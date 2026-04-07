Motivul uluitor pentru care Bill Gates angajează oameni „leneși" pentru sarcinile cele mai dificile

În 2026,  căutarea unui loc de muncă a devenit aproape o „misiune imposibilă”, iar concedierile au luat amploare din cauza inteligenței artificiale.

Nimeni nu și-ar trece „leneș” în CV ca punct forte. Însă,  unul dintre cei mai bogați oameni din lume este în căutare de persoane „leneșe”. Chiar pentru cele mai dificile sarcini ale companiei Microsoft!

De ce Bill Gates preferă angajații „leneși”?

Bill Gates consideră că „lenea” este trăsătura care îl face pe un angajat valoros în fața unei sarcini complexe, potrivit El Economista.

„Eu aleg o persoană leneșă pentru a face o muncă dificilă, deoarece ea va găsi o cale ușoară de a o realiza.”

Miliardarul susține că o persoană „leneșă” va refuza să depună mai mult efort decât este necesar și caută în mod instinctiv drumul „cel mai scurt” către soluție.

Angajații „leneși” sunt mai eficienți decât cei „harnici”

Când un angajat „leneș” primește o sarcină dificilă”, el are ca prim impuls să nu muncească mai mult, ci să gândească diferit.

El va încerca să elimine pașii inutili și va căuta să simplifice procesele complicate. Va căuta să ajungă la soluție cu minimum efort.

Nu efortul, ci rezultatul contează

Din această cauză managerii nu mai evaluează angajații după numărul de ore petrecute la birou, ci după calitatea rezultatelor.

Bill Gates consideră că oamenii „leneși” au o formă de gândire strategică pentru a găsi soluția mai rapid. Un programator „leneș” nu va scrie de 10 ori același cod. Va crea un instrument pentru a optimiza și automatiza procesul.

„Efortul mare nu garantează rezultate mari. Uneori, cel mai scurt drum este și cel mai bun”, crede miliardarul.

