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Cel mai așteptat joc al anului a declanșat cea mai mare controversă: Nu prețul este problema, ci discul care lipsește din cutie

Cel mai așteptat joc al anului a declanșat cea mai mare controversă: Nu prețul este problema, ci discul care lipsește din cutie
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După un an de așteptare, compania din spatele faimoasei francize Grand Theft Auto a venit cu noi noutăți despre viitorul titlu. Rockstar a început campania de publicitare din această vară pentru jocul Grand Theft Auto VI, programat să fie lansat pe 19 noiembrie 2026, pe consolele PlayStation 5 și Xbox Series X și S.  

Începând de joi, 25 iunie 2026, fanii vor putea da precomandă la joc din magazinele online ale PlayStation și Xbox. Pentru prima oară în istoria seriei, Rockstar va vinde un joc Grand Theft Auto în ediții separate, la prețuri diferite.

  • Grand Theft Auto – ediția standard: 79,99 de euro (400 lei)
  • Grand Theft Auto Ultimate Edition: 99,99 de euro (500 lei)

Nu prețul de 100 de dolari este problema, ci lipsa discului

În contextul creșterii costurilor vieții din ultimii ani, mulți fani s-au declarat dezamăgiți de preț. Dar informația care i-a afectat cel mai tare a fost anunțul Rockstar că GTA VI va fi vândut doar în variantă digitală chiar și în format fizic, potrivit Sky News.

La lansare, GTA VI va putea fi vândut fie online, fie în carcase de PlayStation și Xbox. Însă, cutiile nu vor conține discul propriu-zis, ci doar un cod pentru activarea copiei digitale.

Mulți vloggeri s-au înfuriat și și-au exprimat nemulțumirile pe YouTube, mai ales după scandalul generat de companii care au închis serverele la mai multe jocuri vechi (Ubisoft la The Crew, Electronic Arts la Battlefield Bad Company 2 și Blizzard la primul Overwatch) .

Jucătorii n-au mai avut acces la jocurile pentru care au plătit, iar închiderea serverelor i-a făcut să se întrebe dacă dețin jocurile propriu-zise. Conducerea Ubisoft a transmis că jucătorii nu dețin absolut deloc jocurile video.

Rockstar a asigurat că va exista varianta fizică cu disc în viitorul apropiat

Rockstar a asigurat că discurile vor intra pe piață în lunile următoare, potrivit unui e-mail distribuit de The Vice.

„Vă rugăm să luați la cunoștință că precomenzile curente sunt într-adevăr doar pentru versiunea digitală. Veți putea obține discul fizic în lunile următoare”, a transmis Rockstar.

Noi detalii despre joc: De la saloane de manichiură la haine retro

Jucătorii care vor precomanda jocul vor beneficia de pachetul Vintage Vice City, de la coafuri, arme și  articole de vestimentație din anii 1980 pentru Lucia și Jason, până la mașini clasice ce aduc aminte de serialul „Miami Vice”.

Cine va precomanda ediția Ultimate la 500 lei, va avea acces la:

  • vehicule premium (precum o mașină inspirată după un model Ferrari din 1995 sau o barcă de lux);
  • arme;
  • saloane unisex pentru manichiură și coafor;
  • haine de lux;
  • salon de tatuaje;
  • noi misiuni.

Acțiunea titlului va fi amplasată în statul ficțional Leonida (Florida), respectiv în orașul Vice City (inspirat după Miami). Povestea se va concentra pe relația romantică dintre Jason Duval și Lucia Caminos, doi infractori inspirați după Bonnie și Clyde.

GTA VI, programat inițial pentru lansare pe 26 mai 2025, a fost amânat de două ori. Nu există informații în prezent despre modul Online și dacă Rockstar intenționează să lanseze producția și pe PC în viitorul apropiat.

Sursa Foto: Rockstar

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