„Danemarca", pagina de socializare care face glume în maniera „Ambasadei Suediei", se ia la trântă cu Trump: „Vom stăpâni lumea până în noiembrie"

Pe Facebook există o pagină de umor virtual dedicată Danemarcei. La fel ca renumita pagină „Ambasada Suediei” de la București care posta glume, meme-uri și GIF-uri amuzante prin 2018-2020. 

Pagina umoristică de socializare are trecut la profil „digital creator”, „blogger” și pe Jeppe Frederiksen (cu un nume de familie similar cu cel al premierului danez, Mette Frederiksen) ca persoana răspunzătoare pentru conținut. Pe copertă este o imagine cu sloganul „Danemarca, probabil cel mai tare aliat din lume”.

„Războiul virtual” dintre Trump și Danemarca a început

De ceva vreme, „bloggerul” se la la trântă cu însuși președintele Statelor Unite ale Americii, care de la începutul celui de-al doilea mandat prezidențial revendică teritoriul autonom al Groenlandei din cadrul Regatului Danemarcei.

Donald Trump,  postează tot mai des pe Truth Social meme-uri amuzante și imagini generate cu AI prin care își atacă adversarii politici, în special pe democrați, se ilustrează ca rege, „războinicul luminii” sau „Mesia” ori își etalează victoriile împotriva Iranului.

„Danemarca” i-a criticat ultima postare a lui Trump de acum 10 ore, în care președintele se ilustrează cu AI drept conducătorul „războinicilor lui Trump” care duc o cruciadă împotriva răului.

„Cu cât nebunia devine mai absurdă și mai militantă acolo….

Cu atât mai multă atenție, decență și demnitate se ridică aici…”, a scris bloggerul din spatele paginii de umor.

Bloggerul a postat și o fotografie. Este prim-ministra Danemarcei care semnează un tratat cu Jens-Frederik Nielsen, prim-ministrul Groenlandei. Prim-ministra este deseori lăudată pe pagina de socializare pentru abordările sale diplomatice și reziliența împotria ambițiilor expansioniste ale lui Trump.

Danemarca vrea să „stăpânească” lumea până în noiembrie

Într-o altă postare, bloggerul din spatele paginii a scris că Danemarca va „stăpâni” lumea până la alegerile intermediare din SUA, programate pentru 3 noiembrie 2026:

„În fiecare zi, Trump petrece 6 ore pe social media, noi stăm 12! Cu ajutorul vostru, Danemarca va stăpâni întreaga lume până în noiembrie. Ne veți mulțumi mai târziu…”. 

Postarea are atașată două meme-uri: primul este postat de  Trump, în care acesta apare de după munți și spune „Bună, Groenlanda”. 

În al doilea meme, prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, pune mâna pe Casa Albă și spune „Bună, SUA”. 

Bloggerul a continuat să transmită mesaje și în secțiunea de comentarii:

„Bucurați-vă de spectacol cât mai durează. În teorie, libertatea de exprimare este pentru toată lumea. Dar băiatul cel mare, cel puternic și cel murdar din curtea școlii folosește adesea violența pentru a-i reduce la tăcere pe cei mici, pe care îi consideră slabi. Ajutați-ne să cucerim internetul (și inimile voastre) sufocându-ne în unt și miere cu un semn de aprobare  Și nu ezitați să distribuiți.”

Sursa Foto: „Danemarca”, Facebook

