deciziile privind utilizarea sistemului aparțin armatei SUA și, în ultimă instanță, președintelui Donald Trump. La rândul său, întrebat despre restricții, Trump a declarat că nu a ordonat introducerea lor și că nu crede că Elon Musk ar fi responsabil.

Zelenski bate și la porțile Parisului

Pentru a reduce dependența de tehnologia americană, Ucraina caută și alternative la sistemele SpaceX. Printre opțiunile luate în calcul se numără rețeaua de sateliți dezvoltată de Amazon și serviciile OneWeb, aparținând companiei franceze Eutelsat.

Sistemul european este deja utilizat în Ucraina, dar nu poate înlocui deocamdată toate funcțiile Starshield, în special comunicațiile necesare dronelor militare de mare viteză.

Potrivit serviciilor de informații ucrainene, Rusia își dezvoltă propria rețea de comunicații prin satelit, denumită Rassvet, care permite controlul în timp real al dronelor și rachetelor. Sistemul poate fi utilizat pentru dirijarea dronelor Shahed, a aparatelor de recunoaștere și a unor rachete.

Noua tehnologie va reduce eficiența sistemelor ucrainene de război electronic, concepute pentru a bruia comunicațiile armamentului rusesc. „Vor putea ataca întreaga țară în timp real și o vor putea face cu mare precizie”, a avertizat consilierul lui Volodimir Zelenski.

În aproximativ șase luni, sistemul Rusiei va fi complet funcțional, permițând controlul permanent al acestor arme.

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