Criză în Franța după violențele de stradă. Ministrul de Interne a vrut să demisioneze, dar Macron l-a refuzat: „Cei care au distrus trebuie să plătească. Vom fi intransigenți”

Criza politico-socială ia amploare și în Executivul de la Paris. Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, și-a înaintat demisia, după protestele violente care au zguduit Franța, însă președintele Emmanuel Macron i-a refuzat-o. Bilanțul haosului provocat de protestatari crește alarmant: sute de persoane au fost reținute, zeci de clădiri publice au fost atacate, mai multe magazine au fost jefuite și mai multe mașini au fost incendiate. Liderul de la Paris promite sancțiuni aspre și ajutoare pentru victime.

Franța traversează o nouă criză socială și de securitate, după un weekend marcat de revolte, jafuri și confruntări violente între manifestanți și forțele de ordine. Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, și-a prezentat demisia în urma incidentelor, însă președintele Emmanuel Macron a refuzat să o accepte, considerând că schimbarea conducerii ministerului ar putea afecta coordonarea intervențiilor de securitate, scrie Le Monde.fr.

Decizia a fost anunțată luni, 19 octombrie, de Palatul Élysée. Președintele francez i-a cerut ministrului să rămână în funcție și să adopte rapid noi măsuri împotriva persoanelor implicate în jafuri și distrugeri.

Macron a invocat necesitatea menținerii unui lanț de comandă stabil în cadrul poliției și al celorlalte structuri de securitate, într-un moment în care autoritățile încearcă să împiedice izbucnirea unor noi violențe.

Protestele au fost alimentate de nemulțumirile privind costul ridicat al vieții, scumpirea carburanților, degradarea serviciilor publice și problemele din sistemul de învățământ. Mobilizările au degenerat sâmbătă în mai multe orașe, unde grupuri violente au incendiat clădiri, au vandalizat instituții publice și au jefuit magazine.

Sursa video – X/@MeghUpdates

Printre incidentele grave s-au numărat incendierea primăriei din Limoges, atacarea unui oficiu de turism din Lyon, pătrunderea în sediul primăriei din Marsilia și violențele îndreptate împotriva reședinței prefectului din Bordeaux.

Duminică, noi confruntări au fost semnalate la Paris și Marsilia, unde forțele de ordine au intervenit pentru a împiedica alte jafuri.

Procurorul Republicii din Paris, Laure Beccuau, a anunțat luni, într-o intervenție la TF1, că în urma evenimentelor de sâmbătă au fost efectuate 557 de rețineri, dintre care 433 au vizat persoane majore. Magistratul a precizat că nu poate confirma dacă persoanele implicate aparțin unor grupări de extremă stânga.

Macron cere sancțiuni pentru vandali și explicații privind eșecul prevenirii violențelor

Într-un discurs adresat francezilor duminică seară, Emmanuel Macron a condamnat ferm atacurile asupra instituțiilor și proprietăților private, promițând că autorii vor fi identificați și trași la răspundere.

„Cei care au distrus trebuie să plătească. Cei care au jefuit trebuie să restituie. Cei care au încercat să răstoarne Republica vor avea de răspuns pentru asta”, a declarat Emmanuel Macron.

Sursa video – X/@MeghUpdates

Președintele francez a cerut guvernului să analizeze modul în care au fost anticipate și gestionate violențele, inclusiv eventualele deficiențe ale serviciilor de informații.

„Aștept răspunsuri clare și se va asigura transparență deplină”, a declarat acesta, precizând că ministrul de Interne a primit sarcina de a clarifica împrejurările în care manifestațiile au degenerat.

Macron a promis că anchetele vor fi desfășurate cu rapiditate și că autoritățile vor lua măsuri pentru a preveni repetarea unor asemenea incidente.

El a atribuit o parte dintre violențe unor agitatori proveniți din grupări de extremă stânga, cărora li s-ar fi alăturat persoane implicate în infracțiuni. Procurorii nu au confirmat însă, în informațiile prezentate până acum, apartenența politică a persoanelor reținute.

Sursa video – X/@MeghUpdates

Președintele și-a exprimat indignarea față de amploarea distrugerilor și a transmis un mesaj de solidaritate polițiștilor, jandarmilor, aleșilor locali și comercianților afectați.

„Privind aceste imagini, ne-am întrebat cu toții cum pot niște francezi să facă asta Franței. Nimic nu justifică acest lucru, nimic nu îl explică, nimic nu îl scuză”, a spus Macron, referindu-se la imaginile cu instituții incendiate și magazine devastate.

Pentru a preveni noi incidente, prefecții vor putea decide, împreună cu primarii, măsuri suplimentare de securitate, inclusiv restricționarea anumitor adunări, în condițiile prevăzute de lege.

Ajutoare pentru comercianți și măsuri privind costul vieții. Macron promite dialog cu tinerii

Dincolo de intervențiile poliției, Palatul Élysée încearcă să răspundă și nemulțumirilor sociale care au declanșat protestele. Macron a insistat asupra necesității de a face distincția între cetățenii care manifestează pașnic și persoanele responsabile pentru violențe.

„Nu trebuie niciodată să-i confundăm pe aceștia din urmă cu cei care au distrus, au spart și au jefuit”, a declarat președintele francez.

Macron a recunoscut că preocupările populației privind puterea de cumpărare și scumpirea carburanților sunt legitime. El a pus creșterea prețurilor la energie și combustibili în legătură cu efectele conflictului din Golful Persic, la care Franța nu a participat.

Șeful statului a anunțat că își va continua demersurile diplomatice în statele din Golf pentru a contribui la asigurarea aprovizionării Franței cu petrol și gaze. În paralel, guvernul va mobiliza sprijin financiar pentru comercianții și artizanii ale căror afaceri au fost afectate de distrugeri.

Premierul urmează să coordoneze, începând de luni, o celulă de criză însărcinată cu accelerarea măsurilor de ajutor pentru persoanele și firmele prejudiciate.

Macron a abordat și nemulțumirile exprimate de elevi și studenți, care reclamă deteriorarea condițiilor de studiu, dificultățile economice și incertitudinea privind viitorul profesional.

„Vocea lor trebuie ascultată fără prejudecăți și fără a minimiza dificultățile”, a afirmat președintele Franței.

Începând din această săptămână, reprezentanții guvernului vor organiza discuții cu liceeni, studenți, profesori, sindicate, organizații patronale și autorități locale, pentru identificarea unor soluții la problemele semnalate.

Macron a cerut totodată partidelor politice și organizațiilor sindicale să condamne violențele și să contribuie la calmarea situației.