Prima pagină » Știri externe » UE pregătește schimbări majore pentru anumite state: dreptul de veto, „arma principală” folosită intens de Viktor Orban, ar putea fi suspendat

UE pregătește schimbări majore pentru anumite state: dreptul de veto, „arma principală” folosită intens de Viktor Orban, ar putea fi suspendat

Ionuț Stan
UE pregătește schimbări majore pentru anumite state: dreptul de veto, „arma principală” folosită intens de Viktor Orban, ar putea fi suspendat
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Uniunea Europeană analizează posibilitatea suspendării temporare a dreptului de veto pentru viitoarele state membre, într-o încercare de a accelera extinderea blocului comunitar și de a evita noi blocaje politice precum cele provocate de Ungaria în ultimii ani.

Bruxellesul caută soluții pentru una dintre cele mai sensibile provocări ale următorului deceniu: extinderea Uniunii Europene către Balcanii de Vest, Moldova și Ucraina fără riscul paralizării deciziilor interne, pe modelul folosit intens de fostul premier maghiar, Viktor Orban.

05 January 2026, Hungary, Budapest: Hungarian Prime Minister Viktor Orban speaks at his annual press conference in Budapest, Hungary Photo: Marton Monus/-/dpa

Potrivit unor planuri analizate de Comisia Europeană, noile state membre ar putea intra în UE fără dreptul imediat de a bloca prin veto anumite decizii majore, inclusiv în politica externă sau fiscalitate. Măsura ar urma să fie temporară și ar putea fi aplicată pentru câțiva ani după aderare.

Ideea este discutată în special în contextul aderării Muntenegrului, considerat cel mai avansat candidat pentru a deveni următorul stat membru al Uniunii Europene până în 2028.

Surse europene citate de presa britanică spun că experiența recentă cu Ungaria și veto-urile repetate ale guvernului condus de Viktor Orbán au accelerat dezbaterea privind introducerea unor mecanisme de protecție pentru blocul comunitar.

Ucraina, tratată ca un „caz aparte”

În paralel, Germania propune formule alternative pentru apropierea mai rapidă a statelor candidate de structurile europene. Cancelarul Friedrich Merz a cerut recent liderilor UE să găsească „soluţii inovatoare” pentru accelerarea extinderii și a propus inclusiv un statut de „membru asociat” pentru Ucraina. Acest model ar permite Kievului să participe la reuniunile și instituțiile europene fără drept de vot deplin.

Președintele Volodimir Zelenski a respins însă ideea unei integrări parțiale.

„Locul Ucrainei în Uniunea Europeană trebuie să fie, de asemenea, complet deplin şi egal”, a transmis liderul ucrainean.

Volodimir Zelenski - Foto: Mediafax foto

Volodimir Zelenski – Foto: Mediafax foto

Extinderea UE a revenit în prim-plan după invazia Rusiei în Ucraina din 2022, iar Bruxellesul încearcă acum să accelereze procesul într-un context geopolitic tensionat. Totuși, oficialii europeni se tem că o Uniune cu peste 35 de state membre ar putea deveni greu de gestionat fără reforme instituționale majore.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a avertizat recent că actualul sistem nu mai poate funcționa într-o Uniune atât de extinsă.

„O uniune cu 33, 34 sau 35 de state membre nu poate pur şi simplu să continue să funcţioneze conform aceleiaşi abordări”, a declarat acesta.

Recomandarea autorului

NATO își întărește flancul estic: Polonia și Marea Britanie își unesc forțele într-un nou pact militar strategic pe fondul amenințărilor Rusiei

Recomandarea video

Citește și

APĂRARE NATO își întărește flancul estic: Polonia și Marea Britanie își unesc forțele într-un nou pact militar strategic pe fondul amenințărilor Rusiei
07:24
NATO își întărește flancul estic: Polonia și Marea Britanie își unesc forțele într-un nou pact militar strategic pe fondul amenințărilor Rusiei
CONTROVERSĂ Ucraina speră la un nou sprijin financiar după summitul NATO din Turcia. Kievul insistă ca țările europene să aloce 0.25% din PIB
23:24
Ucraina speră la un nou sprijin financiar după summitul NATO din Turcia. Kievul insistă ca țările europene să aloce 0.25% din PIB
FLASH NEWS Întâlnire secretă în Germania între negociatorul-șef al Ucrainei și reprezentanții europeni. Discuțiile au loc pe fondul amenințărilor Rusiei
22:40
Întâlnire secretă în Germania între negociatorul-șef al Ucrainei și reprezentanții europeni. Discuțiile au loc pe fondul amenințărilor Rusiei
TURISM O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de ani. Cum arată conacul Gyárfás, „ultimul refugiu” al poetului maghiar Petőfi
22:17
O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de ani. Cum arată conacul Gyárfás, „ultimul refugiu” al poetului maghiar Petőfi
MILITAR Numărul țărilor care finanțează programul de muniție pentru Ucraina s-a redus la jumătate. Principalul motiv: lipsa banilor
21:17
Numărul țărilor care finanțează programul de muniție pentru Ucraina s-a redus la jumătate. Principalul motiv: lipsa banilor
FLASH NEWS Ucraina s-a pregătit de un război cu Belarusul. Primele 500 de ținte au fost luate deja în vizor
21:04
Ucraina s-a pregătit de un război cu Belarusul. Primele 500 de ținte au fost luate deja în vizor
Mediafax
Download our new free desktop app
Digi24
Un bărbat a stabilit un nou record în sistemul de reciclare după ce a introdus 8.000 de sticle în opt ore
Cancan.ro
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
România, „jucător” prima dată în istorie la Washington? Expert în diplomație: „Există costuri dacă vrem să ni se audă vocea”
Mediafax
Download our new free desktop app
Click
Au revenit cu tractorul pe ogor! Dan Negru conduce un „monstru agricol” de 40.000 de euro: „Dacă statul ar ține cu țăranii români…”
Digi24
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Probleme pentru Ferrari după lansarea Luce. Primul model electric duce la scăderea acțiunilor companiei
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Unul dintre cele mai cunoscute orașe din Statele Unite, înghițit de ape în următorii ani
INEDIT Orașul în care arheologii au găsit o sticlă de bere veche de 2.300 de ani. Ce au observat la microscop
08:00
Orașul în care arheologii au găsit o sticlă de bere veche de 2.300 de ani. Ce au observat la microscop
ACTUALITATE Crin Antonescu: „Într-o democrație, puterea vine de la oameni. Să nu uităm niciodată asta”
08:00
Crin Antonescu: „Într-o democrație, puterea vine de la oameni. Să nu uităm niciodată asta”
IMOBILIARE Cât costă să cumperi o garsonieră în Mamaia Nord, să o mobilezi complet și să o închiriezi în regim hotelier. Cât câștigi într-un an + în cați ani îți scoți investiția
07:59
Cât costă să cumperi o garsonieră în Mamaia Nord, să o mobilezi complet și să o închiriezi în regim hotelier. Cât câștigi într-un an + în cați ani îți scoți investiția
EDUCAȚIE Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VI-a continuă, miercuri, cu proba la Matematică și Științe ale naturii
07:55
Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VI-a continuă, miercuri, cu proba la Matematică și Științe ale naturii
METEO Se întoarce gerul! Meteorologii Accuweather anunță o scădere dramatică a temperaturilor: de la 32℃ la 4℃, în doar 36 de ore
07:38
Se întoarce gerul! Meteorologii Accuweather anunță o scădere dramatică a temperaturilor: de la 32℃ la 4℃, în doar 36 de ore
ACTUALITATE Crin Antonescu: „Nu am nevoie de funcție politică pentru a-mi exprima părerea”
07:33
Crin Antonescu: „Nu am nevoie de funcție politică pentru a-mi exprima părerea”

Cele mai noi

Trimite acest link pe