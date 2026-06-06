Ucraina ar fi lansat unul dintre cele mai ample atacuri cu drone din ultimele luni asupra teritoriului rus. Printre țintele vizate s-ar număra o uzină navală din Kronstadt, aflată în apropierea orașului Sankt Petersburg, în ajunul încheierii Forumului Economic Internațional.

Mai multe regiuni ale Rusiei au fost vizate în noaptea de vineri spre sâmbătă de un val masiv de atacuri cu drone atribuite Ucrainei, într-o operațiune care pare să fi avut ca obiectiv infrastructură strategică militară, energetică și logistică aflată la sute de kilometri de linia frontului, scrie Kiev Independent.

Printre țintele care ar fi fost lovite se numără și orașul-port Kronstadt, situat în apropierea Sankt Petersburgului, acolo unde martorii au raportat explozii și coloane de fum în zona unui important șantier naval rusesc. Potrivit informațiilor publicate de canale rusești de Telegram și preluate de presa ucraineană, în apropierea Uzinei Navale Kronstadt au fost observate drone înaintea producerii atacului.

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Imaginile distribuite pe rețelele sociale surprind aparate fără pilot zburând deasupra orașului și nori de fum ridicându-se ulterior din zona industrială. Deocamdată, amploarea pagubelor și țintele exacte lovite nu au fost confirmate oficial.

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Momentul atacului este considerat unul sensibil, deoarece a survenit chiar înainte de încheierea Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, principalul eveniment economic organizat anual de Kremlin și desfășurat în orașul natal al președintelui Vladimir Putin.

Depozite de petrol și infrastructură portuară, printre țintele vizate

Atacul nu s-a limitat la regiunea Sankt Petersburg. În mai multe zone ale Rusiei au fost raportate incendii și explozii în apropierea unor obiective considerate strategice. În orașul Ust-Labinsk, din regiunea Krasnodar, imagini publicate online par să arate un incendiu de proporții izbucnit la un depozit de petrol, în timp ce coloane dense de fum au fost observate deasupra instalației.

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În paralel, explozii și incendii au fost semnalate și în portul Mariupol, aflat sub controlul forțelor ruse. Înregistrările distribuite pe rețelele sociale indică faptul că infrastructura portuară ar fi fost afectată, însă amploarea distrugerilor rămâne neclară.

O altă posibilă țintă a fost localitatea Lebyazhye din regiunea Leningrad, unde martorii au raportat fum provenind dintr-o instalație industrială. Până în prezent, natura obiectivului lovit nu a fost stabilită.

Rusia anunță interceptarea a 376 de drone

Pe fondul atacului de amploare, autoritățile ruse au activat sistemele de apărare aeriană în numeroase regiuni. Ministerul Apărării de la Moscova susține că forțele sale au interceptat și distrus 376 de drone lansate asupra teritoriului rus.

Explozii au fost raportate în regiunea Tula, în apropierea orașului Uzlovaya, precum și în Sevastopol, în Crimeea ocupată. De asemenea, sisteme de apărare aeriană au fost observate în acțiune în apropierea stațiunii Soci.

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Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că cel puțin 12 drone au fost doborâte înainte de a ajunge în apropierea capitalei ruse.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat campania de lovituri cu drone asupra unor obiective aflate adânc pe teritoriul Rusiei. Rafinăriile, terminalele petroliere, centrele logistice și facilitățile industriei de apărare au devenit ținte prioritare în încercarea Kievului de a afecta infrastructura care susține efortul de război al Moscovei.

Atacurile au loc într-un context tensionat, la doar o zi după ce președintele Vladimir Putin a respins propunerea transmisă de Volodimir Zelenski privind reluarea imediată a negocierilor de pace și organizarea unei întâlniri directe între cei doi lideri.

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