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Atac masiv cu drone ucrainene asupra Crimeei. O instalație strategică de gaze, lovită. Explozii uriașe și incendii raportate în Simferopol

Ionuț Stan
Atac masiv cu drone ucrainene asupra Crimeei. O instalație strategică de gaze, lovită. Explozii uriașe și incendii raportate în Simferopol
Foto: Facebook/Volodimir Zelenski
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Forțele ucrainene au lansat noi atacuri cu drone asupra Crimeei ocupate, vizând o instalație subterană de stocare a gazelor și alte obiective strategice. Explozii și incendii au fost raportate în mai multe zone ale peninsulei aflate sub control rusesc.

După seria de lovituri devastatoare asupra Moscovei, Ucraina a desfășurat o nouă serie de atacuri cu drone asupra Crimeei anexate ilegal de Rusia, continuând campania de lovire a infrastructurii energetice și logistice din peninsulă.

Potrivit Kyiv Independent, operațiunile au avut loc pe parcursul zilei de 19 iunie și în noaptea de 19 spre 20 iunie, fiind vizate mai multe obiective considerate importante pentru susținerea prezenței ruse în regiune.

Comandantul Forțelor Fără Pilot ale Ucrainei, Robert Brovdi, cunoscut sub indicativul „Madyar”, a publicat imagini care arată atacul executat de Brigada 414 asupra instalației subterane de depozitare a gazelor de la Hlibivka, situată în vestul Crimeei. Potrivit acestuia, pe lista țintelor s-au aflat și un radar de apărare antiaeriană, precum și o locomotivă utilizată în rețeaua logistică din peninsulă.

Sursa foto: X/@ShaunPinnerUA

Sursa foto: X/@ShaunPinnerUA

Explozii și incendii raportate în mai multe zone din Crimeea

Canalul de pe Telegram „Vântul Crimeei” a relatat că după atacurile inițiale au fost auzite noi explozii în timpul nopții, în contextul activării sistemelor de apărare aeriană rusești. După loviturile ucrainene, un incendiu puternic a fost observat în apropierea Centralei Termice Tavriiska din Simferopol, capitala administrativă a Crimeei.

Sursa video – X/@NijhuisClaretta

Martorii au raportat o coloană densă de fum negru ridicându-se deasupra instalației energetice, după ceea ce sursele locale au descris drept un posibil atac cu drone.

Sursa foto: X/@ShaunPinnerUA

Până la această oră, autoritățile ruse nu au prezentat un bilanț oficial privind eventualele pagube produse în urma loviturilor.

Ucraina intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice rusești

Crimeea a devenit una dintre principalele ținte ale campaniei ucrainene cunoscute sub denumirea de „lovitura de mijloc”, strategie care utilizează drone cu rază medie de acțiune pentru a ataca obiective aflate între 25 și 200 de kilometri în spatele liniilor frontului. Prin aceste operațiuni, Kievul încearcă să afecteze infrastructura energetică, logistică și militară care susține forțele ruse din regiune.

În ultimele săptămâni, atacurile repetate asupra depozitelor de combustibil și instalațiilor energetice au contribuit la agravarea penuriei de carburanți din Crimeea.

La începutul lunii iunie, administrația instalată de Moscova în peninsulă a introdus un sistem de distribuire a combustibilului pe bază de bonuri și a impus limite privind cantitatea de benzină care poate fi cumpărată de populație.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, a declarat pe 17 iunie că obiectivul campaniei este izolarea Crimeei de restul Federației Ruse.

„Transformăm Crimeea într-o insulă”, a afirmat ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, referindu-se la strategia de întrerupere a rutelor de aprovizionare și a infrastructurii critice care leagă peninsula de teritoriul controlat de Moscova.

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