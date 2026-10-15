Forumul Economic Mondial ar putea să o numească pe Christine Lagarde în funcția de președinte a instituției chiar de luna viitoare, înainte de a-și termina mandatul de șef al Băncii Centrale Europene (BCE), relatează Reuters. Această numire în funcție grăbită ar putea declanșa o remaniere mai amplă la conducerea Băncii Centrale Europene.

Mandatul lui Lagarde ar urma să se încheie abia în octombrie 2027, iar o plecare înainte de termen a acesteia, cu un an mai devreme, le-ar oferi liderilor UE șansa de a alege un nou președinte al BCE înainte de alegerile prezidențiale din primăvara viitoare din Franța, unde sondajele actuale arată că extrema dreaptă le-ar câștiga și ar putea deschide calea pentru un acord care să implice alte două funcții de conducere la BCE.

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Consiliul de administrație al Forumului Economic Mondial s-ar putea întruni pe 2 noiembrie și ar putea să o aleagă pe Lagarde în funcția de nou președinte, au precizat pentru Reuters două persoane apropiate organizației.

În același timp, consiliul de administrație care se întrunește pe 2 noiembrie ar putea folosi ședința pentru a stabili o dată pentru un vot care i-ar permite lui Lagarde să apară în funcția de președinte la reuniunea anuală a Forumului, care va avea loc în ianuarie la Davos, unde liderii politici și de afaceri se reunesc pentru a discuta problemele economice și financiare globale.

Dorința lui Lagarde de a-i oferi lui Macron un cuvânt de spus în alegerea succesorului ei a fost un factor determinant al momentului ales, a declarat o a cincea persoană. Există îngrijorări în cercurile politice europene că negocierile privind cine îi va prelua locul ar putea deveni mult mai dificile dacă lidera de extremă dreapta, Marine Le Pen, va câștiga alegerile prezidențiale din Franța.

Lagarde, care participă săptămâna aceasta la reuniunile anuale ale FMI și Băncii Mondiale de la Bangkok, a declarat că va rămâne la BCE până anul viitor, dar nu a precizat că rămâne până la încheierea oficială a mandatului său, în octombrie.