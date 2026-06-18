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Atac masiv cu drone asupra Moscovei. Capitala Rusiei, zguduită de explozii. O rafinărie de petrol, în flăcări. Aeroportul Șeremetievo, evacuat

Ionuț Stan
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Capitala Rusiei a fost vizată joi dimineață de unul dintre cele mai ample atacuri cu drone din ultimele luni. O rafinărie de petrol a fost lovită și cuprinsă de flăcări. Coloane de fum acoperă deja capitala Rusiei. Autoritățile ruse anunțat că au evacuat de urgență aeroportul Șeremetievo, iar zborurile au fost suspendate.

Moscova a fost ținta unui atac masiv cu drone în primele ore ale dimineții de joi, 18 iunie, potrivit informațiilor publicate de RBC-Ucraina și confirmate de autoritățile ruse. Locuitorii capitalei ruse au raportat explozii, drone care survolau orașul și incendii izbucnite în mai multe zone de la periferie.

Imagini distribuite pe rețelele sociale au surprins coloane uriașe de fum ridicându-se deasupra Moscovei. Potrivit canalelor rusești de Telegram și surselor OSINT, una dintre principalele ținte ale atacului a fost rafinăria de petrol din Kapotnia, situată în sud-estul capitalei.

Sursa video -X/@AMK_Mapping_

La doar câteva zeci de minute după primele informații privind atacul, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au început să intercepteze dronele care se îndreptau către oraș.

Până la ora 5:43, oficialul rus susținea că 33 de drone au fost doborâte, însă imaginile apărute ulterior au indicat că mai multe drone kamikaze ucrainene au reușit să își atingă țintele.

Rafinăria din Kapotnia, lovită din nou

Datele analizate de comunitatea OSINT și imaginile publicate online arată că rafinăria de petrol din Kapotnia a fost lovită direct. În urma impactului, cel puțin două rezervoare de stocare au fost cuprinse de flăcări, iar incendiul a generat coloane dense de fum vizibile de la mare distanță.

Sursa video -X/@AMK_Mapping_

Inițial, autoritățile ruse nu au confirmat lovitura asupra instalației petroliere, însă ulterior primarul Serghei Sobianin a recunoscut oficial atacul.

„Forțele de apărare aeriană continuă să respingă atacul masiv. Mai multe drone au reușit să ajungă la rafinăria de petrol. Se iau măsuri pentru a atenua consecințele”, a declarat Serghei Sobianin.

Atacul vine la doar câteva zile după o operațiune similară desfășurată în noaptea de 16 iunie. Atunci, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că dronele ucrainene au lovit aceeași rafinărie, provocând un incendiu și avariind instalația de rafinare ELOU AVT-6. Ulterior, Reuters a relatat că lovitura a determinat oprirea temporară a activității rafinăriei.

Aeroportul internațional Șeremetievo, evacuat de urgență

Atacul nu s-a limitat la infrastructura energetică. Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a declarat că dronele au lovit și un bloc de locuințe, o uzină industrială și mai multe case din apropierea capitalei.

Sursa video -X/@MyLordBebo

De asemenea, fragmente de drone au căzut în zona centrului comercial „Sadovod”, provocând avarii minore unei clădiri.

Din cauza amenințării aeriene, aeroportul internațional Șeremetievo a suspendat temporar operațiunile de zbor și a dispus evacuarea unor zone din terminal. Martorii au relatat că o parte dintre pasageri s-au adăpostit în parcările aeroportului până la încetarea alertei.

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