Când și unde va fi semnat memorandumul de pace dintre SUA și Iran. Elveția a confirmat că întâlnirea va avea loc la o stațiune montană

Ceremonia oficială de semnare a memorandumului de înțelegere dintre Statele Unite și Iran va avea loc vinerea aceasta la stațiunea de lux Bürgenstock, aflată pe malul lacului Lucerna. Această locație a fost propusă de ambele țări mediatoare, Pakistan și Qatar, și convenită și de cele două țări semnatare, scrie Reuters.

Stațiunea Bürgenstock a fost aleasă deoarece oferă un nivel excepțional de securitate, fiind înconjurată de apă pe trei laturi și izolată pe un masiv muntos. Se preconizează că Elveția se va ocupa în principal de toate problemele organizatorice, cu toate că țara gazdă va fi Qatarul, care deține stațiunea.

Statele Unite vor fi reprezentate de vicepreședintele JD Vance, care a confirmat deja prezența. De asemenea, Donald Trump a precizat luni seara, în marja întâlnirii bilaterale cu Emmanuel Macron de la summitul G7, că nu exclude posibilitatea de a participa și el, în condițiile în care se află deja în Europa.

Din partea Iranului vor participa președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, și ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi.

Cu toate că textul oficial nu a fost încă publicat, oficialii americani au menționat câteva prevederi ale memorandumului de pace. Printre acestea se numără oprirea imediată și permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile, ridicarea blocadei navale din Strâmtoarea Ormuz, rezolvarea definitivă a programului nuclear iranian și ridicarea completă a sancțiunilor economice. Eliberarea activelor iraniene înghețate în străinătate va fi strict condiționată de acțiunile verificabile ale Teheranului.

Cu toate acestea, un punct sensibil în negocieri rămâne statutul Libanului, unde Iranul cere oprirea completă a atacurilor israeliene și retragerea militarilor din sudul Libanului.