Prima pagină » Știri externe » Când și unde va fi semnat memorandumul de pace dintre SUA și Iran. Elveția a confirmat că întâlnirea va avea loc la o stațiune montană

Când și unde va fi semnat memorandumul de pace dintre SUA și Iran. Elveția a confirmat că întâlnirea va avea loc la o stațiune montană

Când și unde va fi semnat memorandumul de pace dintre SUA și Iran. Elveția a confirmat că întâlnirea va avea loc la o stațiune montană
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ceremonia oficială de semnare a memorandumului de înțelegere dintre Statele Unite și Iran va avea loc vinerea aceasta la stațiunea de lux Bürgenstock, aflată pe malul lacului Lucerna. Această locație a fost propusă de ambele țări mediatoare, Pakistan și Qatar, și convenită și de cele două țări semnatare, scrie Reuters.

Stațiunea Bürgenstock a fost aleasă deoarece oferă un nivel excepțional de securitate, fiind înconjurată de apă pe trei laturi și izolată pe un masiv muntos. Se preconizează că Elveția se va ocupa în principal de toate problemele organizatorice, cu toate că țara gazdă va fi Qatarul, care deține stațiunea.

Statele Unite vor fi reprezentate de vicepreședintele JD Vance, care a confirmat deja prezența. De asemenea, Donald Trump a precizat luni seara, în marja întâlnirii bilaterale cu Emmanuel Macron de la summitul G7, că nu exclude posibilitatea de a participa și el, în condițiile în care se află deja în Europa.

Din partea Iranului vor participa președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, și ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi.

Cu toate că textul oficial nu a fost încă publicat, oficialii americani au menționat câteva prevederi ale memorandumului de pace. Printre acestea se numără oprirea imediată și permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile, ridicarea blocadei navale din Strâmtoarea Ormuz, rezolvarea definitivă a programului nuclear iranian și ridicarea completă a sancțiunilor economice. Eliberarea activelor iraniene înghețate în străinătate va fi strict condiționată de acțiunile verificabile ale Teheranului.

Cu toate acestea, un punct sensibil în negocieri rămâne statutul Libanului, unde Iranul cere oprirea completă a atacurilor israeliene și retragerea militarilor din sudul Libanului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Alertă în Canalul Mânecii. O navă de război rusă ar fi tras focuri de avertisment lângă un iaht britanic
19:37
Alertă în Canalul Mânecii. O navă de război rusă ar fi tras focuri de avertisment lângă un iaht britanic
FLASH NEWS Donald Trump, încântat de invitația lui Emmanuel Macron la Versailles: „Nu este aur placat, este ceva cu adevărat impresionant”
19:04
Donald Trump, încântat de invitația lui Emmanuel Macron la Versailles: „Nu este aur placat, este ceva cu adevărat impresionant”
ALEGERI Rușii ies la vot în septembrie. Putin convoacă alegeri parlamentare și cheamă la urne inclusiv regiunile Donețk, Zaporojie, Herson și Luhansk din Ucraina
18:49
Rușii ies la vot în septembrie. Putin convoacă alegeri parlamentare și cheamă la urne inclusiv regiunile Donețk, Zaporojie, Herson și Luhansk din Ucraina
NEWS ALERT Războiul tarifelor UE-SUA a luat sfârșit. UE a aprobat acordul comercial semnat de Trump și von der Leyen acum un an. Ce înseamnă pentru România
18:36
Războiul tarifelor UE-SUA a luat sfârșit. UE a aprobat acordul comercial semnat de Trump și von der Leyen acum un an. Ce înseamnă pentru România
INEDIT Studiul NASA care arată cum spațiul schimbă corpul uman: rezultate surprinzătoare din experimentul Scott Kelly
18:19
Studiul NASA care arată cum spațiul schimbă corpul uman: rezultate surprinzătoare din experimentul Scott Kelly
FLASH NEWS Zelenski dezvăluie când a fost ultima dată când a plâns, dacă îi este dor de meseria de actor și ce a discutat cu liderii G7, la summitul de la Evian
18:02
Zelenski dezvăluie când a fost ultima dată când a plâns, dacă îi este dor de meseria de actor și ce a discutat cu liderii G7, la summitul de la Evian
Mediafax
Drona-monstru a Ucrainei: 1 tonă de explozibil, capabilă să lovescă ținte de la mii de kilometri distanță
Digi24
Doi pensionari au devenit milionari în euro după ce au dat statul în judecată în urma unor lucrări împotriva inundațiilor
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Mariei, tânăra de 21 de ani care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță. Și-ar fi prevestit moartea 😲
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Adevarul
Până unde merge ruptura dintre europeni și SUA? Berlinul vrea sub scutul nuclear francez. „E un levier diplomatic”
Mediafax
Ce scrie despre „șansele lui Veștea” cea mai mare companie la nivel mondial de consultanță și risc politic
Click
Luminița Anghel, în doliu. Sora cântăreței s-a stins din viață: „S-a dus alături de părinții noștri iubiți”
Digi24
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
Cancan.ro
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de lângă mine``
Ce se întâmplă doctore
Care a fost, de fapt, cauza morții turistului german care a intrat în apa mării la Mamaia. Legiștii au rămas șocați
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Armele secrete ale Ucrainei: Tancurile vechi devin letale cu „creier” UE
Descopera.ro
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Domnule doctor, eu tot văd capre negre!
Descopera.ro
Boom-ul Inteligenței Artificiale începe să pună presiune pe rețelele electrice din întreaga lume Roxana – Ioana
UTILE Telefonul tău Android are o dată de expirare: Cum o poți afla și de ce este importantă
19:36
Telefonul tău Android are o dată de expirare: Cum o poți afla și de ce este importantă
Cutremur în USR după dispariția a 400.000 de lei din fondurile partidului. Procurorii au intrat pe fir. Cine ar fi vinovat
19:31
Cutremur în USR după dispariția a 400.000 de lei din fondurile partidului. Procurorii au intrat pe fir. Cine ar fi vinovat
CONTROVERSĂ Diana Buzoianu nu a reușit să îl dea afară pe „profesionistul” numit chiar de ea la Apele Române: „Decizia de a-l demite e una corectă”
19:12
Diana Buzoianu nu a reușit să îl dea afară pe „profesionistul” numit chiar de ea la Apele Române: „Decizia de a-l demite e una corectă”
EXCLUSIV Este Adrian Veștea o soluție pentru criza politică? Ce au răspuns românii întrebați de Gândul
19:07
Este Adrian Veștea o soluție pentru criza politică? Ce au răspuns românii întrebați de Gândul
FLASH NEWS Două tramvaie s-au ciocnit în intersecția Obor, București. Liniile 5, 10 și 21 au fost blocate
19:04
Două tramvaie s-au ciocnit în intersecția Obor, București. Liniile 5, 10 și 21 au fost blocate
EVENIMENT Loredana Popescu Tăriceanu își expune picturile în Germania. Imagini inedite de la vernisajul expoziției „Liniștea Petalelor”, din Baden-Baden
18:54
Loredana Popescu Tăriceanu își expune picturile în Germania. Imagini inedite de la vernisajul expoziției „Liniștea Petalelor”, din Baden-Baden

Cele mai noi

Trimite acest link pe