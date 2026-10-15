Prima pagină » Știri externe » Criza din Golful Persic se intensifică. Două nave comerciale au fost scufundate lângă strâmtoarea Ormuz după ce au fost atacate cu proiectile iraniene

Criza din Golful Persic se intensifică. Două nave comerciale au fost scufundate lângă strâmtoarea Ormuz după ce au fost atacate cu proiectile iraniene

Criza din Golful Persic se intensifică. Două nave comerciale au fost scufundate lângă strâmtoarea Ormuz după ce au fost atacate cu proiectile iraniene
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Două nave cargou au fost scufundate lângă strâmtoarea Ormuz, la 24 de ore după ce au fost lovite de proiectile, au anunțat oficialii miercuri pentru Reuters.

Atacurile iraniene asupra navelor comerciale și de transport s-au intensificat în ultimele zece zile.  Iranul a anunțat că va relua ostilitățile ca răspuns la blocada SUA impusă asupra porturilor și la sancțiunile impuse de luna trecută.

Bilanțul ultimelor atacuri iraniene: Două nave scufundate și 1 mort

Prima navă scufundată a fost un vas container din Singapore, numit GFS Pride. Toți cei 21 de membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță. Nu au fost raportate persoane rănite, au anunțat oficialii din Singapore.

A doua navă scufundată era numită Cape Dao și era din Antigua and Barbuda. Aceasta s-a scufundat la câteva săptămâni după ce a fost lovită de un proiectil pe 23 septembrie. Un marinar a fost ucis, iar restul echipajului a reușit să se evacueze.

Conflictul din Golful Persic continuă să escaladeze de când Israel și SUA au bombardat Iranul pe 28 februarie 2026. Teheranul a minat strâmtoarea Ormuz și a început să lovească petrolierele și navele cargou, acestea fiind avariate sau chiar scufundate.

Sursa Foto: X

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MILITAR Cum va reacționa Israelul dacă rebelii Houthi vor redeschide frontul sudic și vor ataca orașul Eilat. Cel mai pesimist scenariu, luptele urbane
09:00
Cum va reacționa Israelul dacă rebelii Houthi vor redeschide frontul sudic și vor ataca orașul Eilat. Cel mai pesimist scenariu, luptele urbane
REACȚIE Groenlanda îi pune frână lui Trump în privința exploatării petrolului și gazelor. „Suntem foarte departe, ar putea dura ani”
08:15
Groenlanda îi pune frână lui Trump în privința exploatării petrolului și gazelor. „Suntem foarte departe, ar putea dura ani”
FLASH NEWS Motivul pentru care Trump ia în calcul relaxarea sancțiunilor pentru „flota fantomă” a Rusiei
07:52
Motivul pentru care Trump ia în calcul relaxarea sancțiunilor pentru „flota fantomă” a Rusiei
EXCLUSIV Cum a scăpat de arest liderul județean USR acuzat că a exportat ilegal în Belarus un utilaj pentru echipamente militare. Motivele „personale” care l-au înduplecat pe judecător
06:00
Cum a scăpat de arest liderul județean USR acuzat că a exportat ilegal în Belarus un utilaj pentru echipamente militare. Motivele „personale” care l-au înduplecat pe judecător
FLASH NEWS Primul mesaj al Papei Leon al XIV-lea după operația la plămâni și diagnosticul primit. „Vă rog să vă rugați pentru mine, așa cum mă rog și eu pentru voi”
00:38
Primul mesaj al Papei Leon al XIV-lea după operația la plămâni și diagnosticul primit. „Vă rog să vă rugați pentru mine, așa cum mă rog și eu pentru voi”
FLASH NEWS Câți soldați ruși și ucraineni mor pe frontul din Ucraina. Cifra oferită de Volodimir Zelenski în interviul acordat jurnalistului britanic Piers Morgan
00:19
Câți soldați ruși și ucraineni mor pe frontul din Ucraina. Cifra oferită de Volodimir Zelenski în interviul acordat jurnalistului britanic Piers Morgan
Mediafax
Guvernul Luca Niculescu, aproape de votul decisiv! Programul și lista miniștrilor, depuse azi în Parlament
Digi24
Musk a lăsat Ucraina fără Starlink. „Misiuni importante au fost zădărnicite la cererea administrației Trump”
Cancan.ro
Asia Express e 'aranjată'? Cele 4 cuvinte șoptite de Irina Fodor la ureche, lui Maurice Munteanu, după ce a fost salvat de la eliminare
Prosport.ro
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Adevarul
Autostrada cu tuneluri din vestul României, tot mai aproape de finalizare. Cum se lucrează pe șantierul așteptat din 2017
Mediafax
PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații ar urma să controleze cele mai multe ministere
Click
Cele 3 zodii care atrag norocul în noiembrie. Universul le răsplătește pentru bunătatea lor și le oferă protecție specială toată luna
Digi24
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur an. Ce arată datele ANAF
Cancan.ro
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
Ce se întâmplă doctore
Data la care pot fi depuse cererile de ajutoare pentru încălzirea locuinței. Care e categoria de persoane care poate beneficia de supliment?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
Descopera.ro
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Calitatea locurilor de muncă s-a îmbunătățit, arată un raport al Comisiei Europene
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!
REACȚIE Deputatul Marius Budăi dezvăluie prioritățile impuse de PSD premierului desemnat Luca Niculescu. „Economia nu mai poate aștepta”
09:38
Deputatul Marius Budăi dezvăluie prioritățile impuse de PSD premierului desemnat Luca Niculescu. „Economia nu mai poate aștepta”
DECES Dragoș Anastasiu trece prin momente grele. Tatăl fostului vicepremier a murit. Ce mesaj emoționant a transmis politicianul
09:25
Dragoș Anastasiu trece prin momente grele. Tatăl fostului vicepremier a murit. Ce mesaj emoționant a transmis politicianul
VIDEO Ion Cristoiu: Luca Niculescu – premierul Punga de la Supermarket
09:15
Ion Cristoiu: Luca Niculescu – premierul Punga de la Supermarket
REACȚIE Petrișor Peiu susține că Europa este învinsă economic de propriile guverne și de Comisia Europeană. Ce argumente are
09:13
Petrișor Peiu susține că Europa este învinsă economic de propriile guverne și de Comisia Europeană. Ce argumente are
EDUCAȚIE 10 tineri, premiați de Mitropolitul Teofan la hramul Sfintei Parascheva. Mai mulți olimpici și cercetători vor primi, lunar, până la 4.000 de lei
08:56
10 tineri, premiați de Mitropolitul Teofan la hramul Sfintei Parascheva. Mai mulți olimpici și cercetători vor primi, lunar, până la 4.000 de lei
Singura localitate din România cu divorțul interzis de lege. Soții care se certau erau închiși împreună într-o cameră, până se împăcau
08:45
Singura localitate din România cu divorțul interzis de lege. Soții care se certau erau închiși împreună într-o cameră, până se împăcau

Cele mai noi

Trimite acest link pe