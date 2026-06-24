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„Blocajul omega”, fenomenul care sufocă Europa la temperaturi de peste 40°C. Meteorologii explică cum funcționează această anomalie extremă

Ionuț Stan
„Blocajul omega
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Valul de căldură care afectează Europa de Vest și a provocat zeci de decese este alimentat de un fenomen meteorologic rar numit „blocaj omega”. Specialiștii avertizează că efectele sale sunt amplificate de încălzirea globală.

Europa traversează una dintre cele mai intense perioade de caniculă din ultimii ani, cu temperaturi care depășesc 40 de grade Celsius în mai multe țări și cu efecte dramatice asupra sănătății populației. Numai în Franța, valul de căldură a fost asociat cu peste 40 de decese, în timp ce autoritățile din mai multe state au emis avertizări de nivel maxim, scrie Reuters.

Caniculă în România la început de iunie

Caniculă în România la început de iunie

În spatele acestui episod extrem se află un fenomen meteorologic cunoscut sub numele de „blocaj omega”, o configurație atmosferică ce poate menține căldura blocată deasupra unei regiuni timp de zile sau chiar săptămâni.

Meteorologii explică faptul că acest tip de sistem este responsabil pentru unele dintre cele mai severe valuri de căldură observate în Europa și America de Nord.

Ce este un blocaj omega și cum se formează

Denumirea de „blocaj omega” provine de la forma pe care o capătă sistemele atmosferice pe hărțile meteorologice, asemănătoare literei grecești Ω.

Fenomenul apare atunci când o zonă puternică de presiune ridicată, care transportă aer cald, rămâne blocată între două sisteme de presiune joasă, mai reci. În mod normal, curentul jet deplasează constant sistemele meteorologice de la vest la est. În cazul unui blocaj omega, acest mecanism este perturbat, iar masele de aer rămân aproape nemișcate.

Rezultatul este acumularea și menținerea aerului fierbinte deasupra aceleiași regiuni pentru perioade îndelungate.

Blocajele omega durează, de regulă, între trei și zece zile, însă în anumite situații pot persista săptămâni întregi.

Sub influența presiunii ridicate, formarea norilor este redusă semnificativ, iar cerul rămâne senin pentru perioade lungi. Această combinație permite radiației solare să încălzească continuu suprafața terestră, ceea ce duce la temperaturi extreme.

Franța și Spania sunt printre cele mai afectate țări în actualul episod de caniculă, cu temperaturi care au depășit pragul de 40°C.

În același timp, regiunile aflate sub influența zonelor de joasă presiune situate de o parte și de alta a blocului omega pot experimenta vreme mai răcoroasă și precipitații abundente.

Legătura dintre blocajul omega și schimbările climatice

Oamenii de știință nu au ajuns încă la un consens privind impactul direct al schimbărilor climatice asupra frecvenței fenomenelor de tip blocaj omega. Există însă un acord larg în comunitatea științifică privind faptul că încălzirea globală amplifică intensitatea și efectele valurilor de căldură.

Temperatura medie globală a crescut deja cu aproximativ 1,3°C față de perioada preindustrială, în principal din cauza emisiilor de gaze cu efect de seră generate de arderea combustibililor fosili. Această încălzire de fond face ca fiecare val de căldură să pornească de la temperaturi deja mai ridicate.

„Europa se confruntă în prezent cu valuri de căldură cu 2 până la 4 grade mai fierbinţi decât ar fi fost fără încălzirea provocată de om”, a declarat Clair Barnes.

Specialiștii subliniază că, atunci când un fenomen precum blocajul omega apare într-un climat deja încălzit, efectele sale devin mult mai severe, iar riscurile pentru sănătate, agricultură și infrastructură cresc semnificativ.

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