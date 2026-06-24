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Bill Gates a dezvăluit că a avut relații extraconjugale cu trei femei, iar Epstein l-ar fi șantajat. Miliardarul a divorțat de Melinda Gates în 2021

Bill Gates a dezvăluit că a avut relații extraconjugale cu trei femei, iar Epstein l-ar fi șantajat. Miliardarul a divorțat de Melinda Gates în 2021
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Bill Gates a depus mărturie în fața Comisiei de supraveghere și reformă a Camerei Reprezentanților din SUA. Miliardarul care a înființat Microsoft este vizat în dosarele legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein. 

Bill Gates a dezvăluit că a întreținut relații extraconjugale cu trei femei. El a afirmat că Jeffrey Epstein ar fi încercat să-l șantajeze.

Bill Gates recunoaște că a avut trei amante

Potrivit The Times, Bill Gates a dezvăluit că a întreținut relații extraconjugale cu două rusoaice: Mila Antonova, jucătoare de bridge, și Karima Nigmatulina, fiziciană nucleară.

A treia femeie cu care a avut relații intime fostul cel mai bogat om din lume a fost dr. Alice Jacobs Nesselrodt, antreprenoare în domeniul medical.

Miliardarul Microsoft se temea că o să fie șantajat de Epstein

Miliardarul a mărturisit și că există posibilitatea să fi fost în prezența unor victime pe durata întâlnirilor cu Epstein. Bill Gates este de părere că omul de afaceri ar fi încercat să-l șantajeze.

„Nu am fost șantajat, dar dacă vă uitați la aceste e-mailuri, știți, pare că ideile domnului Epstein se îndreptau în acea direcție”.

„Era un limbaj aluziv, de genul: «Hei, cu toții ar trebui să vrem să fim prieteni»”, a spus Gates. „Am înțeles asta foarte clar și i-am spus: «Uite, dacă crezi că o să scoți mai mulți bani din asta, nu se va întâmpla, iar dacă asta înseamnă că o să ieși și o să vorbești cu oamenii despre asta, voi suporta pur și simplu durerea asta și mă voi descurca cu ea.»”

Gates i-ar fi spus chiar lui Epstein că se temea că ar fi putut contracta o boală cu transmitere sexuală pe durata unei întâlniri.

Fondatorul Microsoft a adăugat că l-a întâlnit și pe prințul Andrew de două ori în Regatul Unit.

Bill Gates: Om de afaceri revoluționar și filantrop

Bill Gates a divorțat în 2021 de Melinda Ann French Gates, care i-a fost soție din 1994. El este considerat un pioner în revoluția microcomputerelor în anii 1970-1980. Împreună cu Paul Allen, Bill Gates a înființat Microsoft în 1975. A fost cel mai bogat om din lume între 1995 și 2017.

În prezent are o avere de 103 miliarde de dolari. El s-a implicat în filantropie. Împreună cu fosta sa soție, Bill Gates a înființat Fundația Gates.

A devenit cunoscut pentru eforturile depuse pentru combaterea tuberculozei, HIV-SIDA,  malariei și poliomelitei. El a susținut programe de vaccinare în masă.

Sursa Foto: Dosarele Epstein publicate de Departamentul de Justiție din SUA

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