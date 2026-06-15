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Donald Trump ar putea participa personal la semnarea acordului de pace cu Iranul de la Geneva

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În cadrul întâlnirii bilaterale dintre Donald Trump și Emmanuel Macron de la Evian, președintele american a precizat că JD Vance va călători la Geneva și va participa în mod special la ceremonia de semnare a acordului de pace cu Iranul. De asemenea, Donald Trump însuși ar putea călători la Geneva în funcție de programul summitului G7.

Ceremonia oficială pentru semnarea acordului de pace dintre Statele Unite și Iran este programată să aibă loc în Elveția, iar vicepreședintele JD Vance a confirmat că textul acordului a fost semnat deja în format electronic de către președintele american însuși și președintele Parlamentului Iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf. Cu toate acestea, o ceremonie fizică de semnare la nivel înalt ar urma să aibă loc vineri, la Geneva.

Luni, vicepreședintele american a precizat pentru Fox News că planifică cu certitudine să fie prezent la Geneva, în timp ce Donald Trump se află deja în Europa, dar programul său depinde de evoluția discuțiilor de la Summitul G7 din stațiunea franceză Evian.

Din partea iraniană, la Geneva sunt așteptați să vină președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, și ministrul de externe, Abbas Araghchi.

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