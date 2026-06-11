Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic: „Voi demisiona în curând”. Ce funcție vrea să ocupe

Aleksandar Vucic a declarat joi, 11 iunie, că plănuiește să demisioneze din funcția de președinte al Serbiei în „viitorul apropiat”.

Vucic a fost recent într-o vizită în Republica Populară Chineză, unde a semnat acorduri în valoare de 953 de miliarde de euro și a spus că Serbia va fi prima țară europeană care va avea roboți umanoizi în două luni.

Pe durata unui interviu susținut la o emisiune radio, Vucic a fost întrebat dacă intenționează să se retragă în 3 sau 4 luni. Președintele sârb a răspuns „probabil mult mai curând”.

„Am început deja să-mi strâng cărțile din biblioteca prezidențială. Am o mulțime de cărți ți încerc să-mi dau seama unde să le pun”, a spus Vucic.

La ce funcție politică aspiră Vucic după ce nu va mai fi președinte

El a subliniat că se gândește zilnic la candidatura pentru funcția de prim-ministru și a adăugat că are stabilită o întâlnire importantă programată pentru această seară.

Vucic a mai spus că alegerile prezidențiale vor avea loc în câteva luni.

„Alegerile vor avea loc în 3 sau 4 luni. Nu vor avea loc în iulie sau în august, dar dacă vor fi convocate oficial în această perioadă este o altă întrebare”, a spus Vucic.