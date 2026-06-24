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Un val mega-canicular de 45 grade Celsius se apropie de România. Meteorologii ANM, în alertă: Pe ce dată ajunge în țara noastră

Un val mega-canicular de 45 grade Celsius se apropie de România. Meteorologii ANM, în alertă: Pe ce dată ajunge în țara noastră
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Un val mega-canicular de 45 grade Celsius se apropie de România. Meteorologii ANM, în alertă: Pe ce dată ajunge în țara noastră.

Un val mega-canicular de 45 grade Celsius se apropie de România

Caniculă în România. Perioada vizată de călduri extreme este 26-30 iunie 2026, informează Meteoplus.

Spre sfârșitul acestei săptămâni și la începutul celei viitoare, „domul” de căldură va ajunge și în România.

Astfel, pe măsură ce masa de aer tropical avansează dinspre vestul Europei, temperaturile ar putea ajunge la 40 de grade Celsius.

Meteorologii ANM vor urmări cu atenție actualizările meteorologice și evoluția modelelor de prognoză, pentru a ne oferi cele mai noi date despre vreme.

43 de grade în Franța, 45 de grade în Spania

Europa se confruntă cu unul din cele mai intense și persistente valuri de caniculă din ultimii ani.

Vestul și centrul Europei continuă să fie afectate de un val de caniculă excepțional, care a adus temperaturi extreme și numeroase avertizări meteorologice în mai multe țări.

În Spania, de exemplu, și centrul Europei continuă să fie afectate de un val de caniculă excepțional, care a adus temperaturi extreme și numeroase avertizări meteorologice în mai multe țări.

În Franța, ziua de 22 iunie a fost marcată de temperaturi record, cu valori de până la 43°C în departamentele Corrèze și Charente, 42,8°C la Saintes (Charente – Maritime) și 41,9°C la Bordeaux. Temperaturile extrem de ridicate au determinat autoritățile să extindă și să prelungească avertizările de vreme severă în numeroase regiuni ale țării.

Europa sub valul de căldură

„Domul” de căldură afectează și alte regiuni ale Europei. Temperaturi de 38…40°C sunt prognozate sau deja înregistrate în Marea Britanie, Germania, Polonia și Cehia, în timp ce în Balcani, Țările Baltice și Europa de Est sunt așteptate valori similare sau chiar mai ridicate. În Elveția, temperaturile au depășit local 36°C, fiind raportate valori neobișnuit de ridicate pentru această perioadă.

Meteorologii au prelungit și extins avertizările de caniculă cod roșu în Franța, Marea Britanie, Germania, Elveția, Spania și Luxemburg, pe fondul unuia dintre cele mai lungi și intense valuri de căldură care afectează Europa în ultimii ani.

Aerul tropical ajunge în România

Chiar și în Germania, serviciul meteorologic Deutscher Wetterdienst (DWD) a emis avertizări de nivel maxim pentru căldură extremă, reprezentate pe hărțile oficiale prin culoarea mov închis, semnalând un risc foarte ridicat de stres termic și efecte asupra sănătății populației.

Spre sfârșitul săptămânii, masa de aer tropical va avansa și către România, unde temperaturile vor crește semnificativ, anunță meteorologii ANM.

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