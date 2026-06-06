Zelenski îl acuză pe Putin că refuză pacea: „Rusia alege în continuare războiul”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că refuzul liderului rus Vladimir Putin de a accepta o întâlnire directă pentru negocieri de pace demonstrează că Moscova nu este pregătită să oprească războiul care durează de peste patru ani.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat dur după ce Vladimir Putin a respins propunerea unei întâlniri față în față menite să deschidă calea către încheierea conflictului dintre cele două țări. Liderul de la Kiev consideră că poziția Kremlinului confirmă lipsa voinței de a pune capăt războiului.

„Din păcate, partea rusă alege încă războiul, toată lumea a auzit răspunsul. Un răspuns slab. Pur şi simplu nu vrea să pună capăt războiului”, a declarat Volodimir Zelenski, potrivit Al Jazeera.

Șeful statului ucrainean a afirmat că reacția Moscovei a produs dezamăgire la nivel internațional, în condițiile în care numeroase state și organizații susțin reluarea negocierilor pentru oprirea ostilităților.

„Cred că acest răspuns a dezamăgit mulţi oameni din întreaga lume”, a mai spus liderul de la Kiev.

Putin respinge ideea unei întâlniri directe

Declarațiile lui Zelenski vin după ce Vladimir Putin a transmis că nu consideră oportună, în acest moment, o întrevedere cu omologul său ucrainean. Liderul rus susține că o întâlnire ar avea sens doar după conturarea unui acord de pace și nu înainte.

Vorbind în cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Putin a afirmat că o astfel de întrevedere nu ar aduce beneficii procesului de negociere și ar servi exclusiv intereselor Kievului.

„Nu văd interesul unei întâlniri. Aceasta nu ar avea interes decât pentru partea ucraineană, cu scopul de a opri înaintarea forţelor noastre armate”, a declarat Vladimir Putin.

Cu o zi înainte de răspunsul Kremlinului, Zelenski i-a adresat liderului rus o scrisoare deschisă în care a propus o întâlnire directă într-o țară neutră. Printre locațiile sugerate s-au numărat Elveția și mai multe state arabe.

În document, președintele ucrainean a susținut că primul pas către o eventuală pace ar trebui să fie instituirea unui armistițiu și organizarea unui schimb de prizonieri. Acesta a cerut, de asemenea, eliberarea civililor și a copiilor despre care Kievul susține că au fost transferați forțat în Rusia.

La finalul mesajului, Zelenski a transmis un avertisment liderului de la Kremlin, afirmând că, în cazul în care războiul va continua, Putin va ajunge să lupte pentru propria sa supraviețuire politică. Liderul ucrainean și-a argumentat poziția prin exemple istorice care, în opinia sa, arată că perioadele de epuizare a Rusiei au fost urmate de schimbări majore la nivelul conducerii statului.

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