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Casa Albă a postat un nou meme controversat cu Trump: „Noi chiar am salvat America înainte de GTA 6”

Casa Albă a postat un nou meme controversat cu Trump: „Noi chiar am salvat America înainte de GTA 6”
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Președintele Donald Trump continuă saga „meme-urilor controversate” generate cu AI. Pe pagina Casei Albe de pe rețelele de socializare, a fost postat un meme inspirat după coperta celui mai așteptat joc video din ultimul deceniu. 

Donald Trump s-a afișat în postura de soldat, Mesia, Papă, supererou și comandant spațial. În cel mai nou meme postat pe pagina de Instagram a Casei Albe, președintele apare ilustrat pe o copertă inspirată după cea a jocului video Grand Theft Auto VI.

Președintele apare în poze decupate făcând salutul militar, gestionând războiul cu Iran din Situation Room și pe peluza Casei Albe. Mai sunt ilustrate limuzina, elicopterul prezidențial, avionul prezidențial Air Force One (recent retras), un bombardier B-2 Spirit folosit în bombardarea Iranului și o defilare aviatică deasupra Casei Albe.

Meme-ul a fost postat la o zi după ce compania Rockstar a anunțat că precomenzile la mult așteptatul joc Grand Theft Auto VI vor începe din 25 iunie 2026. Jocul a fost programat pentru lansare la 19 noiembrie 2026, pe consolele PlayStation 5, Xbox Series S și Xbox Series X.

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Președintele a postat ieri pe Truth Social un mesaj prin care transmitea că America este într-o stare mult mai bună decât a fost în timpul administrației Biden. 

„Petrolul circulă, Iranul nu va avea niciodată arma nucleară, lumea va fi sigură, piețele bursiere urcă, locurile de muncă sunt la un nivel record și prețurile coboară (accesibilitate!). Țara noastră este mai puternică, mai sigură și mai respectată ca niciodată. Cu plăcere!”. 

Președintele a citat și un sondaj realizat de Quantus, realizat între 16 și 17 iunie 2026, pe un eșantion de 1.000 de oameni. 43% au votat că sunt „foarte de acord” cu rezultatul războiului cu Iran și cu acordul de pace semnat între Washington și Teheran. 13% au votat că sunt „oarecum de acord”. 16% s-au declarat neutri, 8% au „dezaprobat puternic” și 5% au votat că sunt „oarecum în dezacord”.

Sursa Foto: White House/Rockstar

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