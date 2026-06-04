Bruxellesul deschide calea aderării Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Negocierile pot începe oficial

Uniunea Europeană este pregătită să deschidă oficial primele capitole de negociere pentru aderarea Ucrainei și Republicii Moldova. După luni de blocaj, Budapesta a semnalat că este dispusă să renunțe la veto, deschizând calea pentru un nou pas major spre integrarea europeană.

Uniunea Europeană se pregătește să facă unul dintre cei mai importanți pași din ultimii ani în procesul de extindere, după ce statele membre au ajuns la un acord preliminar privind deschiderea oficială a primului set de capitole de negociere cu Ucraina și Republica Moldova, potrivit Reuters.

Decizia marchează relansarea unui proces care a fost blocat până acum de opoziția Ungariei și reprezintă o victorie diplomatică atât pentru Kiev, cât și pentru Chișinău, două state care și-au declarat în repetate rânduri obiectivul strategic de a deveni membre ale Uniunii Europene.

„O etapă importantă pe calea lor de integrare europeană”, a declarat un oficial al președinției cipriote a Consiliului UE, referindu-se la acordul preliminar obținut între cele 27 de state membre.

Ungaria semnalează ridicarea veto-ului

Procesul de aderare a Ucrainei a fost afectat în ultimele luni de opoziția Budapestei. Guvernul ungar a blocat avansarea negocierilor, invocând în special disputele privind drepturile minorității maghiare din Ucraina. Acum, situația pare însă să se fi schimbat. Potrivit mai multor diplomați europeni, Ungaria, condusă de Peter Magyar, a transmis miercuri că este pregătită să renunțe la veto și să permită continuarea procedurilor de aderare.

Vestea vine după ce liderul ungar a anunțat încheierea unui acord cu Kievul privind protecția drepturilor comunității maghiare din Ucraina, un subiect care a generat tensiuni între cele două state timp de mai mulți ani.

Peter Magyar a salutat un „acord istoric” cu autoritățile ucrainene și a precizat că, dacă înțelegerea va fi confirmată de Kiev, Budapesta este pregătită să susțină deschiderea oficială a primului grup de capitole de negociere.

Lungul drum spre aderare

Reluarea negocierilor nu înseamnă însă că aderarea este iminentă. Potrivit procedurilor europene, statele candidate trebuie să parcurgă șase mari grupuri de capitole de negociere, care acoperă toate domeniile esențiale, de la justiție și economie până la politici sociale, agricultură și stat de drept.

Surse diplomatice de la Bruxelles afirmă că deschiderea oficială a primului „cluster” ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, în cadrul reuniunii miniștrilor europeni programate la Luxemburg. Până atunci, ambasadorii statelor membre trebuie să finalizeze o serie de detalii tehnice, iar Budapesta trebuie să confirme oficial ridicarea veto-ului.

În ciuda progreselor, liderii europeni rămân prudenți în privința unei aderări rapide a Ucrainei. La summitul UE din luna aprilie, mai mulți șefi de stat și de guvern au subliniat că integrarea completă a unei țări aflate în război și cu o populație de aproximativ 40 de milioane de locuitori reprezintă o provocare majoră.

„Este clar pentru toată lumea că o aderare imediată a Ucrainei la UE nu este, desigur, posibilă”, a declarat Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.

Liderul de la Berlin a propus ulterior o formulă de asociere consolidată între Ucraina și Uniunea Europeană înaintea aderării complete. Propunerea a fost însă privită cu rezerve la Kiev.

„Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie să fie pe deplin realizată”, a replicat președintele Volodimir Zelenski, reafirmând obiectivul strategic al țării sale de a deveni membru cu drepturi depline al blocului comunitar.

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