Două nave cargou au fost scufundate lângă strâmtoarea Ormuz, la 24 de ore după ce au fost lovite de proiectile, au anunțat oficialii miercuri pentru Reuters.

Atacurile iraniene asupra navelor comerciale și de transport s-au intensificat în ultimele zece zile. Iranul a anunțat că va relua ostilitățile ca răspuns la blocada SUA impusă asupra porturilor și la sancțiunile impuse de luna trecută.

Bilanțul ultimelor atacuri iraniene: Două nave scufundate și 1 mort

Prima navă scufundată a fost un vas container din Singapore, numit GFS Pride. Toți cei 21 de membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță. Nu au fost raportate persoane rănite, au anunțat oficialii din Singapore.

A doua navă scufundată era numită Cape Dao și era din Antigua and Barbuda. Aceasta s-a scufundat la câteva săptămâni după ce a fost lovită de un proiectil pe 23 septembrie. Un marinar a fost ucis, iar restul echipajului a reușit să se evacueze.

Conflictul din Golful Persic continuă să escaladeze de când Israel și SUA au bombardat Iranul pe 28 februarie 2026. Teheranul a minat strâmtoarea Ormuz și a început să lovească petrolierele și navele cargou, acestea fiind avariate sau chiar scufundate.

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