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Cea mai bogată țară petrolieră abia mai rezistă atacurilor Houthi. Prețul mondial al benzinei depinde de un scut militar în valoare de 83 miliarde $

Cea mai bogată țară petrolieră abia mai rezistă atacurilor Houthi. Prețul mondial al benzinei depinde de un scut militar în valoare de 83 miliarde $
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Regatul Arabiei Saudite este unul dintre cei mai mari cumpărători de armament din lume. Motivul pentru care cumpără un vast arsenal este menținerea păcii și securității în regiunea Golfului Persic care a ajuns tot mai amenințată de rebelii Houthi susținuți de Iran.

Arabia Saudită cheltuie anual sute de miliarde de dolari pentru a deveni țara cu cel mai formidabil arsenal din Orientul Mijlociu. Mare parte din arme sunt de fabricație americană, de la rachetele Patriot la avioanele de vânătoare F-15, potrivit Financial Times.

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Luptători yemeniți loiali gruării houthi

Luptători yemeniți loiali gruării Houthi

Rebelii Houthi au intensificat atacurile

În ultima lună, atacurile rebelilor Houthi din Yemen asupra infrastructurii energetice din interiorul regatului s-au intensificat. Au fost vizate nu doar conducte ce au oprit livrările de petrol către Europa pe toată durata lunii octombrie. A fost lovit și aeroportul internațional de la Riad.

Marți, rebelii Houthi au lovit sediile companiei petroliere saudite Aramco din Dhahran. Saudi Aramco este cea mai mare companie petrolieră din lume.

Cu toate că regatul s-a apărat împotriva valurilor de rachete iraniene la începutul războiului, analiștii și persoane familiare armatei saudite spun că regatul se adaptează cu greu la tacticile și tehnologiile militare folosite de rebelii Houthi. 

Arabia Saudită își apără cu greu teritoriul

Penuria stocurilor de muniție esențială pentru interceptoarele regionale ca urmare a conflictului asimetric dintre SUA și Iran a complicat situația pentru regatul saudit, care își apără cu greu teritoriul larg.

„Nu există un sistem de apărare perfect. Este de așteptat să fie puncte vulnerabile”, a spus Bilal Y Saab, directorul de la firma de consultanță Trends US și un asociat al centrului de analiză Chatham House.

„Aș spune că și aeroporturile, nu doar instalațiile energetice, ar trebui să fie parte a infrastructurii critice ce necesită protecție prioritară”, a adăugat acesta.

Sab a spus că apărarea saudită a eșuat în fața tacticilor rebelilor Houthi. Regatul a alocat echivalentul a 6,5% din PIB pentru cheltuielile militare în ultimul an, susține Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm.

Ar putea urma ani de cheltuieli militare pentru ca Arabia Saudită să facă față conflictului cu grupul proxy susținut de regimul islamic de la Teheran. Regatul a lansat o campanie extinsă și costisitoare împotriva rebelilor, care continuă să mențină aprins războiul civil din Yemen, considerat de ONU cea mai mare criză umanitară.

Bugetul militar colosal al Arabiei Saudite raportat cu dronele ieftine ale rebelilor Houthi

Potrivit Economic Times, Arabia Saudită a alocat 83 de miliarde de dolari pentru apărare în 2025,care a citat Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm.

Pentru a se apăra, Arabia Saudită folosește lansatoare Patriot și sistemele THAAD, precum și alte avioane de război sofisticate. Însă, războiul asimetric cu rebelii Houthi a creat o problemă economică uriașă.

O dronă de atac ieftină precum Samad-2 sau Samad-3 lansată de rebelii Houthi costă doar câteva mii de dolari. O rachetă modificată costă în jur de 15.000-50.000 de dolari. Rebelii yemeniți au bombardat regatul și cu rachete de croazieră fabricate după modelul rachetelor iraniene Quds-4. Rachetele acestea zboară la altitudine joasă, cu o viteză scăzută și își pot schimba brusc traiectoria, făcându-le greu de detectat și interceptat. Cum a zis uno perioasă familiarizată cu situația, rebelii Houthi se bazează pe o „combinație de noroc și strategie”.

Arsenalul Arabiei Saudite

Pentru a le doborî, Arabia Saudită folosește interceptoare Patriot PAC-3 MSE care costă între 2 milioane și 4 milioane de dolari bucata. Riad ar fi epuizat 2.400 de interceptoare Patriot, 86% din stocul total al țării, pentru a se apăra de drone ieftine lansate de Iran în ultimele șapte luni.

Arabia Saudită mai deține și lansatoarele de rachete cu rază medie Hawk, lansatoarele de rachete cu rază scurtă Crotale, precum și lansatoarele Avenger, Mistral și Rapid Ranger. Mai trebuie adăugată și flota aeriană impresionantă – 68 de aeronave de vânătoare F-15C/D, 220 de avioane F-15/SR/SA și Typhoon, precum și 65 de avioane de atac Tornado.

De asemenea, fac cu greu față atacurilor din partea rebelilor Houthi, care au căpătat deja experiență în urma războaielor duse cu  Israel și SUA. Armistițiul de patru ani din 2022 le-a dat răgaz să se reînarmeze. Arabia Saudită se bazează în mare pe ajutorul militar și achizițiile masive de armament american și pe pactul de apărare încheiat cu Pakistan și Turcia. Pactul de apărare reciprocă este testat. Pakistan a trimis trupe, aeronave, piloți și instructori militari în Arabia Saudită încă din aprilie.

Sursa Foto: Profimedia

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