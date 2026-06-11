Atac ucrainean de amploare asupra Crimeei. Explozii și incendii uriase în Sevastopol și în apropierea bazelor Flotei ruse a Mării Negre

Noapte de foc în Crimeea, teritoriu ucrainean anexat ilegal de Rusia încă din 2014. Mai multe explozii au fost raportate în noaptea de 10 spre 11 iunie în Sevastopol și Simferopol. Potrivit surselor locale și canalelor de monitorizare, mai multe infrastructuri militare și căi de acces către peninsulă ar fi fost vizate de atacurile ucrainene.

În noaptea de miercuri spre joi au fost raportate o serie de explozii în mai multe zone din Crimeea anexată ilegal de Rusia, în ceea ce pare a fi unul dintre cele mai extinse atacuri lansate asupra peninsulei în ultimele luni.

Potrivit informațiilor publicate de canalul de Telegram „Vântul Crimeei”, care monitorizează la zi situația de pe front și preluate de Kiev Independent, mai multe drone kamikaze și rachete ar fi vizat infrastructuri militare și obiective strategice aflate sub controlul forțelor ruse. Primele informații indică faptul că un pod din Armiansk, oraș situat în nordul Crimeii și aflat în apropierea frontierei cu Ucraina continentală, ar fi fost lovit în urma unor explozii puternice.

Canalul de Telegram „Vântul Crimeei” susține că o altă structură rutieră, aflată la intrarea în Krasnoperekopsk dinspre Armiansk, ar fi fost de asemenea afectată.

„Se pare că nu mai există poduri intacte pe căile de acces terestre către peninsulă”, au transmis administratorii canalului de monitorizare.

Explozii și incendii în apropierea bazelor Flotei ruse a Mării Negre

Mai multe explozii au fost raportate și în Sevastopol, principalul centru militar rusesc din Crimeea și baza Flotei ruse a Mării Negre.

Locuitorii au semnalat lansări de rachete din zona Capului Fiolent și numeroase deflagrații în diferite cartiere ale orașului. De asemenea, două lovituri au fost înregistrate în apropierea golfurilor Komyshova și Kozacha, fiind urmate de alte patru sau cinci explozii.

Un alt atac ar fi vizat o instalație militară amplasată în Golful Striletska, unde martorii au raportat un incendiu de proporții și coloane de fum vizibile de la mare distanță. În apropierea zonei afectate se află mai multe obiective militare importante, inclusiv facilități utilizate de Flota Mării Negre a Rusiei, precum și amplasamente ale sistemelor de apărare antiaeriană.

Totodată, explozii au fost semnalate și în Simferopol, capitala administrativă a Crimeii ocupate.

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