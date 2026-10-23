Avertismentul lui Nicușor Dan la Bloomberg: „Rusia vrea escaladarea războiului, nu pacea în Ucraina”. Putin: „Suntem pregătiți să reluăm contactele noastre trilaterale”

Nicușor Dan a avertizat, în cadrul unui interviu la publicația Bloomberg, că Rusia urmărește, de fapt, escaladarea războiului din Ucraina, nu o soluție de pace cu Kievul. Tot ieri, Vladimir Putin a anunțat disponibilitatea Kremlinului pentru noi negocieri de pace cu SUA și Kievul. Președintele României cere NATO să evite provocările Moscovei și să își consolideze apărarea.

Președintele Nicușor Dan și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, au transmis mesaje contradictorii despre perspectivele încheierii războiului din Ucraina. În timp ce Moscova anunță că este pregătită să reia negocierile trilaterale cu Statele Unite și Ucraina, șeful statului român avertizează că acțiunile Rusiei indică mai degrabă intenția de a amplifica tensiunile decât disponibilitatea pentru pace.

Într-un interviu acordat joi Bloomberg și Bloomberg Radio, Nicușor Dan a atras atenția asupra provocărilor atribuite Kremlinului pe teritoriul statelor Uniunii Europene, susținând că acestea fac parte dintr-o strategie de escaladare a conflictului.

„Rușii încearcă să escaladeze situația, să provoace toate țările europene”, a declarat Nicușor Dan, președintele României.

Șeful statului consideră că aliații occidentali trebuie să răspundă ferm amenințărilor, fără să permită Moscovei să provoace o confruntare mai amplă.

„Nu trebuie să intrăm în acest proces de escaladare”, a spus Nicușor Dan.

Sursa video – X/@BloombergTV

Potrivit lui Nicușor Dan, statele membre NATO au înțeles că trebuie să își consolideze capacitățile de apărare pentru a putea gestiona incidentele de securitate și provocările Rusiei. Aliații trebuie să fie mai bine pregătiți „pentru a răspunde acestor provocări și a ne păstra calmul”, a explicat președintele.

Nicușor Dan avertizează asupra atacurilor hibride. România se pregătește să doboare dronele rusești care intră pe teritoriul național

Avertismentul lui Nicușor Dan vine într-un moment în care administrația Trump încearcă să relanseze eforturile diplomatice pentru oprirea războiului declanșat de Rusia în februarie 2022. Nicușor Dan nu consideră că Rusia este pregătită, în prezent, să accepte încheierea conflictului.

România și celelalte state europene încearcă să limiteze riscurile unei escaladări militare, pregătindu-se în același timp pentru amenințări hibride, de la incursiuni ale dronelor până la atacuri cibernetice și campanii de dezinformare.

„Vrem să ne păstrăm calmul și să doborâm dronele care pătrund pe teritoriul nostru și în apele noastre teritoriale”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful de la Cotroceni a insistat asupra necesității unei reacții echilibrate, care să asigure protejarea teritoriului național și a infrastructurii critice, fără să alimenteze o spirală a confruntărilor cu Rusia.

În această săptămână, Nicușor Dan a acordat interviuri pentru NewsNation, Newsmax și emisiunea The Julie Mason Show, difuzată de SiriusXM. Totodată, marți, șeful statului a publicat un articol de opinie în The Daily Signal, în care a argumentat că suplimentarea prezenței militare americane în România ar aduce beneficii strategice inclusiv Statelor Unite.

Putin anunță noi negocieri de pace, dar refuză armistițiul și revendică teritoriile ucrainene ocupate

Vladimir Putin a declarat joi că Rusia este dispusă să reia discuțiile trilaterale cu Ucraina și Statele Unite, după întâlnirea avută la Sankt Petersburg cu emisarul american Steve Witkoff.

„Am convenit că suntem pregătiți să reluăm contactele noastre trilaterale”, a declarat Vladimir Putin, într-un interviu acordat jurnalistului Pavel Zarubin, de la televiziunea de stat rusă, potrivit agenției dpa.

Întrevederea dintre Putin și Witkoff a avut loc la o zi după ce reprezentantul Washingtonului discutase cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu oficiali europeni. Ulterior, Iuri Ușakov, consilierul liderului de la Kremlin, a anunțat că o nouă rundă de negocieri între Moscova, Kiev și Washington ar putea fi organizată la mijlocul lunii noiembrie.

Putin susține că eventualele discuții trebuie să urmărească stabilirea unor garanții de securitate pentru Rusia și Ucraina, în cadrul unui acord de pace pe termen lung. Totodată, liderul de la Kremlin a respins însă din nou ideea unui armistițiu temporar, insistând asupra unei „soluții finale” care să reglementeze problemele de securitate dintre cele două state.

Steve Witkoff ar fi propus ca negocierile să includă și arhitectura de securitate europeană, idee pe care Putin a afirmat că o susține în principiu.

„Vom vedea cum se dezvoltă situația în următoarele zile”, a declarat președintele rus.

În privința teritoriilor ocupate, poziția Moscovei rămâne neschimbată. Putin a reiterat că regiunile din estul Ucrainei aflate sub controlul forțelor ruse ar aparține Rusiei, invocând argumente istorice.

„Poziția mea în această chestiune este, înainte de toate, că acesta nu este teritoriul lor, ci teritoriul Rusiei istorice”, a afirmat Vladimir Putin.

Revendicările teritoriale ale Kremlinului contravin integrității teritoriale a Ucrainei, recunoscută la nivel internațional, și reprezintă unul dintre principalele obstacole în calea unui eventual acord de pace. Putin a acuzat din nou Kievul că ar urmări continuarea războiului, susținând că Moscova nu își dorește prelungirea conflictului.