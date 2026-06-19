Prima pagină » Știri externe » „Ploaie” de petrol peste Moscova după cel mai mare atac ucrainean: „O burniță” neagră și uleioasă s-a depus pe hainele și mașinile localnicilor

„Ploaie” de petrol peste Moscova după cel mai mare atac ucrainean: „O burniță” neagră și uleioasă s-a depus pe hainele și mașinile localnicilor

Ionuț Stan
Atac cu drone la Moscova - Foto: X/@clashreport
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

După ce Ucraina a lansat cel mai amplu atac cu drone de la începutul războiului, vizând direct Moscova și infrastructura energetică rusă, localnicii au început să reclame pe rețelele de socializare că hainele și mașinile le-au fost acoperite de o peliculă neagră și uleioasă.

Vezi galeria foto
3 poze

Moscova a fost zguduită, joi dimieanță, de unul dintre cele mai puternice atacuri lansate de Ucraina de la începutul invaziei ruse. Potrivit autorităților și informațiilor apărute în presa internațională, aproape 1.000 de drone și patru rachete de croazieră au fost lansate asupra teritoriului Rusiei în ultimele 24 de ore, dintre care aproximativ 200 au avut ca țintă capitala rusă, scrie BBC.

Atacul a provocat incendii de proporții, zeci de răniți și blocaje majore în transportul aerian, după ce toate aeroporturile importante ale Moscovei au fost nevoite să își suspende temporar activitatea. De asemenea, în centrul operațiunii s-a aflat rafinăria Kapotnya, una dintre cele mai importante instalații petroliere din apropierea capitalei, lovită pentru a treia oară în ultima lună.

Explozii uriașe la rafinăria Kapotnya. Locuitorii vorbesc despre o „ploaie de petrol”

Imagini distribuite pe rețelele sociale surprind momentul în care o explozie violentă lovește un rezervor de stocare, iar capacul metalic al acestuia este aruncat la zeci de metri în aer. În urma impactului, nori groși de fum negru s-au ridicat deasupra sud-estului Moscovei și au fost vizibili de la mare distanță.

Sursa video – X/@bayraktar_1love

Mai mulți locuitori ai cartierelor din apropiere au relatat pentru BBC că, după incendiu, au observat o peliculă fină și uleioasă depusă pe haine, mașini și alte suprafețe expuse.

„Imediat ce am ieșit din bloc, a fost o burniță fină și ușoară. Geaca mea și a prietenei mele s-au umplut de pete negre, neplăcute. Acum ne facem griji să nu ne cadă părul din cauza produselor petroliere”, a declarat o localnică pentru BBC.

Sursa video – X/@BohuslavskaKate

Autoritățile ruse au respins informațiile privind existența unei așa-numite „ploi de petrol”. Cu toate acestea, canalul oficial de Telegram al administrației Moscovei a recomandat populației să țină ferestrele închise și să evacueze temporar copiii, persoanele în vârstă și pe cei care suferă de afecțiuni respiratorii din zonele afectate de incendiu.

Foto: X/@clashreport

Foto: X/@clashreport

Teroarea războiului s-a întors în Rusia

Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiev, a anunțat că cel puțin 17 persoane au fost rănite în urma atacurilor. În regiunea Rostov, un alt depozit petrolier a fost lovit, iar o persoană și-a pierdut viața. Resturile unei drone interceptate au căzut peste un centru comercial din apropierea rafinăriei, provocând un nou incendiu. O altă dronă a lovit etajele superioare ale unui bloc de locuințe din capitală.

Impactul asupra transportului aerian a fost major. Toate cele patru aeroporturi principale ale Moscovei au fost închise temporar, ceea ce a dus la anularea sau întârzierea a peste 500 de zboruri.

Atacul a fost urmat de un nou schimb de declarații dure între Kiev și Moscova.

„Nu vrem acest război și nu l-am vrut niciodată. Dar dacă Ucraina arde, și Moscova voastră va arde”, a declarat Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

Volodimir Zelenski | Foto – Mediafax

De partea cealaltă, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avertizat că răspunsul Moscovei va fi unul sever.

„Atacurile de ripostă vor fi executate la scară largă”, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe.

În aceeași noapte, autoritățile ucrainene au raportat că Rusia a lansat peste 200 de drone și rachete balistice asupra unor ținte de pe teritoriul Ucrainei.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS POLITICO: UE pregătește măsuri mai dure împotriva Chinei. Liderii europeni îi cer Ursulei von der Leyen să accelereze răspunsul Bruxellesului
11:06
POLITICO: UE pregătește măsuri mai dure împotriva Chinei. Liderii europeni îi cer Ursulei von der Leyen să accelereze răspunsul Bruxellesului
POLITICĂ Victoria lui Burnham la alegerile parțiale din Makerfield zguduie Partidul Laburist din Marea Britanie. Viitorul politic al lui Starmer, sub presiune
10:31
Victoria lui Burnham la alegerile parțiale din Makerfield zguduie Partidul Laburist din Marea Britanie. Viitorul politic al lui Starmer, sub presiune
ANALIZA de 10 Sfârșitul incertitudinii sau doar amânarea unui nou conflict? Ce implicații are acordul semnat de SUA și Iran pentru Israel, Rusia și China
10:00
Sfârșitul incertitudinii sau doar amânarea unui nou conflict? Ce implicații are acordul semnat de SUA și Iran pentru Israel, Rusia și China
POLITICĂ România, elogiată de Zelenski la Consiliul European: „Vreau să le mulţumesc vecinilor noştri”. Kievul cere o procedură rapidă de aderare la UE
08:47
România, elogiată de Zelenski la Consiliul European: „Vreau să le mulţumesc vecinilor noştri”. Kievul cere o procedură rapidă de aderare la UE
FLASH NEWS SUA ridică blocada navală împotriva Iranului după acordul semnat de Trump. Reacția surprinzătoare a lui Khamenei: „A acționat din disperare”
08:11
SUA ridică blocada navală împotriva Iranului după acordul semnat de Trump. Reacția surprinzătoare a lui Khamenei: „A acționat din disperare”
ULTIMA ORĂ JD Vance își amână vizita în Elveția. Negocierile SUA-Iran intră într-o nouă fază incertă: „Discuții tehnice nu au fost finalizate”
07:29
JD Vance își amână vizita în Elveția. Negocierile SUA-Iran intră într-o nouă fază incertă: „Discuții tehnice nu au fost finalizate”
Mediafax
SURPRIZĂ! Denise Rifai, suspectă în dosarul DNA în care este acuzat Ciprian Ciucu.
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
Prosport.ro
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Adevarul
Propagandiști pro-Kremlin cer pedepse cu închisoarea pentru rușii care au filmat atacul cu drone asupra Moscovei
Mediafax
DOCUMENT EXCLUSIV. Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile lui Bolojan împotriva susținătorilor lui Veștea
Click
Horoscop 19-25 iunie. Bucurii neașteptate pentru Berbeci, Taurii trec printr-o perioadă de transformări, noi surse de venit pentru Gemeni, Vărsătorii au o perioadă favorabilă
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Cancan.ro
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Ce se întâmplă doctore
Diana Munteanu a încins internetul la 47 de ani. Imaginile cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu au devenit virale
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Mașinile declarate daună totală nu vor mai putea fi revândute! Parlamentul UE a aprobat noul regulament
Descopera.ro
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Descopera.ro
(P) Aparat dentar pentru copii: cum influențează dezvoltarea maxilarului și a danturii

Cele mai noi

Trimite acest link pe