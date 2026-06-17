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Autoritățile din Ohio renunță la programul „Robocop” la un an de la implementare. Ce a determinat Poliția din Dublin să-l retragă pe „DubBot”

Autoritățile din Ohio renunță la programul „Robocop” la un an de la implementare. Ce a determinat Poliția din Dublin să-l retragă pe „DubBot”
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Departamentul de Poliție din Dublin, oraș din statul american Ohio, a renunțat la robotul poreclit „DubBot”. 

Este pentru prima oară în istoria Statelor Unite când un robot este „concediat”. „DubBot” a fost implementat în urmă cu un an.

Detalii despre primul „robot polițist”

Departamentul de Poliție din Dublin și-a retras robotul polițist pe 12 mai, după mai puțin de un a. Robotul era însărcinat să patruleze doar într-o parcare a orașului, a spus purtătorul de cuvânt al poliției din Dublin.

Era dotat cu camere video la 360 de grade, capacități de comunicare bidirecționale și cu un buton de apel de urgență. Putea să facă legătura între solicitanți și dispeceri de urgență.

Robotul era menit să prevină criminalitatea, să sprijine operațiunile poliției și să ofere sprijin suplimentar polițiștilor.

Motivul pentru care DubBot a fost „concediat”

Conducerea orașului a decis să înceteze programul după ce s-a stabilit că „robotul nu îndeplinea nevoi operaționale”, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției din Dublin, Robyn Gray. Robotul a fost returnat companiei Knightscope din California care l-a fabricat.

Nu a identificat până acum incidente care să necesite intervenția poliției. Majoritatea persoanelor care au trecut prin parcare l-au ignorat.

„Orașul caută mereu modalități de a fi în avangarda tehnologiei, în special atunci când aceasta poate ajuta la sprijinirea locuitorilor, la sporirea siguranței și la îmbunătățirea modului în care sunt oferite serviciile”, a spus Gray, potrivit The Columbus Dispatch.

Costurile au fost prea mari

DubBot i-a costat pe locuitorii orașului  67.548 de dolari. Nu a făcut arestări, dosare penale și nici nu a aplicat amenzi.

Inițial, Dublin era dispus să plătească 238.440 de dolari companiei Knightscope pentru a cumpăra doi roboți care să patruleze timp de 2 ani.

Compania n-a mai apucat să-l dezvolte pe cel de-al doilea  robot din motive tehnice. În total, orașul a plătit 128.080 de dolari pe program și se așteaptă să primească o rambursare de 60.532 de dolari.

Roboții încă nu pot să-i înlocuiască pe oameni

Nici roboții de la metroul din New York City n-au rezistat prea mult. Au fost retrași la câteva luni de la implementare pentru că necesitau asistență umană constantă.

Și la Aeroportul Internațional San Antonio, un robot însărcinat cu patrularea a fost retras din cauza dificultăților tehnice. Nu se putea deplasa în linie dreaptă și nu putea oferi angajaților informațiile solicitate în format audio și video.

„Robo-polițiștii”, în trend chiar și în autocrațiile lumii

Retragerea roboților în SUA pare să fie o decizie perplexă în contextul în care țări ca Republica Populară Chineză, Coreea de Nord,  Emiratele Arabe Unite, Singapore, Thailanda, Indonezia, Arabia Saudită și chiar Regatul Unit testează roboți și tehnologii cu AI.

În Japonia sunt deja utilizați roboți autonomi de securitate. Nu sunt înarmați, dar patrulează în spațiile publice, analizează filmări și transmit date despre suspecți către centrele de comandă.

În China, un robot poate munci între 8 și 9 ore. Nu sunt înarmați, dar sunt modelați pentru a fi utilizați în patrulare, supravegherea circulației rutiere și a aglomerațiilor urbane.

Sursa Foto: City of Dublin, Ohio

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