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Bloomberg: Românul și ucraineanul acuzați pentru incendierea casei lui Keir Starmer au fost condamnați la închisoare

Bloomberg: Românul și ucraineanul acuzați pentru incendierea casei lui Keir Starmer au fost condamnați la închisoare
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Ucraineanul Roman Lavrynovych, în vârstă de 22 de ani, și românul Stanislov Carpiuc, în vârstă de 27 de ani, născut în Ucraina, acuzați de justiția britanică pentru implicarea într-o serie de atacuri prin incendiere care au vizat proprietăți și bunuri asociate premierului britanic Keir Starmer, au primit pedepse de 7 ani, respectiv 2 ani, informează Bloomberg.

Românul și ucraineanul acuzați pentru incendierea casei lui Keir Starmer au fost condamnați

Tribunalul Old Bailey din Londra l-a găsit vinovat pe ucraineanul Roman Lavrynovych, în vârstă de 22 de ani, pentu două incendieri comise cu nepăsare față de riscul punerii în pericol a vieții unor persoane.

Stanislav Carpiuc

Stanislav Carpiuc

În același dosar, românul Stanislov Carpiuc, în vârstă de 27 de ani, născut în Ucraina, a fost găsit vinovat de conspirație pentru comiterea atacurilor. Un al treilea inculpat, ucraineanul Petro Pochynok, de 35 de ani, a fost achitat.

Cetățeanul ucrainean Roman Lavrynovych și românul Stanislav Carpiuc au primit pedepse de 7 ani, respectiv 2 ani, după ce au fost găsiți vinovați de conspirație la comiterea unui incendiu.

Trei ținte asociate premierului britanic

În mai anul trecut, autoritățile britanice au intervenit la trei incidente distincte: incendierea unui autoturism Toyota care i-a aparținut anterior lui Keir Starmer, un incendiu la o locuință în care premierul britanic a trăit în trecut și un alt atac asupra casei sale din nordul Londrei.

La momentul incendiului de la reședința familiei Starmer, în imobil locuia cumnata premierului împreună cu fiica sa. Nimeni nu a fost rănit.

Potrivit procurorilor, Lavrynovych a executat atacurile, în timp ce Carpiuc a avut un rol în planificarea operațiunii și în gestionarea plăților promise. (Vezi mai multe AICI)

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