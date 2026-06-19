„Ploaie” de petrol peste Moscova după cel mai mare atac ucrainean: „O burniță” neagră și uleioasă s-a depus pe hainele și mașinile localnicilor

După ce Ucraina a lansat cel mai amplu atac cu drone de la începutul războiului, vizând direct Moscova și infrastructura energetică rusă, localnicii au început să reclame pe rețelele de socializare că hainele și mașinile le-au fost acoperite de o peliculă neagră și uleioasă.

Moscova a fost zguduită, joi dimieanță, de unul dintre cele mai puternice atacuri lansate de Ucraina de la începutul invaziei ruse. Potrivit autorităților și informațiilor apărute în presa internațională, aproape 1.000 de drone și patru rachete de croazieră au fost lansate asupra teritoriului Rusiei în ultimele 24 de ore, dintre care aproximativ 200 au avut ca țintă capitala rusă, scrie BBC.

Atacul a provocat incendii de proporții, zeci de răniți și blocaje majore în transportul aerian, după ce toate aeroporturile importante ale Moscovei au fost nevoite să își suspende temporar activitatea. De asemenea, în centrul operațiunii s-a aflat rafinăria Kapotnya, una dintre cele mai importante instalații petroliere din apropierea capitalei, lovită pentru a treia oară în ultima lună.

Explozii uriașe la rafinăria Kapotnya. Locuitorii vorbesc despre o „ploaie de petrol”

Imagini distribuite pe rețelele sociale surprind momentul în care o explozie violentă lovește un rezervor de stocare, iar capacul metalic al acestuia este aruncat la zeci de metri în aer. În urma impactului, nori groși de fum negru s-au ridicat deasupra sud-estului Moscovei și au fost vizibili de la mare distanță.

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Mai mulți locuitori ai cartierelor din apropiere au relatat pentru BBC că, după incendiu, au observat o peliculă fină și uleioasă depusă pe haine, mașini și alte suprafețe expuse.

„Imediat ce am ieșit din bloc, a fost o burniță fină și ușoară. Geaca mea și a prietenei mele s-au umplut de pete negre, neplăcute. Acum ne facem griji să nu ne cadă părul din cauza produselor petroliere”, a declarat o localnică pentru BBC.

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Autoritățile ruse au respins informațiile privind existența unei așa-numite „ploi de petrol”. Cu toate acestea, canalul oficial de Telegram al administrației Moscovei a recomandat populației să țină ferestrele închise și să evacueze temporar copiii, persoanele în vârstă și pe cei care suferă de afecțiuni respiratorii din zonele afectate de incendiu.

Teroarea războiului s-a întors în Rusia

Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiev, a anunțat că cel puțin 17 persoane au fost rănite în urma atacurilor. În regiunea Rostov, un alt depozit petrolier a fost lovit, iar o persoană și-a pierdut viața. Resturile unei drone interceptate au căzut peste un centru comercial din apropierea rafinăriei, provocând un nou incendiu. O altă dronă a lovit etajele superioare ale unui bloc de locuințe din capitală.

Impactul asupra transportului aerian a fost major. Toate cele patru aeroporturi principale ale Moscovei au fost închise temporar, ceea ce a dus la anularea sau întârzierea a peste 500 de zboruri.

Atacul a fost urmat de un nou schimb de declarații dure între Kiev și Moscova.

„Nu vrem acest război și nu l-am vrut niciodată. Dar dacă Ucraina arde, și Moscova voastră va arde”, a declarat Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

De partea cealaltă, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avertizat că răspunsul Moscovei va fi unul sever.

„Atacurile de ripostă vor fi executate la scară largă”, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe.

În aceeași noapte, autoritățile ucrainene au raportat că Rusia a lansat peste 200 de drone și rachete balistice asupra unor ținte de pe teritoriul Ucrainei.