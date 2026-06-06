Prima pagină » Știri externe » Atac ucrainean de amploare în Rusia. Dronele kamikaze ale Kievului au lovit regiunea Sankt Petersburg înainte de forumul lui Putin

Atac ucrainean de amploare în Rusia. Dronele kamikaze ale Kievului au lovit regiunea Sankt Petersburg înainte de forumul lui Putin

Ionuț Stan
Atac ucrainean de amploare în Rusia. Dronele kamikaze ale Kievului au lovit regiunea Sankt Petersburg înainte de forumul lui Putin
Atac ucrainean de amploare în Rusia - Foto: X/@kimhvik2
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Ucraina ar fi lansat unul dintre cele mai ample atacuri cu drone din ultimele luni asupra teritoriului rus. Printre țintele vizate s-ar număra o uzină navală din Kronstadt, aflată în apropierea orașului Sankt Petersburg, în ajunul încheierii Forumului Economic Internațional.

Mai multe regiuni ale Rusiei au fost vizate în noaptea de vineri spre sâmbătă de un val masiv de atacuri cu drone atribuite Ucrainei, într-o operațiune care pare să fi avut ca obiectiv infrastructură strategică militară, energetică și logistică aflată la sute de kilometri de linia frontului, scrie Kiev Independent.

Printre țintele care ar fi fost lovite se numără și orașul-port Kronstadt, situat în apropierea Sankt Petersburgului, acolo unde martorii au raportat explozii și coloane de fum în zona unui important șantier naval rusesc. Potrivit informațiilor publicate de canale rusești de Telegram și preluate de presa ucraineană, în apropierea Uzinei Navale Kronstadt au fost observate drone înaintea producerii atacului.

Sursa video – X/@kimhvik2

Imaginile distribuite pe rețelele sociale surprind aparate fără pilot zburând deasupra orașului și nori de fum ridicându-se ulterior din zona industrială. Deocamdată, amploarea pagubelor și țintele exacte lovite nu au fost confirmate oficial.

Sursa video – X/@NOELreports

Momentul atacului este considerat unul sensibil, deoarece a survenit chiar înainte de încheierea Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, principalul eveniment economic organizat anual de Kremlin și desfășurat în orașul natal al președintelui Vladimir Putin.

Depozite de petrol și infrastructură portuară, printre țintele vizate

Atacul nu s-a limitat la regiunea Sankt Petersburg. În mai multe zone ale Rusiei au fost raportate incendii și explozii în apropierea unor obiective considerate strategice. În orașul Ust-Labinsk, din regiunea Krasnodar, imagini publicate online par să arate un incendiu de proporții izbucnit la un depozit de petrol, în timp ce coloane dense de fum au fost observate deasupra instalației.

Sursa video – X/@kimhvik2

În paralel, explozii și incendii au fost semnalate și în portul Mariupol, aflat sub controlul forțelor ruse. Înregistrările distribuite pe rețelele sociale indică faptul că infrastructura portuară ar fi fost afectată, însă amploarea distrugerilor rămâne neclară.

O altă posibilă țintă a fost localitatea Lebyazhye din regiunea Leningrad, unde martorii au raportat fum provenind dintr-o instalație industrială. Până în prezent, natura obiectivului lovit nu a fost stabilită.

Rusia anunță interceptarea a 376 de drone

Pe fondul atacului de amploare, autoritățile ruse au activat sistemele de apărare aeriană în numeroase regiuni. Ministerul Apărării de la Moscova susține că forțele sale au interceptat și distrus 376 de drone lansate asupra teritoriului rus.

Explozii au fost raportate în regiunea Tula, în apropierea orașului Uzlovaya, precum și în Sevastopol, în Crimeea ocupată. De asemenea, sisteme de apărare aeriană au fost observate în acțiune în apropierea stațiunii Soci.

Sursa video – X/@alternative_war

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că cel puțin 12 drone au fost doborâte înainte de a ajunge în apropierea capitalei ruse.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat campania de lovituri cu drone asupra unor obiective aflate adânc pe teritoriul Rusiei. Rafinăriile, terminalele petroliere, centrele logistice și facilitățile industriei de apărare au devenit ținte prioritare în încercarea Kievului de a afecta infrastructura care susține efortul de război al Moscovei.

Atacurile au loc într-un context tensionat, la doar o zi după ce președintele Vladimir Putin a respins propunerea transmisă de Volodimir Zelenski privind reluarea imediată a negocierilor de pace și organizarea unei întâlniri directe între cei doi lideri.

Recomandarea autorului

Zelenski îl acuză pe Putin că refuză pacea: „Rusia alege în continuare războiul”

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 „Casa Dronelor”. Interceptoarele ucrainene, cea mai mare provocare pentru Putin. Dronele rusești Geran sau Gerbera, pulverizate de P1- Sun, Sting și „Caracatița”
10:00
„Casa Dronelor”. Interceptoarele ucrainene, cea mai mare provocare pentru Putin. Dronele rusești Geran sau Gerbera, pulverizate de P1- Sun, Sting și „Caracatița”
CONTROVERSĂ Scandal diplomatic între Londra și Washington. JD Vance, acuzat că alimentează tensiunile după o crimă care a șocat Marea Britanie
09:10
Scandal diplomatic între Londra și Washington. JD Vance, acuzat că alimentează tensiunile după o crimă care a șocat Marea Britanie
CONTROVERSĂ Rusia militară a îngenuncheat Rusia civilă. Complexul militar-industrial al lui Putin înghite sume uriașe. „Prăpastia dintre aceste două Rusii nu mai este o notă de subsol în economia de război”
09:00
Rusia militară a îngenuncheat Rusia civilă. Complexul militar-industrial al lui Putin înghite sume uriașe. „Prăpastia dintre aceste două Rusii nu mai este o notă de subsol în economia de război”
RĂZBOI Zelenski îl acuză pe Putin că refuză pacea: „Rusia alege în continuare războiul”
08:11
Zelenski îl acuză pe Putin că refuză pacea: „Rusia alege în continuare războiul”
FLASH NEWS Escaladare în Golf. SUA au lovit radare iraniene și 4 drone care se îndreptau spre Ormuz. Teheranul a lansat rachete către Kuweit și Bahrain
07:28
Escaladare în Golf. SUA au lovit radare iraniene și 4 drone care se îndreptau spre Ormuz. Teheranul a lansat rachete către Kuweit și Bahrain
PREVIZIUNI Profesorul chinez care a prevestit revenirea lui Trump la Casa Albă și războiul cu Iran vine cu noi predicții pentru următorii 20 de ani
06:06
Profesorul chinez care a prevestit revenirea lui Trump la Casa Albă și războiul cu Iran vine cu noi predicții pentru următorii 20 de ani
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Digi24
„Arătau ca Țestoasele Ninja”: Grupuri misterioase de bărbați se aventurează tot mai des în canalele de sub New York. Ce caută ei acolo
Cancan.ro
630 lei în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Care este singura condiție
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Adevarul
Limitele puterii lui Donald Trump devin tot mai vizibile. Congresul și instanțele retează „aura de atotputernicie” a liderului de la Casa Albă
Mediafax
Putin a început să râdă, în timp ce Șoșoacă susținea că România „nu are președinte”
Click
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
Digi24
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”
Cancan.ro
Ce sumă uriașă a primit eliminatul Cristian Boureanu, de la Antena 1, pentru cele 21 de săptămâni la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
Operația estetică pe care Gina Pistol și-a făcut-o după ce a devenit mamă. Apariție sexy și senzuală! Ultima transformare prin care a trecut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce mai uită lumea în taxi-uri? De la jucării, la bile de bowling
Descopera.ro
Un studiu arată ce se întâmplă în creier în timpul unui concert live
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
Soarele bate ca o inimă și asta ar putea afecta Pământul mai mult decât credeam
SPORT Ce televiziune transmite „amicalul” România – Țara Galilor. Hagi revine în Ghencea, ca selecționer
09:55
Ce televiziune transmite „amicalul” România – Țara Galilor. Hagi revine în Ghencea, ca selecționer
ALERTĂ Bruiaj masiv GPS înregistrat în zona portului Constanța în ultimele 24 de ore, înainte de explozia dronei
09:48
Bruiaj masiv GPS înregistrat în zona portului Constanța în ultimele 24 de ore, înainte de explozia dronei
Nicușor Dan, ședință cu autoritățile, la Constanța, după incidentul cu drona ucraineană. Prioritate zero: consolidarea apărării litoralului românesc
09:17
Nicușor Dan, ședință cu autoritățile, la Constanța, după incidentul cu drona ucraineană. Prioritate zero: consolidarea apărării litoralului românesc
ECONOMIE Benzina și motorina se ieftinesc după o săptămână de stagnare. Rompetrol oferă prețurile cele mai mici
09:07
Benzina și motorina se ieftinesc după o săptămână de stagnare. Rompetrol oferă prețurile cele mai mici
ACTUALITATE Crin Antonescu: „Sunt susținători ai lui Nicușor Dan care îl înjură deja pe președinte că s-a dat cu PSD-ul”
09:00
Crin Antonescu: „Sunt susținători ai lui Nicușor Dan care îl înjură deja pe președinte că s-a dat cu PSD-ul”
CONTROVERSĂ Oficial al Forțelor Navale Române rănit de o dronă V-BAT. Acuzații grave la adresa producătorului american Shield AI
08:45
Oficial al Forțelor Navale Române rănit de o dronă V-BAT. Acuzații grave la adresa producătorului american Shield AI

Cele mai noi

Trimite acest link pe