Câți soldați ruși și ucraineni mor pe frontul din Ucraina. Cifra oferită de Volodimir Zelenski în interviul acordat jurnalistului britanic Piers Morgan

În cadrul interviului acordat miercuri cunoscutului prezentator Piers Morgan, președintele ucrainean a oferit câteva cifre despre pierderile de vieți omenești de pe front, atât cele din partea Ucrainei, cât și cele din partea Rusiei. De asemenea, Zelenski a criticat aspru decizia lui Elon Musk de a opri sistemul de internet Starlink, deoarece va duce automat la creșterea numărului de victime în tabăra ucraineană.

Întrebat de Piers Morgan care sunt pierderile umane de pe front, Zelenski a precizat că Vladimir Putin a pierdut cel mai mare număr de soldați anul acesta, în comparație cu anii precedenți ai conflictului. Potrivit președintelui ucrainean, Rusia pierde lunar aproximativ 43.000 de soldați pe front. Dintre aceștia, între 20.000 și 25.000 sunt uciși, în timp ce restul sunt grav răniți.

În ceea ce privește pierderile din tabăra ucraineană, Zelenski a ezitat să ofere o cifră, dar a precizat că raportul este de 1 la 7 sau 1 la 10 în favoarea Ucrainei. Fiecare ucrainean ucide sau rănește pe front 7 până la 10 soldați ruși. În același timp, statistica rusă arată un raport de 1 la 1.

În ciuda luptelor grele care se dau pe front, Volodimir Zelenski a spus că Ucraina a reușit să stabilizeze frontul. Cu toate acestea, în condițiile în care Elon Musk a oprit serviciul Starlink pentru armata Kievului, luptele vor fi din ce în ce mai grele, deoarece serviciul de internet al magnatului american era folosit în mare parte în contracararea atacurilor Rusiei.

Serviciul Starlink a fost și este plătit în continuare de către aliații europeni ai Kievului, printre care Polonia, iar ceea ce a făcut Elon Musk este o mare greșeală, a spus Zelenski. „Nu știu dacă a fost el sau cineva l-a împins să ia decizia asta”.

Primul lucru pe care americanii îl împart cu Kievul sunt informațiile despre atacurile cu rachete și drone ale Rusiei, a precizat Zelenski. În aceste condiții, sistemul Starlink a fost folosit, printre altele, pentru a contracara dronele Shahed, deoarece unele interceptoare folosesc internetul prin satelit al lui Elon Musk.