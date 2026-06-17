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Compania petrolieră a Serbiei NIS scapă temporar de sancțiunile SUA. MOL negociază preluarea pachetului rusesc deținut de Gazprom

Ionuț Stan
Compania petrolieră a Serbiei NIS scapă temporar de sancțiunile SUA. MOL negociază preluarea pachetului rusesc deținut de Gazprom
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Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic - Foto: Mediafax foto
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Compania petrolieră sârbă NIS a primit o nouă amânare a sancțiunilor impuse de SUA, în timp ce grupul ungar MOL încearcă să finalizeze preluarea participației majoritare deținute de companiile ruse Gazprom Neft și Gazprom.

Compania petrolieră sârbă NIS, controlată în prezent de acționari ruși și vizată de sancțiunile americane, a obținut o nouă derogare din partea Departamentului Trezoreriei SUA, care îi permite să continue activitatea cel puțin până la 1 iulie. Potrivit Reuters, decizia oferă companiei posibilitatea de a continua importul și procesarea țițeiului, evitând blocaje majore în sectorul energetic al Serbiei.

În paralel, grupul petrolier ungar MOL continuă negocierile pentru achiziționarea participației de 51,56% deținute de companiile ruse Gazprom Neft și Gazprom în cadrul NIS, tranzacție care ar putea schimba structura de proprietate a celei mai importante companii petroliere din Serbia.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat că a fost informat despre o prelungire de 15 zile acordată de autoritățile americane pentru finalizarea negocierilor privind vânzarea participației rusești. Liderul sârb a făcut anunțul în timpul unei vizite oficiale la Tbilisi, în Georgia, exprimându-și speranța că partea rusă va accepta condițiile tranzacției.

Aleksandar Vučić / Foto – Mediafax

MOL a semnat încă din luna ianuarie un acord pentru preluarea pachetului de acțiuni controlat de Gazprom Neft și Gazprom, însă finalizarea operațiunii depinde de aprobarea Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), instituția americană responsabilă de aplicarea sancțiunilor.

Washingtonul stabilise inițial data de 16 iunie ca termen-limită pentru încheierea tranzacției.

NIS, prinsă între sancțiunile occidentale și interesele energetice regionale

NIS operează singura rafinărie de petrol din Serbia și reprezintă un element strategic pentru securitatea energetică a țării. Compania a intrat sub incidența sancțiunilor americane în octombrie, când Washingtonul a adoptat noi măsuri împotriva sectorului energetic rus în contextul războiului din Ucraina. Autoritățile americane au cerut atunci reducerea influenței ruse în cadrul companiei și vânzarea participațiilor deținute de Gazprom Neft și Gazprom.

Din cauza sancțiunilor, NIS a fost nevoită să solicite în repetate rânduri derogări speciale pentru a putea cumpăra și procesa țiței. Aceste proceduri ar putea deveni inutile după finalizarea transferului de proprietate către MOL.

Tot marți, guvernul de la Belgrad și compania maghiară au semnat un acord al acționarilor referitor la participația de 29,9% deținută de statul sârb în NIS. Documentul este separat de negocierile privind preluarea participației majoritare aflate în proprietatea companiilor ruse.

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