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Presa britanică: Starmer va anunța de săptămâna viitoare interzicerea accesului adolescenților la rețelele de socializare

Presa britanică: Starmer va anunța de săptămâna viitoare interzicerea accesului adolescenților la rețelele de socializare
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Guvernul Regatului Unit va anunța de săptămâna viitoare interzicerea accesului minorilor sub 16 ani la rețelele de socializare, printr-un program de propuneri guvernamentale cunoscut ca „Australia plus”, susțin surse guvernamentale pentru presa britanică. 

Australia a fost printre primele țări din lume care a impus interdicția. Potrivit Bloomberg , premierul Keir Starmer va anunța „Australia plus” săptămâna viitoare.

Ce restricții vor fi impuse

Copiii și adolescenții nu vor mai putea accesa platformele de socializare ca Facebook, Instagram TikTok și X. Persoanelor sub 18 ani li se vor interzice să mai acceseze chaboți romantici sau sexuali bazați pe inteligența artificială.

Chiar și platformele de jocuri video vor fi supuse restricțiilor. Copiii nu vor mai putea să converseze cu străini pe platforme ca Discord, Steam și nici pe platformele consolelor PlayStation, Xbox sau Nintendo.

Vor fi impuse restricții și adolescenților de 17-18 ani, pentru a nu le mai permite să mai folosească dispozitivele digitale până noaptea târziu. De la ora 20:30,  toate persoanele care au sub 18 ani nu vor mai putea accesa rețelele de socializare.

Motivele restricțiilor

Surse guvernamentale au declarat pentru The Guardian și  Bloomberg că autoritățile din Marea Britanie vor să protejeze adolescenții de conținut dăunător și care poate provoca dependență. Conversațiile cu străinii, derularea la infinit pe ecrane și hărțuirea onine sunt principalele motive care au determinat măsurile dure.

În Australia, minorii au interdicția de a mai accesa platforme ca TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch și Kick.  

Iar guvernul britanic ar putea impune măsuri la aceeași scară largă, după ce a spus că 9 din 10 părinți au susținut că vârsta minimă pentru accesul la rețelele de socializare trebuie să fie 16 ani. De asemenea, 88% din părinți spun că numai așa, tot mai puțini copii ar fi expuși la conținut dăunător. Două treimi din tinerii britanici cred că restricțiile ar putea face mediul online mai sigur.

Secretarul Culturii: Companiile tech au timp suficient

Secretara Culturii a Marii Britanii, Lisa Nandy, a declarat că marile companii de tehnologie au „timp suficient pentru a-și pune lucrurile în ordine”, după ce s-a propagat zvonul că premierul Starmer ar putea anunța interzicerea accesului adolescenților la rețelele de socializare.

Potrivit BBC, ea a mai spus că dacă companiile „nu sunt pregătite să asigure produse sigure, îăși vor pierde dreptul să-și mai comercializeze produsele în rândul copiilor”.

Activistul Ian Russell, a cărui fiică Molly s-a sinucis după ce a vizionat conținut dăunător online, a declarat  că este „consternat” de relatările privind interdicția. Russell a sugerat că  Starmer doar politizează o problemă socială gravă.

„Dacă a face capital politic presupune să te joci cu viețile tinerilor,  consider acest lucru deplorabil”, a spus el.

Sursa Foto: Shutterstock/Envato

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