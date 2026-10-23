Prima pagină » Știri externe » Avertismentul lui Nicușor Dan la Bloomberg: „Rusia vrea escaladarea războiului, nu pacea în Ucraina”. Putin: „Suntem pregătiți să reluăm contactele noastre trilaterale”

Avertismentul lui Nicușor Dan la Bloomberg: „Rusia vrea escaladarea războiului, nu pacea în Ucraina”. Putin: „Suntem pregătiți să reluăm contactele noastre trilaterale”

Nicușor Dan / FOTO - Oana Zvobodă (Gândul)
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Nicușor Dan a avertizat, în cadrul unui interviu la publicația Bloomberg, că Rusia urmărește, de fapt, escaladarea războiului din Ucraina, nu o soluție de pace cu Kievul. Tot ieri, Vladimir Putin a anunțat disponibilitatea Kremlinului pentru noi negocieri de pace cu SUA și Kievul. Președintele României cere NATO să evite provocările Moscovei și să își consolideze apărarea.

Președintele Nicușor Dan și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, au transmis mesaje contradictorii despre perspectivele încheierii războiului din Ucraina. În timp ce Moscova anunță că este pregătită să reia negocierile trilaterale cu Statele Unite și Ucraina, șeful statului român avertizează că acțiunile Rusiei indică mai degrabă intenția de a amplifica tensiunile decât disponibilitatea pentru pace.

Într-un interviu acordat joi Bloomberg și Bloomberg Radio, Nicușor Dan a atras atenția asupra provocărilor atribuite Kremlinului pe teritoriul statelor Uniunii Europene, susținând că acestea fac parte dintr-o strategie de escaladare a conflictului.

„Rușii încearcă să escaladeze situația, să provoace toate țările europene”, a declarat Nicușor Dan, președintele României.

Șeful statului consideră că aliații occidentali trebuie să răspundă ferm amenințărilor, fără să permită Moscovei să provoace o confruntare mai amplă.

„Nu trebuie să intrăm în acest proces de escaladare”, a spus Nicușor Dan.

Sursa video – X/@BloombergTV

Potrivit lui Nicușor Dan, statele membre NATO au înțeles că trebuie să își consolideze capacitățile de apărare pentru a putea gestiona incidentele de securitate și provocările Rusiei. Aliații trebuie să fie mai bine pregătiți „pentru a răspunde acestor provocări și a ne păstra calmul”, a explicat președintele.

Nicușor Dan avertizează asupra atacurilor hibride. România se pregătește să doboare dronele rusești care intră pe teritoriul național

Avertismentul lui Nicușor Dan vine într-un moment în care administrația Trump încearcă să relanseze eforturile diplomatice pentru oprirea războiului declanșat de Rusia în februarie 2022. Nicușor Dan nu consideră că Rusia este pregătită, în prezent, să accepte încheierea conflictului.

România și celelalte state europene încearcă să limiteze riscurile unei escaladări militare, pregătindu-se în același timp pentru amenințări hibride, de la incursiuni ale dronelor până la atacuri cibernetice și campanii de dezinformare.

„Vrem să ne păstrăm calmul și să doborâm dronele care pătrund pe teritoriul nostru și în apele noastre teritoriale”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful de la Cotroceni a insistat asupra necesității unei reacții echilibrate, care să asigure protejarea teritoriului național și a infrastructurii critice, fără să alimenteze o spirală a confruntărilor cu Rusia.

În această săptămână, Nicușor Dan a acordat interviuri pentru NewsNation, Newsmax și emisiunea The Julie Mason Show, difuzată de SiriusXM. Totodată, marți, șeful statului a publicat un articol de opinie în The Daily Signal, în care a argumentat că suplimentarea prezenței militare americane în România ar aduce beneficii strategice inclusiv Statelor Unite.

Putin anunță noi negocieri de pace, dar refuză armistițiul și revendică teritoriile ucrainene ocupate

Vladimir Putin a declarat joi că Rusia este dispusă să reia discuțiile trilaterale cu Ucraina și Statele Unite, după întâlnirea avută la Sankt Petersburg cu emisarul american Steve Witkoff.

„Am convenit că suntem pregătiți să reluăm contactele noastre trilaterale”, a declarat Vladimir Putin, într-un interviu acordat jurnalistului Pavel Zarubin, de la televiziunea de stat rusă, potrivit agenției dpa.

Vladimir Putin | Foto – Mediafax

Întrevederea dintre Putin și Witkoff a avut loc la o zi după ce reprezentantul Washingtonului discutase cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu oficiali europeni. Ulterior, Iuri Ușakov, consilierul liderului de la Kremlin, a anunțat că o nouă rundă de negocieri între Moscova, Kiev și Washington ar putea fi organizată la mijlocul lunii noiembrie.

Putin susține că eventualele discuții trebuie să urmărească stabilirea unor garanții de securitate pentru Rusia și Ucraina, în cadrul unui acord de pace pe termen lung. Totodată, liderul de la Kremlin a respins însă din nou ideea unui armistițiu temporar, insistând asupra unei „soluții finale” care să reglementeze problemele de securitate dintre cele două state.

Steve Witkoff ar fi propus ca negocierile să includă și arhitectura de securitate europeană, idee pe care Putin a afirmat că o susține în principiu.

„Vom vedea cum se dezvoltă situația în următoarele zile”, a declarat președintele rus.

În privința teritoriilor ocupate, poziția Moscovei rămâne neschimbată. Putin a reiterat că regiunile din estul Ucrainei aflate sub controlul forțelor ruse ar aparține Rusiei, invocând argumente istorice.

„Poziția mea în această chestiune este, înainte de toate, că acesta nu este teritoriul lor, ci teritoriul Rusiei istorice”, a afirmat Vladimir Putin.

Vladimir Putin / Foto – Profimedia Images

Revendicările teritoriale ale Kremlinului contravin integrității teritoriale a Ucrainei, recunoscută la nivel internațional, și reprezintă unul dintre principalele obstacole în calea unui eventual acord de pace. Putin a acuzat din nou Kievul că ar urmări continuarea războiului, susținând că Moscova nu își dorește prelungirea conflictului.

Comentarii 1
  • Dumitru Amarghioalei

    Nicusor traieste intr-o realitate paralela dearece vedem ca realitatea ii tocmai invers, establishmentul de la Bruxelles vrea cu tot dinadinsul continuarea razboiului.
    Nicusor, trezeste-te.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ALEGERI ÎN SUA Donald Trump spune că are dreptul să candideze pentru al treilea mandat de președinte în 2028: „Pentru că democrații au trișat la alegerile din 2020”
12:57
Donald Trump spune că are dreptul să candideze pentru al treilea mandat de președinte în 2028: „Pentru că democrații au trișat la alegerile din 2020”
NEGOCIERI Putin a confirmat că Rusia este pregătită să reia negocierile trilaterale cu SUA și Ucraina. Care sunt obiectivele-cheie ale acestor discuții și când ar putea începe
12:27
Putin a confirmat că Rusia este pregătită să reia negocierile trilaterale cu SUA și Ucraina. Care sunt obiectivele-cheie ale acestor discuții și când ar putea începe
ENERGIE Acordul energetic Putin-Trump se concretizează. O nava-cisternă cu 40.000 de tone de motorină rusească la bord se îndreaptă spre New York. Când va ajunge în porturile americane
12:03
Acordul energetic Putin-Trump se concretizează. O nava-cisternă cu 40.000 de tone de motorină rusească la bord se îndreaptă spre New York. Când va ajunge în porturile americane
FLASH NEWS Marile bănci din SUA restricționează accesul asistenților AI în conturile clienților. Instituțiile au blocat tranzacțiile, pentru că „acțiunile agenților AI păreau independente de instrucțiunile de la utilizatori”
11:38
Marile bănci din SUA restricționează accesul asistenților AI în conturile clienților. Instituțiile au blocat tranzacțiile, pentru că „acțiunile agenților AI păreau independente de instrucțiunile de la utilizatori”
NEWS ALERT Atac în Cisiordania înainte de alegerile pentru Parlamentul Israelului. Netanyahu cere izolarea orașului Hebron, după un atac soldat cu 5 răniți. Atacatorii Hamas au fost împușcați mortal
11:26
Atac în Cisiordania înainte de alegerile pentru Parlamentul Israelului. Netanyahu cere izolarea orașului Hebron, după un atac soldat cu 5 răniți. Atacatorii Hamas au fost împușcați mortal
CONTROVERSĂ Donald Trump a scos un sunet bizar în timpul unui miting electoral înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Momentul a devenit viral pe internet
10:36
Donald Trump a scos un sunet bizar în timpul unui miting electoral înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Momentul a devenit viral pe internet
Mediafax
România intră în DISPUTA dintre marile puteri. București ia poziție înainte de summitul UE - Canada
Digi24
Un armistiţiu între Rusia şi Ucraina era „aproape” înainte ca Trump să ia o decizie care a schimbat totul. „Acum va fi mult mai greu”
Cancan.ro
Insula Iubirii, scoasă din grila din 14 noiembrie. Motivul pentru care șefii Antenei 1 au luat această decizie
Prosport.ro
FOTO. 1.100 de trandafiri pentru fosta iubită a lui Adrian Cristea! Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu reacția ei
Adevarul
Cine e liderul PSD care a garantat pentru Luca Niculescu | SURSE
Mediafax
Nicușor Dan, întrebat dacă România renunță la Starlink după scandalul dintre Musk, Trump și Ucraina. Ce spune președintele?
Click
Horoscop 23-29 octombrie 2026. Proiecte noi pentru Berbeci, în viețile Scorpionilor reapar probleme mai vechi
Digi24
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Cancan.ro
Cum a fost împărțită averea de 800.000 de euro a Mădălinei Apostol. Scandalul genților dispărute după moartea ei
Ce se întâmplă doctore
Cum să păstrezi căldura în casă iarna fără să crești factura la încălzire. Trucurile folosite în țările scandinave
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Dacia Duster 4×4 din 2022, modelul economic de oraș care are și abilități de off-road. Ce trebuie verificat?
Descopera.ro
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Pisicile și stăpânii lor împărtășesc o conexiune hormonală care poate îmbunătăți starea de spirit
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
AFACERI LUCA face o investiție de peste 2 milioane de euro în echipamente pentru sandvișuri calde. Ce reducere primesc clienții
13:13
LUCA face o investiție de peste 2 milioane de euro în echipamente pentru sandvișuri calde. Ce reducere primesc clienții
NEWS ALERT Nicușor Dan, mesaj către viitorii militari ai Armatei Române: „Apărarea țării a ieșit dintr-o zonă teoretică”. Cum îi încurajează președintele
13:11
Nicușor Dan, mesaj către viitorii militari ai Armatei Române: „Apărarea țării a ieșit dintr-o zonă teoretică”. Cum îi încurajează președintele
ACUZAȚII PNL somează PSD să își retragă comunicatul privind deficitul bugetar și acuză partidul de manipulare și minciună
12:58
PNL somează PSD să își retragă comunicatul privind deficitul bugetar și acuză partidul de manipulare și minciună
VIDEO Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de km de Constanța. Ambarcațiunea este aproape scufundată, operațiunea de salvare este în plină desfășurare
12:52
Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de km de Constanța. Ambarcațiunea este aproape scufundată, operațiunea de salvare este în plină desfășurare
FLASH NEWS Accident neobișnuit în Pitești. Un șofer de 75 de ani a intrat cu mașina în balconul unui bloc
12:37
Accident neobișnuit în Pitești. Un șofer de 75 de ani a intrat cu mașina în balconul unui bloc
FLASH NEWS Prima reacție a ministrului Apărării în cazul navei scufundate de drone la 24 de kilometri de Constanța: „Este o investigație în curs”
12:30
Prima reacție a ministrului Apărării în cazul navei scufundate de drone la 24 de kilometri de Constanța: „Este o investigație în curs”

Cele mai noi

Trimite acest link pe